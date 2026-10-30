Ομπράντοβιτς: «Αντιμετωπίσαμε μία... άλλη Εφές, άξιζαν τη νίκη»

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς δεν άφησε κανένα περιθώριο να αμφισβητηθεί η ανωτερότητα της Αναντολού Εφές στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό.Ξεκαθάρισε ότι οι Τούρκοι έπαιξαν καλύτερα και πως άξιζαν τη νίκη, καθώς παρουσίασαν πολύ διαφορετική εικόνα σε σχέση με το παιχνίδι τους κόντρα στη Χάποελ, πριν από 48 ώρες.«Αντιμετωπίσαμε μια διαφορετική Εφές, γεμάτη ενέργεια. Έπαιξαν πολύ καλά, ήταν πολύ λογικό να αντιδράσουν μετά την ήττα που είχαν. Συγχαρητήρια για τη νίκη, την άξιζαν»