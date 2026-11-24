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Μπρινιόλι για την Ελλάδα: «Όλα πάνε περίφημα, υπέροχο μέρος για να ζεις»
Μπρινιόλι για την Ελλάδα: «Όλα πάνε περίφημα, υπέροχο μέρος για να ζεις»
Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ έδωσε μεγάλη συνέντευξη στην Ιταλία με αφορμή τον αγώνα απέναντι στην Κόμο
Η αναμέτρηση της ΑΕΚ στο Κόμο σήμερα Τρίτη (24/11, 22:00) για το Champions League έδωσε την αφορμή στους Ιταλούς να μιλήσουν με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι.
Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στη «La Repubblica» για την Ελλάδα, τις διαφορές με το ιταλικό ποδόσφαιρο αλλά και την πορεία της καριέρας του.
«Στην αρχή, μου έλειψε λίγο η Ιταλία. Αλλά τώρα, όλα πάνε περίφημα. Τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στην ΑΕΚ, οι παίκτες απολαμβάνουν κάθε δυνατή παροχή. Επιπλέον, υπάρχει η θάλασσα και το κλίμα είναι πραγματικά ένα υπέροχο μέρος για να ζεις» είπε αρχικά ο Μπρινιόλι.
Για τις διαφορές με το ιταλικό ποδόσφαιρο τόνισε: «Εδώ, έχω συναντήσει ένα επίπεδο φροντίδας , παρόμοιο με αυτό που είδα κατά τους λίγους μήνες που πέρασα στη Γιουβέντους, που οι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους ό,τι χρειάζονται για να αποδώσουν τα μέγιστα. Σε αντάλλαγμα, αναμένεται να δώσεις το 100% στον αγωνιστικό χώρο. Δεν υπάρχει κανείς να φωνάζει διαταγές ή να συμπεριφέρεται αυταρχικά, όπως συνέβαινε μερικές φορές στην Ιταλία».
Στην ερώτηση γιατί επέλεξε να φύγει από την Ιταλία το 2021 μετά την άνοδο με την Έμπολι, ο Μπρινιόλι είπε: «Μετά την άνοδο με την Έμπολι, ήθελα μια ακόμη ευκαιρία να αποδείξω την αξία μου στη Serie A. Όμως, η ομάδα απέκτησε τον Βικάριο και μου ξεκαθάρισε ότι αυτός θα ήταν ο βασικός. Εγώ ήθελα να παίζω, οπότε όταν προέκυψε η ευκαιρία να πάω στον Παναθηναϊκό, δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά».
Για την εμπειρία του Champions League: «Έχοντας φτάσει τόσο κοντά σε αυτό με τον Παναθηναϊκό, απόλαυσα πραγματικά την εμπειρία. Στο ντεμπούτο μου εναντίον της ΛΑΣΚ, ούτε καν ο πυρετός δεν μπόρεσε να με σταματήσει και στο τέλος, νικήσαμε.
Στο Μάντσεστερ, το παιχνίδι ήταν μονόπλευρο, αλλά κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης φτάσαμε πολύ κοντά σε μια τεράστια έκπληξη προηγηθήκαμε δύο φορές. Μάλιστα, στο 86ο λεπτό κατάφερα να αποκρούσω ένα σουτ του Εμπαπέ, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Αλλά κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή εναντίον μας. Ο Μπέλινγχαμ με άφησε πραγματικά άναυδο».
Ο Μπρινιόλι ρωτήθηκε για το γκολ που είχε σημειώσει εναντίον της Μίλαν του Ντοναρούμα με τη φανέλα της Μπενεβέντο: «Ναι, είπαμε και μερικές κουβέντες με τον Ντοναρούμα. Είναι φαινόμενο, αλλά και ένας άνθρωπος με τεράστια ταπεινότητα.
Πριν από τον αγώνα, στη φυσούνα, μου είπε αστειευόμενος: "Μπρίνιο, φοβάμαι". Κι εγώ απάντησα: "Εγώ πρέπει να φοβάμαι σήμερα αυτό θα καταλήξει σε τραγωδία για μένα". Και πράγματι, χάσαμε με 5-1. Όμως σκόραρα. Τις μέρες που ακολούθησαν, ένιωθα σαν τον Τζιμ Κάρεϊ στην ταινία «Θεός για μια Εβδομάδα». Ήμουν παντού , στην τηλεόραση, στις εφημερίδες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πεθερός μου, που βρισκόταν τότε στην Κίνα, μου είπε ότι έδειχναν το γκολ ακόμα και εκεί».
Για την πορεία της καριέρας του και τη Serie A: «Έλεγαν ότι ήμουν ξεροκέφαλος, αλλά ήταν άδικες κατηγορίες. Έκανα κάποια λάθη, είναι αλήθεια, αλλά πιστεύω ότι άξιζα τουλάχιστον μία ακόμα ευκαιρία. Ήλπιζα ότι θα μπορούσαν να προκύψουν ευκαιρίες κάπου αλλού, αλλά αυτό δεν συνέβη. Παρόλα αυτά, είμαι περήφανος που έχω πραγματοποιήσει πάνω από 220 συμμετοχές στη Serie B».
Για τις αναμετρήσεις με την Κόμο και τη Ρόμα, τόνισε: «Και οι δύο είναι ενδιαφέρουσες, για διαφορετικούς λόγους. Η Κόμο διαθέτει ένα πρότζεκτ με προοπτική. Ο Νίκο Παζ κάνει πραγματικά τη διαφορά και όχι μόνο με γκολ ή ασίστ. Όταν η πίεση αυξάνεται, είναι αυτός που οπισθοχωρεί για να πάρει μπάλα και παίρνει την ομάδα στις πλάτες του. Η Ρόμα, από την άλλη, παίζει με καταιγιστικό ρυθμό και εφαρμόζει άμυνα "μαν-του-μαν"».
Ρωτήθηκε και για το τραγικό περιστατικό και τον θάνατο του επιθετικού της Τενερίφης Χεσούς Ντε Μιγκέλ: «Είναι φρικτό. Τέτοια περιστατικά είναι δύσκολο να περιγραφούν με λόγια. Πρόκειται απλώς για τραγικά ατυχήματα. Κάποτε, το 2013, όταν αγωνιζόμουν στην Τερνάνα, είχα εμπλακεί σε μια παρόμοια φάση. Πήδηξα για τη μπάλα και βρήκα τον Φάρκας της Αβελίνο κατευθείαν στο πρόσωπο με το γόνατό μου. Ευτυχώς, το μόνο που συνέβη ήταν να του σπάσω το ζυγωματικό».
Όσο για τα τα σχέδιά του μετά το τέλος της καριέρας του: «Μαζί με δύο συνεργάτες, έχω ήδη δημιουργήσει μια εταιρεία, την Auvi, η οποία διαχειρίζεται όλες τις πτυχές της ζωής ενός αθλητή. Ωστόσο, έπειτα από είκοσι χρόνια συνεχών ταξιδιών, θέλω να αφιερώσω χρόνο στην οικογένειά μου. Θέλω επίσης να επιστρέψω στο σκι, κάτι που δεν μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή λόγω συμβατικών υποχρεώσεων. Πάνω απ' όλα, όμως, θα ήθελα να επιστρέψω στην Ιταλία όταν ολοκληρωθεί η καριέρα μου».
Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ έδωσε μια μεγάλη συνέντευξη στη «La Repubblica» για την Ελλάδα, τις διαφορές με το ιταλικό ποδόσφαιρο αλλά και την πορεία της καριέρας του.
«Στην αρχή, μου έλειψε λίγο η Ιταλία. Αλλά τώρα, όλα πάνε περίφημα. Τόσο στον Παναθηναϊκό όσο και στην ΑΕΚ, οι παίκτες απολαμβάνουν κάθε δυνατή παροχή. Επιπλέον, υπάρχει η θάλασσα και το κλίμα είναι πραγματικά ένα υπέροχο μέρος για να ζεις» είπε αρχικά ο Μπρινιόλι.
Για τις διαφορές με το ιταλικό ποδόσφαιρο τόνισε: «Εδώ, έχω συναντήσει ένα επίπεδο φροντίδας , παρόμοιο με αυτό που είδα κατά τους λίγους μήνες που πέρασα στη Γιουβέντους, που οι παίκτες έχουν στη διάθεσή τους ό,τι χρειάζονται για να αποδώσουν τα μέγιστα. Σε αντάλλαγμα, αναμένεται να δώσεις το 100% στον αγωνιστικό χώρο. Δεν υπάρχει κανείς να φωνάζει διαταγές ή να συμπεριφέρεται αυταρχικά, όπως συνέβαινε μερικές φορές στην Ιταλία».
Στην ερώτηση γιατί επέλεξε να φύγει από την Ιταλία το 2021 μετά την άνοδο με την Έμπολι, ο Μπρινιόλι είπε: «Μετά την άνοδο με την Έμπολι, ήθελα μια ακόμη ευκαιρία να αποδείξω την αξία μου στη Serie A. Όμως, η ομάδα απέκτησε τον Βικάριο και μου ξεκαθάρισε ότι αυτός θα ήταν ο βασικός. Εγώ ήθελα να παίζω, οπότε όταν προέκυψε η ευκαιρία να πάω στον Παναθηναϊκό, δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά».
Για την εμπειρία του Champions League: «Έχοντας φτάσει τόσο κοντά σε αυτό με τον Παναθηναϊκό, απόλαυσα πραγματικά την εμπειρία. Στο ντεμπούτο μου εναντίον της ΛΑΣΚ, ούτε καν ο πυρετός δεν μπόρεσε να με σταματήσει και στο τέλος, νικήσαμε.
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Στο Μάντσεστερ, το παιχνίδι ήταν μονόπλευρο, αλλά κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης φτάσαμε πολύ κοντά σε μια τεράστια έκπληξη προηγηθήκαμε δύο φορές. Μάλιστα, στο 86ο λεπτό κατάφερα να αποκρούσω ένα σουτ του Εμπαπέ, στέλνοντας την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Αλλά κατάφεραν να κάνουν την ανατροπή εναντίον μας. Ο Μπέλινγχαμ με άφησε πραγματικά άναυδο».
Ο Μπρινιόλι ρωτήθηκε για το γκολ που είχε σημειώσει εναντίον της Μίλαν του Ντοναρούμα με τη φανέλα της Μπενεβέντο: «Ναι, είπαμε και μερικές κουβέντες με τον Ντοναρούμα. Είναι φαινόμενο, αλλά και ένας άνθρωπος με τεράστια ταπεινότητα.
Πριν από τον αγώνα, στη φυσούνα, μου είπε αστειευόμενος: "Μπρίνιο, φοβάμαι". Κι εγώ απάντησα: "Εγώ πρέπει να φοβάμαι σήμερα αυτό θα καταλήξει σε τραγωδία για μένα". Και πράγματι, χάσαμε με 5-1. Όμως σκόραρα. Τις μέρες που ακολούθησαν, ένιωθα σαν τον Τζιμ Κάρεϊ στην ταινία «Θεός για μια Εβδομάδα». Ήμουν παντού , στην τηλεόραση, στις εφημερίδες, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο πεθερός μου, που βρισκόταν τότε στην Κίνα, μου είπε ότι έδειχναν το γκολ ακόμα και εκεί».
Για την πορεία της καριέρας του και τη Serie A: «Έλεγαν ότι ήμουν ξεροκέφαλος, αλλά ήταν άδικες κατηγορίες. Έκανα κάποια λάθη, είναι αλήθεια, αλλά πιστεύω ότι άξιζα τουλάχιστον μία ακόμα ευκαιρία. Ήλπιζα ότι θα μπορούσαν να προκύψουν ευκαιρίες κάπου αλλού, αλλά αυτό δεν συνέβη. Παρόλα αυτά, είμαι περήφανος που έχω πραγματοποιήσει πάνω από 220 συμμετοχές στη Serie B».
Για τις αναμετρήσεις με την Κόμο και τη Ρόμα, τόνισε: «Και οι δύο είναι ενδιαφέρουσες, για διαφορετικούς λόγους. Η Κόμο διαθέτει ένα πρότζεκτ με προοπτική. Ο Νίκο Παζ κάνει πραγματικά τη διαφορά και όχι μόνο με γκολ ή ασίστ. Όταν η πίεση αυξάνεται, είναι αυτός που οπισθοχωρεί για να πάρει μπάλα και παίρνει την ομάδα στις πλάτες του. Η Ρόμα, από την άλλη, παίζει με καταιγιστικό ρυθμό και εφαρμόζει άμυνα "μαν-του-μαν"».
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Ρωτήθηκε και για το τραγικό περιστατικό και τον θάνατο του επιθετικού της Τενερίφης Χεσούς Ντε Μιγκέλ: «Είναι φρικτό. Τέτοια περιστατικά είναι δύσκολο να περιγραφούν με λόγια. Πρόκειται απλώς για τραγικά ατυχήματα. Κάποτε, το 2013, όταν αγωνιζόμουν στην Τερνάνα, είχα εμπλακεί σε μια παρόμοια φάση. Πήδηξα για τη μπάλα και βρήκα τον Φάρκας της Αβελίνο κατευθείαν στο πρόσωπο με το γόνατό μου. Ευτυχώς, το μόνο που συνέβη ήταν να του σπάσω το ζυγωματικό».
Όσο για τα τα σχέδιά του μετά το τέλος της καριέρας του: «Μαζί με δύο συνεργάτες, έχω ήδη δημιουργήσει μια εταιρεία, την Auvi, η οποία διαχειρίζεται όλες τις πτυχές της ζωής ενός αθλητή. Ωστόσο, έπειτα από είκοσι χρόνια συνεχών ταξιδιών, θέλω να αφιερώσω χρόνο στην οικογένειά μου. Θέλω επίσης να επιστρέψω στο σκι, κάτι που δεν μπορώ να κάνω αυτή τη στιγμή λόγω συμβατικών υποχρεώσεων. Πάνω απ' όλα, όμως, θα ήθελα να επιστρέψω στην Ιταλία όταν ολοκληρωθεί η καριέρα μου».
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