Με πρωταγωνιστή τον 19χρονο διεθνή ποδοσφαιριστή, η νέα καμπάνια της Interamerican φέρνει στο προσκήνιο την προσπάθεια, την επιμονή και τις αθέατες στιγμές πίσω από καθετί σπουδαίο, μιλώντας για κάτι μεγαλύτερο από το ταλέντο ή την επιτυχία
Επιστροφή στις ήττες για τους Χιτ παρά την 30αρα του Αντετοκούνμπο, έχασαν 138-117 από τους Λέικερς, δείτε βίντεο
Επιστροφή στις ήττες για τους Χιτ παρά την 30αρα του Αντετοκούνμπο, έχασαν 138-117 από τους Λέικερς, δείτε βίντεο
Οι 42 πόντοι του Λούκα Ντόντσιτς που έγραψε άλλο ένα ρεκόρ, αποδείχθηκαν ανυπέρβλητο εμπόδιο για τους Μαϊάμι Χιτ
Στις ήττες επέστρεψαν οι Μαϊάμι Χιτ μετά τις δύο νίκες που είχαν πετύχει στους τελευταίους αγώνες πριν το ματς με τους Λος Άντζελες Λέικερς τα ξημερώματα της Τρίτης.
Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχασε με 138-117 από τους Λέικερς του Λούκα Ντόντσιτς.
Ο Σλοβένος γκάρντ, μάλιστα, έγραψε άλλη μια σελίδα στο βιβλίο των προσωπικών του ρεκόρ καθώς με τους 24 πόντους που πέτυχε στο ημίχρονο έγινε ο πρώτος Λέικερ που σκόραρε τουλάχιστον 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο σε πέντε συνεχόμενους αγώνες από το 2007 και τον Κόμπι Μπράιαντ.
Ο Greek Freak έκανε για άλλη μια φορά ό,τι μπορούσε για να οδηγήσει τους Χιτ στη νίκη γράφοντας 3ο πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ, χαρίζοντας αρκετές εντυπωσιακές φάσεις.
Η ομάδα του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχασε με 138-117 από τους Λέικερς του Λούκα Ντόντσιτς.
Ο Σλοβένος γκάρντ, μάλιστα, έγραψε άλλη μια σελίδα στο βιβλίο των προσωπικών του ρεκόρ καθώς με τους 24 πόντους που πέτυχε στο ημίχρονο έγινε ο πρώτος Λέικερ που σκόραρε τουλάχιστον 20 πόντους στο πρώτο ημίχρονο σε πέντε συνεχόμενους αγώνες από το 2007 και τον Κόμπι Μπράιαντ.
Ο Greek Freak έκανε για άλλη μια φορά ό,τι μπορούσε για να οδηγήσει τους Χιτ στη νίκη γράφοντας 3ο πόντους, 12 ριμπάουντ και 7 ασίστ, χαρίζοντας αρκετές εντυπωσιακές φάσεις.
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