Ο ΠΑΟΚ επέκτεινε το συμβόλαιο του Τσιφτσή έως το 2029
SPORTS
ΠΑΟΚ Αντώνης Τσιφτσής

Ο ΠΑΟΚ επέκτεινε το συμβόλαιο του Τσιφτσή έως το 2029

Ο 27χρονος τερματοφύλακας θα παραμείνει κάτοικος Τούμπας για άλλα τρία χρόνια

Ο ΠΑΟΚ επέκτεινε το συμβόλαιο του Τσιφτσή έως το 2029
Το καλοκαίρι του 2027 στον ΠΑΟΚ λήγουν 15 συμβόλαια από το σημερινό ρόστερ της ομάδας και η διακοπή λόγω των Εθνικών ομάδων επέτρεψε το να προχωρήσουν κάποιες από τις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση τους με τον Αντώνη Τσιφτσή να γίνεται ο πρώτος που συνεχίζει στα ασπρόμαυρα.

Οι δύο πλευρές ήθελαν να συνεχίσουν την κοινή τους πορεία και σήμερα ήρθε η επίσημη ανακοίνωση για την ανανέωση του συμβολαίου του 27χρονου τερματοφύλακα έως τον Ιούνιο του 2029.

Ο Τσιφτσής βρίσκεται στον ΠΑΟΚ από τον Ιούλιο του 2024 και μέχρι σήμερα έχει καταγράψει 33 συμμετοχές, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του στις 17 από αυτές. Οι εμφανίσεις και η συνολική παρουσία του οδήγησαν τους ανθρώπους του «Δικεφάλου» στην απόφαση να προχωρήσουν στην επέκταση της συνεργασίας μαζί του για ακόμη τρία χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:


«Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την επέκταση συμβολαίου του Αντώνη Τσιφτσή, έως τον Ιούνιο του 2029.

Κάτοικος Τούμπας έως τον Ιούνιο του 2029 θα παραμείνει ο Αντώνης Τσιφτσής , ο οποίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον Δικέφαλο.

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Γεννημένος στα Γιαννιτσά στις 21 Ιουλίου 1999, τράβηξε από νωρίς τα βλέμματα, αρχικά στην Αθλητική Ακαδημία Γιαννιτσών κι έπειτα στις ακαδημίες του Αστέρα Τρίπολης. Ο Έλληνας γκολκίπερ έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε μια νίκη με 4–0 εντός έδρας εναντίον του Πλατανιά στις 2 Απριλίου 2018. Από τότε, ο Τσιφτσής κατέγραψε 54 συμμετοχές και 18 clean sheets με τη φανέλα των Αρκάδων.


Στον ΠΑΟΚ ήρθε τον Ιούλιο του 2024 κι έκτοτε έχει καταγράψει 33 συμμετοχές, κρατώντας ανέπαφη την εστία στις 17 από αυτές.

Αντώνη, συνεχίζουμε μαζί!».

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