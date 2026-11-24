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Η απόλυτη μάχη στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Ολλανδίας: Για πρώτη φορά οι επτά πρώτες ομάδες απέχουν μόλις έναν βαθμό
Η απόλυτη μάχη στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου της Ολλανδίας: Για πρώτη φορά οι επτά πρώτες ομάδες απέχουν μόλις έναν βαθμό
Συναρπαστικό είναι το φετινό πρωτάθλημα της Ολλανδίας, με την πρωτοπόρο Αϊντχόφεν να έχει μόλις έξι περισσότερους βαθμούς από την έβδομη της βαθμολογίας, Φορτούνα Σιτάρντ
Ένα απίστευτο στατιστικό στοιχείο καταγράφεται στην Eredivisie, με το ολλανδικό πρωτάθλημα να προσφέρει ένα από τα πιο συναρπαστικά σκηνικά των τελευταίων ετών, όσον αφορά τη μάχη της κορυφής.
Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, καθεμία από τις επτά πρώτες ομάδες της βαθμολογίας βρίσκεται σε απόσταση μόλις ενός βαθμού από την αμέσως επόμενη, έπειτα από 13 αγωνιστικές!
Η Aϊντχόφεν βρίσκεται στην πρώτη θέση με 29 βαθμούς, όμως η διαφορά της από τον δεύτερο Άγιαξ είναι μόλις ένας βαθμός, καθώς ο «Αίαντας» ακολουθεί με 28. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Τβέντε με 27, ενώ η Άλκμααρ έχει συγκεντρώσει 26 βαθμούς.
Η Φέγενορντ ακολουθεί με 25, η Χέρενφεϊν βρίσκεται στους 24, ενώ η Φορτούνα Σιτάρντ συμπληρώνει την πρώτη επτάδα με 23 βαθμούς.
Με άλλα λόγια, επτά ομάδες, επτά διαφορετικές βαθμολογικές θέσεις και μόλις έξι βαθμοί απόσταση από την κορυφή μέχρι την έβδομη θέση.
Πρόκειται για μια ιστορική βαθμολογική ισορροπία, η οποία προμηνύει μια ιδιαίτερα αμφίρροπη συνέχεια στο ολλανδικό πρωτάθλημα. Η PSV μπορεί να απολαμβάνει προς το παρόν τη μοναξιά της κορυφής, ωστόσο δεν έχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς οι διώκτες της βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής.
Συγκεκριμένα, για πρώτη φορά στην ιστορία της διοργάνωσης, καθεμία από τις επτά πρώτες ομάδες της βαθμολογίας βρίσκεται σε απόσταση μόλις ενός βαθμού από την αμέσως επόμενη, έπειτα από 13 αγωνιστικές!
🤯 For the first time in Eredivisie history, each of the top 7 teams are separated by exactly 1 point after 13 matches. https://t.co/nQVDlTbQ7Y— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) November 23, 2026
Η Aϊντχόφεν βρίσκεται στην πρώτη θέση με 29 βαθμούς, όμως η διαφορά της από τον δεύτερο Άγιαξ είναι μόλις ένας βαθμός, καθώς ο «Αίαντας» ακολουθεί με 28. Στην τρίτη θέση βρίσκεται η Τβέντε με 27, ενώ η Άλκμααρ έχει συγκεντρώσει 26 βαθμούς.
Η Φέγενορντ ακολουθεί με 25, η Χέρενφεϊν βρίσκεται στους 24, ενώ η Φορτούνα Σιτάρντ συμπληρώνει την πρώτη επτάδα με 23 βαθμούς.
Με άλλα λόγια, επτά ομάδες, επτά διαφορετικές βαθμολογικές θέσεις και μόλις έξι βαθμοί απόσταση από την κορυφή μέχρι την έβδομη θέση.
Πρόκειται για μια ιστορική βαθμολογική ισορροπία, η οποία προμηνύει μια ιδιαίτερα αμφίρροπη συνέχεια στο ολλανδικό πρωτάθλημα. Η PSV μπορεί να απολαμβάνει προς το παρόν τη μοναξιά της κορυφής, ωστόσο δεν έχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, καθώς οι διώκτες της βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής.
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