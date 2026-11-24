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Δεν έφεραν γούρι τα ξανθιά μαλλιά στη Σάντος, Νεϊμάρ και Ροντινέι έγιναν πλατινέ, βίντεο
Δεν έφεραν γούρι τα ξανθιά μαλλιά στη Σάντος, Νεϊμάρ και Ροντινέι έγιναν πλατινέ, βίντεο
Ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ έβαψε τα μαλλιά του, με αρκετούς συμπαίκτες του στη Σάντος να τον μιμούνται και να κλέβουν τις εντυπώσεις
Με μια εντελώς διαφορετική εμφάνιση παρουσιάστηκε ο Νεϊμάρ στην αναμέτρηση της Σάντος με την Γκρέμιο, καθώς ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ αποφάσισε να αποχωριστεί το συνηθισμένο του look και να βάψει τα μαλλιά του ξανθά.
Το εντυπωσιακό, ωστόσο, ήταν πως δεν ήταν ο μοναδικός που έκανε την αλλαγή. Αρκετοί συμπαίκτες του ακολούθησαν την ίδια τάση, με τους Γκαμπιγκόλ, Φιλίπε Κουτίνιο, Ροντινέι, Άρθουρ και Έβερτον Σεμπολίνια να εμφανίζονται επίσης με πλατινέ μαλλιά, δημιουργώντας μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την ομάδα.
Η κοινή αυτή επιλογή δεν πέρασε απαρατήρητη, με τις φωτογραφίες των ποδοσφαιριστών να προκαλούν συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, το νέο look προκάλεσε και σχόλια περί αλαζονείας, καθώς ορισμένοι θεώρησαν πως η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν ταίριαζε με την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας.
Το αποτέλεσμα, πάντως, δεν ήταν το επιθυμητό για τη Σάντος, η οποία γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Γκρέμιο. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Φράνσις Αμούζου στο 13ο λεπτό, ενώ ο Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με εκτέλεση πέναλτι στο 76'.
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Νεϊμάρ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για τα σχόλια σχετικά με την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών, ξεκαθαρίζοντας πως το χρώμα των μαλλιών δεν έχει καμία σχέση με την απόδοση μέσα στο γήπεδο.
«Θα μπορούσα να έχω κίτρινα, ροζ ή πράσινα μαλλιά και πάλι θα έπαιζα καλά», ήταν χαρακτηριστικά η απάντησή του, θέλοντας να βάλει τέλος στη σχετική συζήτηση.
Το εντυπωσιακό, ωστόσο, ήταν πως δεν ήταν ο μοναδικός που έκανε την αλλαγή. Αρκετοί συμπαίκτες του ακολούθησαν την ίδια τάση, με τους Γκαμπιγκόλ, Φιλίπε Κουτίνιο, Ροντινέι, Άρθουρ και Έβερτον Σεμπολίνια να εμφανίζονται επίσης με πλατινέ μαλλιά, δημιουργώντας μια εντελώς διαφορετική εικόνα για την ομάδα.
Neymar’s influence 😂😂 He did a blonde hair and everyone in the team also paint their hair blonde 😂🫡 king 👑 Neymar 🐐 https://t.co/gKEE7smCF2— VibeWithNey 🇧🇷 (@VibeWithMooh) November 24, 2026
Η κοινή αυτή επιλογή δεν πέρασε απαρατήρητη, με τις φωτογραφίες των ποδοσφαιριστών να προκαλούν συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, το νέο look προκάλεσε και σχόλια περί αλαζονείας, καθώς ορισμένοι θεώρησαν πως η συγκεκριμένη εμφάνιση δεν ταίριαζε με την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας.
Το αποτέλεσμα, πάντως, δεν ήταν το επιθυμητό για τη Σάντος, η οποία γνώρισε την ήττα με 2-0 από την Γκρέμιο. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με τον Φράνσις Αμούζου στο 13ο λεπτό, ενώ ο Μάρτιν Μπρέιθγουεϊτ διαμόρφωσε το τελικό αποτέλεσμα με εκτέλεση πέναλτι στο 76'.
𝐍𝐄𝐘𝐌𝐀𝐑 𝐌𝐀𝐊𝐄𝐒 𝐓𝐇𝐈𝐍𝐆𝐒 𝐂𝐋𝐄𝐀𝐑 𝐀𝐑𝐎𝐔𝐍𝐃 𝐇𝐈𝐒 𝐇𝐀𝐈𝐑 💇♂️👀 “My hair doesn't impact anything, the people who say that are 𝒄𝒍𝒖𝒆𝒍𝒆𝒔𝒔 about football” 😮 “I could have yellow, pink or green hair and I'd still play 𝐰𝐞𝐥𝐥 every game”, he said 💪🏽⚪️⚫️ https://t.co/cGY5sqQ3mH— 433 (@433) November 24, 2026
Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Νεϊμάρ δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του για τα σχόλια σχετικά με την εμφάνιση των ποδοσφαιριστών, ξεκαθαρίζοντας πως το χρώμα των μαλλιών δεν έχει καμία σχέση με την απόδοση μέσα στο γήπεδο.
«Θα μπορούσα να έχω κίτρινα, ροζ ή πράσινα μαλλιά και πάλι θα έπαιζα καλά», ήταν χαρακτηριστικά η απάντησή του, θέλοντας να βάλει τέλος στη σχετική συζήτηση.
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