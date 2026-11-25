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Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Ολυμπιακός - Χάποελ, το Κατάρ - Ελλάδα και τα ματς του Champions League
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα το Ολυμπιακός - Χάποελ, το Κατάρ - Ελλάδα και τα ματς του Champions League
Πλούσια δράση σήμερα στο πρόγραμμα με Euroleague, Champions League και το ματς της Εθνικής Παίδων στο Μουντιάλ
Τετάρτη σήμερα (25/11) και το μενού των αθλητικών μεταδόσεων είναι πλούσιο με ποδόσφαιρο, μπάσκετ και φυσικά ελληνικό ενδιαφέρον.
Στις 16:30 (ΕΡΤ2 Σπορ) η Εθνική μας ομάδα κάτω των 17 αντιμετωπίζει το Κατάρ, στην αυλαία της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ, ενώ στις 19:45 (Magenta Sport 3) η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από την Σαμπάχ για το Champions League.
Στις 21:15 (Novasports Prime) ο Ολυμπιακός περιμένει στη Sunel Arena τη Χάποελ Τελ Αβίβ, θέλοντας την 11η του νίκη σε 14 παιχνίδια της Euroleague. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ενδιαφέροντα ματς σε Euroleague και Champions League, με το Παρί Σεν Ζερμέν - Ρόμα (22:00, MEGA/Magenta Sport 2) να ξεχωρίζει.
Δείτε τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
17:00 Novasports 6HD | Κατάρ – Ελλάδα (Παγκόσμιο Κύπελλο U-17)
18:00 Novasports 4HD | Ιταλία – Νότια Κορέα (Davis Cup)
18:30 Magenta Sport 1 | Ντουμπάι – Παρτίζαν (EuroLeague)
19:00 Novasports 6HD | UEFA Champions League Show
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ιταλία – Νότια Κορέα (Davis Cup)
19:45 Magenta Sport 4 | ΑΕΚ – Βαλεφόλια (CEV Challenge Cup Γυναικών)
19:45 Magenta Sport 3 | Σλάβια Πράγας – Βιγιαρεάλ (Champions League)
19:45 Magenta Sport 1 | Σαμπάχ – Μπαρτσελόνα (Champions League)
Στις 16:30 (ΕΡΤ2 Σπορ) η Εθνική μας ομάδα κάτω των 17 αντιμετωπίζει το Κατάρ, στην αυλαία της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ, ενώ στις 19:45 (Magenta Sport 3) η Μπαρτσελόνα φιλοξενείται από την Σαμπάχ για το Champions League.
Στις 21:15 (Novasports Prime) ο Ολυμπιακός περιμένει στη Sunel Arena τη Χάποελ Τελ Αβίβ, θέλοντας την 11η του νίκη σε 14 παιχνίδια της Euroleague. Από εκεί και πέρα υπάρχουν ενδιαφέροντα ματς σε Euroleague και Champions League, με το Παρί Σεν Ζερμέν - Ρόμα (22:00, MEGA/Magenta Sport 2) να ξεχωρίζει.
Δείτε τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
17:00 Novasports 6HD | Κατάρ – Ελλάδα (Παγκόσμιο Κύπελλο U-17)
18:00 Novasports 4HD | Ιταλία – Νότια Κορέα (Davis Cup)
18:30 Magenta Sport 1 | Ντουμπάι – Παρτίζαν (EuroLeague)
19:00 Novasports 6HD | UEFA Champions League Show
19:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ | Ιταλία – Νότια Κορέα (Davis Cup)
19:45 Magenta Sport 4 | ΑΕΚ – Βαλεφόλια (CEV Challenge Cup Γυναικών)
19:45 Magenta Sport 3 | Σλάβια Πράγας – Βιγιαρεάλ (Champions League)
19:45 Magenta Sport 1 | Σαμπάχ – Μπαρτσελόνα (Champions League)
20:00 Novasports Prime | UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό
21:15 Novasports Prime | Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ (EuroLeague)
21:30 Novasports Start | Μπασκόνια – Αναντολού Εφές (EuroLeague)
21:45 Novasports 4HD | Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις Κάουνας (EuroLeague)
22:00 Magenta Sport 5 | Λιλ – Μπάγερν Μονάχου (Champions League)
22:00 Magenta Sport 9 | Σαχτάρ Ντόνετσκ – Φενέρμπαχτσε (Champions League)
22:00 Magenta Sport 8 | Ατλέτικο Μαδρίτης – Βίκινγκ (Champions League)
22:00 Magenta Sport 7 | Ίντερ – Στουτγκάρδη (Champions League)
22:00 Magenta Sport 6 | Κλαμπ Μπριζ – Λίβερπουλ (Champions League)
22:00 Magenta Sport 3 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Champions League)
22:00 Magenta Sport 1 | UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό
22:00 Magenta Sport 2 | Παρί Σεν Ζερμέν – Ρόμα (Champions League)
21:15 Novasports Prime | Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ (EuroLeague)
21:30 Novasports Start | Μπασκόνια – Αναντολού Εφές (EuroLeague)
21:45 Novasports 4HD | Ρεάλ Μαδρίτης – Ζάλγκιρις Κάουνας (EuroLeague)
22:00 Magenta Sport 5 | Λιλ – Μπάγερν Μονάχου (Champions League)
22:00 Magenta Sport 9 | Σαχτάρ Ντόνετσκ – Φενέρμπαχτσε (Champions League)
22:00 Magenta Sport 8 | Ατλέτικο Μαδρίτης – Βίκινγκ (Champions League)
22:00 Magenta Sport 7 | Ίντερ – Στουτγκάρδη (Champions League)
22:00 Magenta Sport 6 | Κλαμπ Μπριζ – Λίβερπουλ (Champions League)
22:00 Magenta Sport 3 | Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Champions League)
22:00 Magenta Sport 1 | UEFA Champions League Λεπτό προς Λεπτό
22:00 Magenta Sport 2 | Παρί Σεν Ζερμέν – Ρόμα (Champions League)
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