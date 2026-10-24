Η ΑΕΚ είναι αήττητη για έναν χρόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, ισοφάρισε το δικό της ρεκόρ των 31 σερί αγώνων
Η ΑΕΚ είναι αήττητη για έναν χρόνο στο ελληνικό πρωτάθλημα, ισοφάρισε το δικό της ρεκόρ των 31 σερί αγώνων
Η Ένωση δεν είχε χάσει για 31 ματς στο πρωτάθλημα τόσο στο νταμπλ του 1978 όσο και στους τίτλους που κατέκτησε το 1992 και το 1993
Το 5-0 της ΑΕΚ επί του Παναιτωλικού δεν ήταν απλά μια ακόμα μεγάλη σε έκταση φετινή νίκη για την Ένωση αλλά έχει και ιστορική σημασία.
Οι κιτρινόμαυροι με αυτήν την επιτυχία δεν έχουν χάσει στη Stoiximan Super League για ένα ημερολογιακό έτος. Την τελευταία φορά που η ΑΕΚ ηττήθηκε στο πρωτάθλημα ήταν στις 26 Οκτωβρίου του 2025 όταν και είχε χάσει με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης».
Η ΑΕΚ στη συνέχεια είχε σερί 24 αγώνων χωρίς ήττα κατακτώντας τον τίτλο την περσινή σεζόν, το 2025-2026, ενώ φέτος έχει ακόμα επτά παιχνίδια αήττητη, με αποτέλεσμα να έχει 31 σερί ματς για το πρωτάθλημα δίχως ήττα.
Ισοφάρισε τα δικά της ρεκόρ, που είχαν σημειωθεί στο νταμπλ του 1978 αλλά και το 1992 και το 1993.
Τη σεζόν 1977-1978 η ΑΕΚ με τον Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Φράντισεκ Φάντροκ στον πάγκο, παρέμεινε για 31 παιχνίδια αήττητη με 21 νίκες και 10 ισοπαλίες.
Η Ένωση με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς στον πάγκο σε δύο σεζόν το 1991-1992 και το 1992-1993 είχε επίσης 31 σερί ματς χωρίς ήττα. Από τον Φεβρουάριο του 1992 ως τον Ιανουάριο του 1993 η ΑΕΚ είχε 24 νίκες και επτά ισοπαλίες, κατακτώντας τον τίτλο και τις δύο χρονιές.
Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς έχει πλέον 21 νίκες και 10 ισοπαλίες και θα σπάσει το ρεκόρ αν δεν ηττηθεί την επόμενη Κυριακή (1/11) στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό.
Το αήττητο σερί της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα με τον Νίκολιτς
Σεζόν 2025-26
1. ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0, 2/11/2025
2. ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1, 9/11/2025
3. ΑΕΚ - Άρης 1-0, 23/11/2025
4. Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3, 30/11/2025
5. ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1, 7/12/2025
Οι κιτρινόμαυροι με αυτήν την επιτυχία δεν έχουν χάσει στη Stoiximan Super League για ένα ημερολογιακό έτος. Την τελευταία φορά που η ΑΕΚ ηττήθηκε στο πρωτάθλημα ήταν στις 26 Οκτωβρίου του 2025 όταν και είχε χάσει με 2-0 από τον Ολυμπιακό στο «Καραϊσκάκης».
Η ΑΕΚ στη συνέχεια είχε σερί 24 αγώνων χωρίς ήττα κατακτώντας τον τίτλο την περσινή σεζόν, το 2025-2026, ενώ φέτος έχει ακόμα επτά παιχνίδια αήττητη, με αποτέλεσμα να έχει 31 σερί ματς για το πρωτάθλημα δίχως ήττα.
Ισοφάρισε τα δικά της ρεκόρ, που είχαν σημειωθεί στο νταμπλ του 1978 αλλά και το 1992 και το 1993.
Τη σεζόν 1977-1978 η ΑΕΚ με τον Ζλάτκο Τσαϊκόφσκι, ο οποίος είχε αντικαταστήσει τον Φράντισεκ Φάντροκ στον πάγκο, παρέμεινε για 31 παιχνίδια αήττητη με 21 νίκες και 10 ισοπαλίες.
Η Ένωση με τον Ντούσαν Μπάγεβιτς στον πάγκο σε δύο σεζόν το 1991-1992 και το 1992-1993 είχε επίσης 31 σερί ματς χωρίς ήττα. Από τον Φεβρουάριο του 1992 ως τον Ιανουάριο του 1993 η ΑΕΚ είχε 24 νίκες και επτά ισοπαλίες, κατακτώντας τον τίτλο και τις δύο χρονιές.
Η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς έχει πλέον 21 νίκες και 10 ισοπαλίες και θα σπάσει το ρεκόρ αν δεν ηττηθεί την επόμενη Κυριακή (1/11) στο ντέρμπι του ΟΑΚΑ με τον Παναθηναϊκό.
Το αήττητο σερί της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα με τον Νίκολιτς
Σεζόν 2025-26
1. ΑΕΚ - Παναιτωλικός 1-0, 2/11/2025
2. ΟΦΗ - ΑΕΚ 0-1, 9/11/2025
3. ΑΕΚ - Άρης 1-0, 23/11/2025
4. Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-3, 30/11/2025
5. ΑΕΚ - Ατρόμητος 4-1, 7/12/2025
6. Παναιτωλικός - ΑΕΚ 0-5, 14/12/2025
7. ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-1, 21/12/2025
8. Άρης - ΑΕΚ 1-1, 11/1/2026
9. ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0, 18/1/2026
10. Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 0-1, 24/1/2026
11. ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1, 1/2/2026
12. Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-4, 8/2/2026
13. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0, 15/2/2026
14. ΑΕΚ - Λεβαδειακός 4-0, 22/2/2026
15. Βόλος - ΑΕΚ 2-2, 1/3/2026
16. ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0, 7/3/2026
17. Ατρόμητος - ΑΕΚ 2-2, 15/3/2026
18. ΑΕΚ - Κηφισιά 3-0, 22/3/2026
19. Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1, 5/4/2026
20. ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0, 19/4/2026
21. Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0, 3/5/2026
22. ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1, 10/5/2026
23. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-1, 13/5/2026
24. ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1, 17/5/2026
Σεζόν 2026-27
25. ΑΕΚ - Ηρακλής 4-0, 22/8/2026
26. Κηφισιά - ΑΕΚ 1-1, 30/8/2026
27. ΑΕΚ - Άρης 5-0, 5/9/2026
28. Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 1-1, 13/9/2026
29. Βόλος - ΑΕΚ 1-2, 20/9/2026
30. ΑΕΚ - ΟΦΗ 3-0, 10/10/2026
31. ΑΕΚ - Παναιτωλικός 5-0, 24/10/2026
7. ΑΕΚ - ΟΦΗ 2-1, 21/12/2025
8. Άρης - ΑΕΚ 1-1, 11/1/2026
9. ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 4-0, 18/1/2026
10. Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 0-1, 24/1/2026
11. ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1, 1/2/2026
12. Πανσερραϊκός - ΑΕΚ 0-4, 8/2/2026
13. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 0-0, 15/2/2026
14. ΑΕΚ - Λεβαδειακός 4-0, 22/2/2026
15. Βόλος - ΑΕΚ 2-2, 1/3/2026
16. ΑΕΚ - ΑΕΛ 1-0, 7/3/2026
17. Ατρόμητος - ΑΕΚ 2-2, 15/3/2026
18. ΑΕΚ - Κηφισιά 3-0, 22/3/2026
19. Ολυμπιακός - ΑΕΚ 0-1, 5/4/2026
20. ΑΕΚ - ΠΑΟΚ 3-0, 19/4/2026
21. Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 0-0, 3/5/2026
22. ΑΕΚ - Παναθηναϊκός 2-1, 10/5/2026
23. ΠΑΟΚ - ΑΕΚ 1-1, 13/5/2026
24. ΑΕΚ - Ολυμπιακός 1-1, 17/5/2026
Σεζόν 2026-27
25. ΑΕΚ - Ηρακλής 4-0, 22/8/2026
26. Κηφισιά - ΑΕΚ 1-1, 30/8/2026
27. ΑΕΚ - Άρης 5-0, 5/9/2026
28. Αστέρας Τρίπολης - ΑΕΚ 1-1, 13/9/2026
29. Βόλος - ΑΕΚ 1-2, 20/9/2026
30. ΑΕΚ - ΟΦΗ 3-0, 10/10/2026
31. ΑΕΚ - Παναιτωλικός 5-0, 24/10/2026
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