Ριμπάλτα για την ΑΕΚ: «Προτιμώ να είμαστε στο Champions League και να έχουμε τέτοιους αντιπάλους»
Ριμπάλτα για την ΑΕΚ: «Προτιμώ να είμαστε στο Champions League και να έχουμε τέτοιους αντιπάλους»
Ο αθλητικός διευθυντής της Ένωσης μίλησε για την παρουσία της ομάδας στη διοργάνωση αλλά και για την Ακαδημία
Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα μίλησε για την παρουσία της ΑΕΚ στο Champions League στο pre game του σημερινού αγώνα (24/11) με την Κόμο στην Ιταλία.
Ο αθλητικός διευθυντής της Ένωσης σε τοποθέτησή του στο AEK TV, ρωτήθηκε αρχικά αν αυτή η συμμετοχή στη διοργάνωση περίμενε ότι θα έρθει τόσο γρήγορα, από την ώρα που ανέλαβε: «Είναι κάτι που δεν περίμενα και ο ίδιος τόσο γρήγορα. Όσο πλησιάζαμε πέρυσι προς τον τίτλο το σκεφτόμουν όλο και περισσότερο» δήλωσε ο Ριμπάλτα.
Για την πορεία της ΑΕΚ Κ19: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις εμφανίσεις μας ως τώρα. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει ακόμα περισσότερα πράγματα. Με τη ΛΑΣΚ μας ακυρώθηκε ένα γκολ που δεν καταλάβαμε γιατί μας ακυρώθηκε. Σήμερα χάθηκε ένα πέναλτι με το ματς στο 1-1. Η ομάδα πραγματικά δείχνει ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε αυτό το επίπεδο.
Ο κ. Ηλιόπουλος μου είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι θέλει να βελτιωθεί η Ακαδημία. Να πετύχουμε πράγματα και γρήγορα. Η δουλειά του Γιώργου Γεωργιάδη και της ομάδας του έχει αποτέλεσμα και αντίκτυπο. Είμαι αισιόδοξος».
Αν η πρώτη ομάδα της ΑΕΚ δείχνει ότι έχει «απαντήσεις» και αν είναι κοντά ή μακριά στους στόχους της: «Υπάρχουν ακόμη 12 βαθμοί να διεκδικήσουμε. Ο Νίκολιτς είπε και χθες ότι ήρθαμε εδώ να ανταγωνιστούμε την Κόμο. Είμαστε δυνατοί στην έδρα μας. Πρέπει να διεκδικήσουμε αποτελέσματα και εκτός έδρας.
Πάντα είμαστε αισιόδοξοι. Δεν ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά αυτό είναι το Champions League. Προτιμώ να έχουμε τέτοιους αντιπάλους και να είμαστε στο Champions League, από να είμαστε σε άλλη διοργάνωση».
Ο αθλητικός διευθυντής της Ένωσης σε τοποθέτησή του στο AEK TV, ρωτήθηκε αρχικά αν αυτή η συμμετοχή στη διοργάνωση περίμενε ότι θα έρθει τόσο γρήγορα, από την ώρα που ανέλαβε: «Είναι κάτι που δεν περίμενα και ο ίδιος τόσο γρήγορα. Όσο πλησιάζαμε πέρυσι προς τον τίτλο το σκεφτόμουν όλο και περισσότερο» δήλωσε ο Ριμπάλτα.
Για την πορεία της ΑΕΚ Κ19: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τις εμφανίσεις μας ως τώρα. Θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει ακόμα περισσότερα πράγματα. Με τη ΛΑΣΚ μας ακυρώθηκε ένα γκολ που δεν καταλάβαμε γιατί μας ακυρώθηκε. Σήμερα χάθηκε ένα πέναλτι με το ματς στο 1-1. Η ομάδα πραγματικά δείχνει ότι μπορεί να είναι ανταγωνιστική σε αυτό το επίπεδο.
Ο κ. Ηλιόπουλος μου είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη στιγμή ότι θέλει να βελτιωθεί η Ακαδημία. Να πετύχουμε πράγματα και γρήγορα. Η δουλειά του Γιώργου Γεωργιάδη και της ομάδας του έχει αποτέλεσμα και αντίκτυπο. Είμαι αισιόδοξος».
Αν η πρώτη ομάδα της ΑΕΚ δείχνει ότι έχει «απαντήσεις» και αν είναι κοντά ή μακριά στους στόχους της: «Υπάρχουν ακόμη 12 βαθμοί να διεκδικήσουμε. Ο Νίκολιτς είπε και χθες ότι ήρθαμε εδώ να ανταγωνιστούμε την Κόμο. Είμαστε δυνατοί στην έδρα μας. Πρέπει να διεκδικήσουμε αποτελέσματα και εκτός έδρας.
Πάντα είμαστε αισιόδοξοι. Δεν ήμασταν τυχεροί στην κλήρωση, αλλά αυτό είναι το Champions League. Προτιμώ να έχουμε τέτοιους αντιπάλους και να είμαστε στο Champions League, από να είμαστε σε άλλη διοργάνωση».
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