Σοκαριστικός τραυματισμός ποδοσφαιριστή στο Τενερίφη-Ανδόρα, δείτε βίντεο

🔵⚪️ | Golpe fortísimo de Owono sobre Jesús de Miguel que hace que salten todas las alarmas. 🇪🇸👀 🙏🏼 Pronta recuperación a Jesús y que todo quede en un susto 🏟️ Tenerife - Andorra https://t.co/NXopIJ7p9H — Laliga News (@laligaa_neews) November 2, 2026

Πάγωσαν όλοι στο 98ο λεπτό της αναμέτρησης της Τενερίφης με την Ανδόρα για τη Segunda Division. Το παιχνίδι ήταν στο 2-2 σε εκείνο το σημείο, ενώ υπήρχε ήδη μεγάλη ένταση λόγω των αποβολών των Λαουτάρο Ντάνι Μαρτίν.Ένας απροσδόκητο περιστατικό, ωστόσο σόκαρε τους πάντες στο γήπεδο. Η Τενερίφη αναζητούσε ακόμα μία ευκαιρία για να πάρει προβάδισμα στο σκορ. Ο Χεσούς ντε Μιγκέλ έφυγε σε μία κόντρα επίθεση κυνηγώντας μία ψηλή μπαλιά. Πέρασε και τους δύο τελευταίους αμυντικούς και ετοιμαζόταν να βγει τετ α τετ.Σε εκείνο το σημείο ο γκολκίπερ της Ανδόρας, ο Οβόνο έκανε έξοδο για να τον σταματήσει και τον χτύπησε με μεγάλη σφοδρότητα στο στήθος με το γόνατο. Ο Ντε Μιγκέλ έπεσε στο έδαφος χωρίς να κουνιέται και οι ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων από πάνω του τραβούσαν τα μαλλιά τους.Οι στιγμές ήταν συγκλονιστικές με τους παίκτες της Τενερίφης και της Ανδόρας να ζητούν άμεσα φορείο για να πάρει τον παίκτη. Το ιατρικό επιτελείο έφτασε στο σημείο και εκτυλίχτηκαν σκηνές πανικού με τους ποδοσφαιριστές Τενερίφης και Ανδόρας να έχουν σοκαριστεί. Στο γήπεδο επικρατούσε ανατριχιαστική σιωπή μέχρι που παρέλαβε τον Ντε Μιγκέλ ασθενοφόρο για να τον μεταφέρει σε νοσοκομείο.Το θετικό είναι ότι ο Ντε Μιγκέλ μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο ανέπνεε μόνος του. Τα τελευταία νέα αναφέρουν ότι ποδοσφαιριστής ανέκτησε τον σφυγμό του χάρη στο γεγονός ότι έγινε ΚΑΡΠΑ. Συνεχίζει να νοσηλεύεται με θετικό σημάδι ότι αναπνέει μόνος του.