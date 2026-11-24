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Δεν ξέχασε από που ξεκίνησε ο Φεράν Τόρες: Αγόρασε αντί 7 εκατ. ευρώ το κτίριο των γραφείων της Βαλένθια για να βοηθήσει οικονομικά τον σύλλογο
Δεν ξέχασε από που ξεκίνησε ο Φεράν Τόρες: Αγόρασε αντί 7 εκατ. ευρώ το κτίριο των γραφείων της Βαλένθια για να βοηθήσει οικονομικά τον σύλλογο
Ο επιθετικός της Παρί Σεν Ζερμέν προχώρησε σε μία ξεχωριστή επένδυση, βοηθώντας οικονομικά την ομάδα που τον ανέδειξε
Μια ξεχωριστή επένδυση με έντονο συναισθηματικό υπόβαθρο πραγματοποίησε ο Φεράν Τόρες, καθώς ο ποδοσφαιριστής της Παρί Σεν Ζερμέν απέκτησε το κτίριο που στεγάζει τα κεντρικά γραφεία της Βαλένθια, σε μια συμφωνία που αγγίζει τα επτά εκατομμύρια ευρώ.
Ο Ισπανός επιθετικός, ο οποίος αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του συλλόγου, προχώρησε στην αγορά του ακινήτου που βρίσκεται δίπλα στο «Μεστάγια», με τη συμφωνία να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (23/11). Πρόκειται για ένα κτίριο περίπου 5.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο περιλαμβάνει ισόγειο και πέντε επιπλέον ορόφους, καθώς και τους χώρους στάθμευσης και το επίσημο κατάστημα της ομάδας.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική οικονομική ανάσα για τη Βαλένθια, η οποία εξασφαλίζει νέα έσοδα από την πώληση ενός περιουσιακού της στοιχείου. Μάλιστα, ο σύλλογος δεν θα χρειαστεί να εγκαταλείψει άμεσα τις εγκαταστάσεις, καθώς θα συνεχίσει να τις χρησιμοποιεί ως ενοικιαστής μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά των γραφείων του στο νέο «Νόου Μεστάγια», με την προοπτική η μετακόμιση να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2027.
Από την πλευρά του, ο Τόρες σχεδιάζει να προχωρήσει σε ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό του κτιρίου μετά την αποχώρηση της ομάδας, διατηρώντας τη χρήση του ως επαγγελματικού χώρου.
Πίσω από την επένδυση υπάρχει, ωστόσο, και μια ιδιαίτερη συναισθηματική σύνδεση. Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής γεννήθηκε στο Φόιος της Βαλένθια και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του συλλόγου, πριν πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα το 2017, σε ηλικία μόλις 17 ετών.
Ακολούθησε η μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Σίτι το 2020 και στη συνέχεια η παρουσία του στην Μπαρτσελόνα, προτού μετακομίσει στην Παρί Σεν Ζερμέν το καλοκαίρι του 2026, έναντι ποσού που σύμφωνα με δημοσιεύματα έφτασε τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Ισπανός διεθνής δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για τη Βαλένθια, ενώ έχει εκφράσει και την επιθυμία του να επιστρέψει κάποια στιγμή στον σύλλογο. Αυτή τη φορά, πάντως, η επιστροφή του στην ομάδα της καρδιάς του έγινε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, καθώς από πρώην ποδοσφαιριστής της μετατράπηκε σε ιδιοκτήτη ενός από τα σημαντικότερα ακίνητά της!
Ο Ισπανός επιθετικός, ο οποίος αποτελεί προϊόν των ακαδημιών του συλλόγου, προχώρησε στην αγορά του ακινήτου που βρίσκεται δίπλα στο «Μεστάγια», με τη συμφωνία να ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (23/11). Πρόκειται για ένα κτίριο περίπου 5.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο περιλαμβάνει ισόγειο και πέντε επιπλέον ορόφους, καθώς και τους χώρους στάθμευσης και το επίσημο κατάστημα της ομάδας.
🤑🏢 Ferran Torres compra las oficinas del Valencia por unos siete millones de euros ✍️ @FAlvarezPedrosa https://t.co/GCEyK53XQX— MARCA (@marca) November 24, 2026
Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποτελεί σημαντική οικονομική ανάσα για τη Βαλένθια, η οποία εξασφαλίζει νέα έσοδα από την πώληση ενός περιουσιακού της στοιχείου. Μάλιστα, ο σύλλογος δεν θα χρειαστεί να εγκαταλείψει άμεσα τις εγκαταστάσεις, καθώς θα συνεχίσει να τις χρησιμοποιεί ως ενοικιαστής μέχρι να ολοκληρωθεί η μεταφορά των γραφείων του στο νέο «Νόου Μεστάγια», με την προοπτική η μετακόμιση να πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2027.
Από την πλευρά του, ο Τόρες σχεδιάζει να προχωρήσει σε ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό του κτιρίου μετά την αποχώρηση της ομάδας, διατηρώντας τη χρήση του ως επαγγελματικού χώρου.
Πίσω από την επένδυση υπάρχει, ωστόσο, και μια ιδιαίτερη συναισθηματική σύνδεση. Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής γεννήθηκε στο Φόιος της Βαλένθια και έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στις ακαδημίες του συλλόγου, πριν πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του στην πρώτη ομάδα το 2017, σε ηλικία μόλις 17 ετών.
Ακολούθησε η μεταγραφή του στη Μάντσεστερ Σίτι το 2020 και στη συνέχεια η παρουσία του στην Μπαρτσελόνα, προτού μετακομίσει στην Παρί Σεν Ζερμέν το καλοκαίρι του 2026, έναντι ποσού που σύμφωνα με δημοσιεύματα έφτασε τα 50 εκατομμύρια ευρώ.
Ο Ισπανός διεθνής δεν έχει κρύψει ποτέ την αγάπη του για τη Βαλένθια, ενώ έχει εκφράσει και την επιθυμία του να επιστρέψει κάποια στιγμή στον σύλλογο. Αυτή τη φορά, πάντως, η επιστροφή του στην ομάδα της καρδιάς του έγινε με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο, καθώς από πρώην ποδοσφαιριστής της μετατράπηκε σε ιδιοκτήτη ενός από τα σημαντικότερα ακίνητά της!
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