Νίκολιτς για το 5-0 της ΑΕΚ: «Κάναμε πολύ καλή εμφάνιση, με υψηλά επίπεδα έντασης», βίντεο
SPORTS
ΑΕΚ Παναιτωλικός Μάρκο Νίκολιτς

Νίκολιτς για το 5-0 της ΑΕΚ: «Κάναμε πολύ καλή εμφάνιση, με υψηλά επίπεδα έντασης», βίντεο

Ο τεχνικός της Ένωσης μίλησε για την παρουσία και τη νίκη της ομάδας του επί του Παναιτωλικού

Νίκολιτς για το 5-0 της ΑΕΚ: «Κάναμε πολύ καλή εμφάνιση, με υψηλά επίπεδα έντασης», βίντεο
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Ο Μάρκο Νίκολιτς δε θα μπορούσε παρά να μείνει ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ΑΕΚ και τη νίκη 5-0 επί του Παναιτωλικού. 

«Κάναμε μία πολύ καλή εμφάνιση, με πολύ υψηλά επίπεδα έντασης και ενέργειας από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Μέχρι το 15ο λεπτό, με το σκορ στο 1-0, θα μπορούσαμε πολύ άνετα να έχουμε σκοράρει τρία και τέσσερα γκολ. Καταπληκτική ατμόσφαιρα, όλοι οι παίκτες έπαιξαν εξαιρετικά.

Επιστρέψαμε στις νίκες και συνεχίζουμε. Προετοιμαζόμαστε για τον αγώνα του Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ» τόνισε ο τεχνικός της Ένωσης στην κάμερα της Magenta TV.

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