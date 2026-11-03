Λέικερς: Ο Ντόντσιτς ισοφάρισε δύο ιστορικά ρεκόρ του Μπράιαντ, δείτε βίντεο
Λέικερς: Ο Ντόντσιτς ισοφάρισε δύο ιστορικά ρεκόρ του Μπράιαντ, δείτε βίντεο
Ο Σλόβενος γκαρντ έχει ξεκινήσει ιδανικά τη σεζόν με τη φανέλα των Λέικερς και στον αγώνα κόντρα στους Χιτ ισοφάρισε δύο ρεκόρ του θρυλικού Κόμπι Μπράιαντ
Οι Λος Άντζελες Λέικερς συνέχισαν με εντυπωσιακό τρόπο την πορεία τους στη φετινή regular season του NBA, επικρατώντας με 138-117 των Μαϊάμι Χιτ. Μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς, ο οποίος πραγματοποίησε μία εμφάνιση που θύμισε τις κορυφαίες στιγμές του Κόμπι Μπράιαντ.
Ο Σλοβένος σταρ ήταν ασταμάτητος, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 42 πόντους, 7 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ πρόσθεσε ακόμη 2 κλεψίματα. Η στατιστική του σε 36 λεπτά συμμετοχής επιβεβαίωσε την κυριαρχία του, με 8/10 βολές, 8/8 δίποντα και 6/15 τρίποντα.
Πέρα όμως από τη νίκη, η βραδιά είχε ξεχωριστή σημασία για τον Ντόντσιτς, καθώς κατάφερε να ισοφαρίσει δύο επιδόσεις που είχαν συνδεθεί με το όνομα του θρυλικού Κόμπι Μπράιαντ.
Συγκεκριμένα, με τους 24 πόντους που σημείωσε στο πρώτο ημίχρονο, έγινε ο πρώτος παίκτης των Λέικερς μετά τον Μπράιαντ, το 2007, που καταγράφει τουλάχιστον 20 πόντους πριν από την ανάπαυλα σε πέντε συνεχόμενα παιχνίδια.
Παράλληλα, ο 26χρονος διεθνής έφτασε σε ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης μετά την εποχή του Κόμπι που πετυχαίνει τουλάχιστον 35 πόντους σε πέντε διαδοχικές αναμετρήσεις.
Ο Σλοβένος σταρ ήταν ασταμάτητος, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 42 πόντους, 7 ριμπάουντ και 13 ασίστ, ενώ πρόσθεσε ακόμη 2 κλεψίματα. Η στατιστική του σε 36 λεπτά συμμετοχής επιβεβαίωσε την κυριαρχία του, με 8/10 βολές, 8/8 δίποντα και 6/15 τρίποντα.
¯\_(ツ)_/¯ https://t.co/cmUNqtBAK2— Los Angeles Lakers (@Lakers) November 3, 2026
Πέρα όμως από τη νίκη, η βραδιά είχε ξεχωριστή σημασία για τον Ντόντσιτς, καθώς κατάφερε να ισοφαρίσει δύο επιδόσεις που είχαν συνδεθεί με το όνομα του θρυλικού Κόμπι Μπράιαντ.
Συγκεκριμένα, με τους 24 πόντους που σημείωσε στο πρώτο ημίχρονο, έγινε ο πρώτος παίκτης των Λέικερς μετά τον Μπράιαντ, το 2007, που καταγράφει τουλάχιστον 20 πόντους πριν από την ανάπαυλα σε πέντε συνεχόμενα παιχνίδια.
Luka Doncic had his fifth-straight game of 35+ points, tying the longest streak by any Lakers player since Kobe Bryant 🔥 https://t.co/nqAMt5NeMt— ESPN Insights (@ESPNInsights) November 3, 2026
Παράλληλα, ο 26χρονος διεθνής έφτασε σε ένα ακόμη σπουδαίο επίτευγμα, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης μετά την εποχή του Κόμπι που πετυχαίνει τουλάχιστον 35 πόντους σε πέντε διαδοχικές αναμετρήσεις.
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