Νίκολιτς για το 5-0 της ΑΕΚ: «Κάναμε πολύ καλή εμφάνιση, με υψηλά επίπεδα έντασης», βίντεο

Ο τεχνικός της Ένωσης μίλησε για την παρουσία και τη νίκη της ομάδας του επί του Παναιτωλικού