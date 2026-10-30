Ομπράντοβιτς: «Αντιμετωπίσαμε μία... άλλη Εφές, άξιζαν τη νίκη»
Ομπράντοβιτς: «Αντιμετωπίσαμε μία... άλλη Εφές, άξιζαν τη νίκη»
Όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά την ήττα από την Εφές
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν άφησε κανένα περιθώριο να αμφισβητηθεί η ανωτερότητα της Αναντολού Εφές στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.
Ξεκαθάρισε ότι οι Τούρκοι έπαιξαν καλύτερα και πως άξιζαν τη νίκη, καθώς παρουσίασαν πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με το παιχνίδι τους κόντρα στη Χάποελ, πριν από 48 ώρες.
Η δήλωση του Ζοτς:
«Αντιμετωπίσαμε μια διαφορετική Εφές, γεμάτη ενέργεια. Έπαιξαν πολύ καλά, ήταν πολύ λογικό να αντιδράσουν μετά την ήττα που είχαν. Συγχαρητήρια για τη νίκη, την άξιζαν»
Ξεκαθάρισε ότι οι Τούρκοι έπαιξαν καλύτερα και πως άξιζαν τη νίκη, καθώς παρουσίασαν πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με το παιχνίδι τους κόντρα στη Χάποελ, πριν από 48 ώρες.
Η δήλωση του Ζοτς:
«Αντιμετωπίσαμε μια διαφορετική Εφές, γεμάτη ενέργεια. Έπαιξαν πολύ καλά, ήταν πολύ λογικό να αντιδράσουν μετά την ήττα που είχαν. Συγχαρητήρια για τη νίκη, την άξιζαν»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα