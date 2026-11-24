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Ο Χάαλαντ σε δικαστική διαμάχη για το επώνυμό του, Πολωνός ηλεκτρολόγος το κατοχύρωσε για 16 κατηγορίες προϊόντων
Ο αστέρας της Μάντσεστερ Σίτι βρέθηκε προ εκπλήξεως όταν ανακάλυψε πως ένας Πολωνός ηλεκτρολόγος είχε κατοχυρώσει το επώνυμό του ως εμπορικό σήμα, διεκδικώντας δικαιώματα σε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων
Η υπόθεση ξεκίνησε το 2023, όταν ο επιθετικός επιχείρησε να κατοχυρώσει το όνομα «Haaland» ως προσωπικό εμπορικό σήμα. Τότε, όμως, διαπίστωσε πως κάποιος είχε προλάβει να κινηθεί νωρίτερα.
🚨 𝗡𝗘𝗪: Erling Haaland is in a legal dispute with a Polish electrician who trademarked the name “Haaland” in the EU. Haaland found out in 2023 when he tried to register his surname for his own brand. The trademark covered everything from sportswear and energy drinks to toys and women’s underwear. The electrician said “Haaland” stood for “High Advanced Activity Land.” A panel ruled that he was unfairly taking advantage of the striker’s fame and cancelled the trademark. He’s now challenging that decision. — The SuN— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 24, 2026
Συγκεκριμένα, ένας Πολωνός ηλεκτρολόγος, ο Μίχαλ Βας, ο οποίος εργάζεται στη Νορβηγία, είχε καταχωρίσει από το 2022 το συγκεκριμένο όνομα ως εμπορικό σήμα, καλύπτοντας συνολικά 16 διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων.
Η λίστα προκαλεί εντύπωση, καθώς περιλαμβάνει από αθλητικά είδη, ενεργειακά ποτά και συμπληρώματα πρωτεΐνης μέχρι παιχνίδια, γιαούρτια, ακόμη και γυναικεία εσώρουχα.
Από την πλευρά του, ο Βας υποστήριξε πως η επιλογή της ονομασίας δεν είχε καμία σχέση με τον διάσημο ποδοσφαιριστή, εξηγώντας ότι προέρχεται από τη φράση «High Advanced Activity Land».
Erling Haaland forced to battle Polish electrician for the rights to his own name https://t.co/2osJyENQ4E— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 24, 2026
Η εξήγησή του, ωστόσο, δεν έπεισε το Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO), το οποίο έκρινε ότι η κατοχύρωση αποσκοπούσε στην εκμετάλλευση της φήμης του Νορβηγού επιθετικού. Ως αποτέλεσμα, η καταχώριση ακυρώθηκε.
Η ιστορία, πάντως, δεν τελείωσε εκεί. Ο Πολωνός ηλεκτρολόγος αποφάσισε να προσφύγει στη Δικαιοσύνη και στις 22 Ιουλίου 2026 κατέθεσε προσφυγή στο Γενικό Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας να ανατραπεί η απόφαση.
Έτσι, ο Χάαλαντ βρίσκεται αντιμέτωπος με μια ιδιαίτερη δικαστική υπόθεση, στην οποία καλείται να διεκδικήσει την εμπορική χρήση του δικού του επωνύμου.
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