Το ενωτικό μήνυμα του Μανέ μετά τη δικαίωση της Σενεγάλης στο CAS
Ο Σενεγαλέζος διεθνής εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη της υπόθεσης με τον τίτλο του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής κόντρα στο Μαρόκο
Υπενθυμίζεται πως ο τελικός του Ιανουαρίου είχε σημαδευτεί από πρωτοφανή ένταση, όταν οι ποδοσφαιριστές της Σενεγάλης αποχώρησαν προσωρινά από τον αγωνιστικό χώρο, διαμαρτυρόμενοι για το πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ του Μαρόκου στις καθυστερήσεις. Οι παίκτες επέστρεψαν έπειτα από περίπου 14 λεπτά, ο Μπραχίμ Ντίαθ αστόχησε από την άσπρη βούλα και ο Παπέ Γκέιγ πέτυχε στην παράταση το γκολ που χάρισε το τρόπαιο στους «Λέοντες της Τεράνγκα».
🚨🇸🇳 Sadio Mané: “The decision of the court of arbitration for sport that restores senegal to its title of african champion fills us with joy”. “Thank you to my teammates. i know the efforts and the sacrifices that each one has made for this second star”. “I address a message of respect and encouragement to the Moroccan people and to the players of Morocco. They have achieved a beautiful run and can be proud of it. I wish them the best for the future”. “Senegal and Morocco are two brother peoples. May the passion for football continue to bring us closer”. “Congratulations to all Senegalese. This win is also yours”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 24, 2026
Η CAF, ωστόσο, είχε αποφασίσει τον Μάρτιο να θεωρήσει τη Σενεγάλη ηττημένη με 3-0, απονέμοντας τον τίτλο στο Μαρόκο. Η αφρικανική χώρα προσέφυγε στο CAS και πλέον δικαιώθηκε οριστικά ως προς το αποτέλεσμα του τελικού, με την απόφαση του δικαστηρίου να είναι ομόφωνη.
Από τους πρώτους που αντέδρασαν στην εξέλιξη ήταν ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, Σαντιό Μανέ, ο οποίος εξέφρασε τη χαρά του για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης, ευχαριστώντας παράλληλα τους συμπατριώτες του για τη στήριξη που έδειξαν στην ομάδα όλο αυτό το διάστημα. Στο τέλος δεν έλειψε να στείλει μήνυμα ενότητας στον λαό του Μαρόκου, τονίζοντας πως οι δύο λαοί είναι αδελφοί.
Συγκεκριμένα ανέφερε: «Η απόφαση του Αθλητικού Διαιτητικού Δικαστηρίου, που αποδίδει στη Σενεγάλη τον τίτλο της πρωταθλήτριας Αφρικής, μας γεμίζει χαρά. Ευχαριστώ τους συμπαίκτες μου. Γνωρίζω τις προσπάθειες και τις θυσίες που έκανε ο καθένας για αυτό το δεύτερο αστέρι.
Απευθύνω ένα μήνυμα σεβασμού και ενθάρρυνσης προς τον λαό του Μαρόκου και τους παίκτες της μαροινής ομάδας. Πραγματοποίησαν μια εξαιρετική πορεία και μπορούν να είναι περήφανοι γι’ αυτό. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο για το μέλλον.
Η Σενεγάλη και το Μαρόκο είναι δύο αδελφοί λαοί. Είθε το πάθος για το ποδόσφαιρο να συνεχίσει να μας φέρνει πιο κοντά. Συγχαρητήρια σε όλους τους Σενεγαλέζους. Αυτή η νίκη ανήκει και σε εσάς».
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