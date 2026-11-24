Στην Αθήνα, χιλιάδες κατοικίες παραμένουν αναξιοποίητες, την ώρα που η ζήτηση για στέγαση παραμένει υψηλή. Ποιες ανησυχίες αποθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες από την ενοικίαση και τι διαφορετικό προτείνει η Moving Doors.
Μίλαν: Χωρίς τον Μόντριτς στην Ελλάδα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Μίλαν: Χωρίς τον Μόντριτς στην Ελλάδα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό
Ο έμπειρος μέσος της Μίλαν έχει μυϊκό τραυματισμό και δεν θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της Πέμπτης
Άσχημα νέα για τη Μίλαν δύο ημέρες πριν από τον εκτός έδρας αγώνα του Europa League με τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη (19:45) στον Πειραιά.
Ο Λούκα Μόντριτς υπέστη μυϊκή θλάση στον δεξί μηρό κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Φροζινόνε και θα χάσει σίγουρα τον αγώνα της Πέμπτης.
Η παρουσία του παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη για τον επόμενο αγώνα πρωταθλήματος με την Κάλιαρι.
Ο Λούκα Μόντριτς υπέστη μυϊκή θλάση στον δεξί μηρό κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Φροζινόνε και θα χάσει σίγουρα τον αγώνα της Πέμπτης.
Η παρουσία του παραμένει εξαιρετικά αμφίβολη για τον επόμενο αγώνα πρωταθλήματος με την Κάλιαρι.
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