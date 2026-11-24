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Η Ρεάλ Μαδρίτης προσφέρει νέο συμβόλαιο με μυθικές απολαβές στον Μπέλιγχαμ
Η Ρεάλ Μαδρίτης προσφέρει νέο συμβόλαιο με μυθικές απολαβές στον Μπέλιγχαμ
Ο Άγγλος μεσοεπιθετικός είναι έτοιμος να βάλει την υπογραφή του σε νέο πλουσιοπάροχο συμβόλαιο που του προσφέρει η Ρεάλ Μαδρίτης έως το 2031
Η Ρεάλ Μαδρίτης θέλει να εξασφαλίσει για πολλά ακόμη χρόνια τις υπηρεσίες του Τζουντ Μπέλιγχαμ, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας τους.
Ο Άγγλος διεθνής ετοιμάζεται να υπογράψει νέο πενταετές συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» μέχρι το 2031, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που έχει αποκτήσει για το αγωνιστικό πλάνο των Μαδριλένων.
Οι «μερένγκες» συνεχίζουν να θωρακίζουν το ρόστερ τους, καθώς μέσα στον Νοέμβριο προχώρησαν στις ανανεώσεις των συμβολαίων των Τιμπό Κουρτουά, Ορελιέν Τσουαμενί και Αρντά Γκιουλέρ. Ο Μπέλιγχαμ αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη σημαντική προσθήκη σε αυτή τη λίστα.
Η νέα συμφωνία, ωστόσο, δεν θα έχει μόνο αγωνιστική σημασία, αλλά και οικονομική διάσταση, καθώς σύμφωνα με τη «Daily Mail» οι ετήσιες καθαρές αποδοχές του Άγγλου μέσου αναμένεται να αγγίξουν τα 31 εκατομμύρια ευρώ.
Εφόσον επιβεβαιωθούν τα συγκεκριμένα ποσά, ο 23χρονος διεθνής θα βρεθεί στην τρίτη θέση της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη, μαζί με τον συμπαίκτη του, Βινίσιους Τζούνιορ.
Πάνω από τους δύο ποδοσφαιριστές της Ρεάλ θα βρίσκονται μόνο ο Κιλιάν Εμπαπέ, με περίπου 31,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι, με αποδοχές που υπολογίζονται στα 31,7 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Άγγλος διεθνής ετοιμάζεται να υπογράψει νέο πενταετές συμβόλαιο, το οποίο θα τον κρατήσει στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου» μέχρι το 2031, επιβεβαιώνοντας τη σημασία που έχει αποκτήσει για το αγωνιστικό πλάνο των Μαδριλένων.
🚨💣 BREAKING: VERBAL AGREEMENT DONE BETWEEN REAL MADRID AND JUDE BELLINGHAM FOR HIS RENEWAL. EVERYTHING IS SET FOR HIM TO RENEW FOR 5 YEARS. @FabrizioRomano https://t.co/nwREEjvjEt— Madrid Zone (@theMadridZone) November 24, 2026
Οι «μερένγκες» συνεχίζουν να θωρακίζουν το ρόστερ τους, καθώς μέσα στον Νοέμβριο προχώρησαν στις ανανεώσεις των συμβολαίων των Τιμπό Κουρτουά, Ορελιέν Τσουαμενί και Αρντά Γκιουλέρ. Ο Μπέλιγχαμ αναμένεται να αποτελέσει την επόμενη σημαντική προσθήκη σε αυτή τη λίστα.
Η νέα συμφωνία, ωστόσο, δεν θα έχει μόνο αγωνιστική σημασία, αλλά και οικονομική διάσταση, καθώς σύμφωνα με τη «Daily Mail» οι ετήσιες καθαρές αποδοχές του Άγγλου μέσου αναμένεται να αγγίξουν τα 31 εκατομμύρια ευρώ.
Jude Bellingham and Real Madrid in advanced talks over new five-year deal - with England superstar set to become one of Europe's HIGHEST earners on par with £500,000-a-week team-mate Vinicius Junior https://t.co/jxXvZZsayU— Daily Mail Sport (@MailSport) November 23, 2026
Εφόσον επιβεβαιωθούν τα συγκεκριμένα ποσά, ο 23χρονος διεθνής θα βρεθεί στην τρίτη θέση της λίστας με τους πιο ακριβοπληρωμένους ποδοσφαιριστές στην Ευρώπη, μαζί με τον συμπαίκτη του, Βινίσιους Τζούνιορ.
Πάνω από τους δύο ποδοσφαιριστές της Ρεάλ θα βρίσκονται μόνο ο Κιλιάν Εμπαπέ, με περίπου 31,3 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και ο Έρλινγκ Χάαλαντ της Μάντσεστερ Σίτι, με αποδοχές που υπολογίζονται στα 31,7 εκατομμύρια ευρώ.
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