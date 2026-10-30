Ομπράντοβιτς: «Αντιμετωπίσαμε μία... άλλη Εφές, άξιζαν τη νίκη»
SPORTS
Ζέλικο Ομπράντοβιτς Παναθηναϊκός Αναντολού Εφές

Ομπράντοβιτς: «Αντιμετωπίσαμε μία... άλλη Εφές, άξιζαν τη νίκη»

Όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από την Εφές

Ομπράντοβιτς: «Αντιμετωπίσαμε μία... άλλη Εφές, άξιζαν τη νίκη»
16 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν άφησε κανένα περιθώριο να αμφισβητηθεί η ανωτερότητα της Αναντολού Εφές στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.

Ξεκαθάρισε ότι οι Τούρκοι έπαιξαν καλύτερα και πως άξιζαν τη νίκη, καθώς παρουσίασαν πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με το παιχνίδι τους κόντρα στη Χάποελ, πριν από 48 ώρες.


Η δήλωση του Ζοτς:

«Αντιμετωπίσαμε μια διαφορετική Εφές, γεμάτη ενέργεια. Έπαιξαν πολύ καλά, ήταν πολύ λογικό να αντιδράσουν μετά την ήττα που είχαν. Συγχαρητήρια για τη νίκη, την άξιζαν»
16 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πληρωμές χωρίς άγχος: οι επιλογές που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο εύκολη

Οι αγορές μας έχουν αλλάξει σημαντικά τα τελευταία χρόνια και το Πλαίσιο ακολουθεί αυτή την εξέλιξη, προσφέροντας διαφορετικούς τρόπους πληρωμής που προσαρμόζονται στις ανάγκες κάθε αγοράς.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης