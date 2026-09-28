Προκλητική η Bild μετά την ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα: «Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ»
Προκλητική η Bild μετά την ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα: «Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ»
Πρώτο θέμα σε πολλά γερμανικά ΜΜΕ η ιστορική νίκη της Εθνικής στο Άουγκσμπουργκ
Αυτή η Ελλάδα έχει διαφορετικό ταβάνι! Μεγαλύτερο, ακόμα πιο λαμπερό. Και το απέδειξε ξανά με την ιστορική νίκη στο Άουγκσμπουργκ! Χάρη στο γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο δεύτερο ημίχρονο, η γαλανόλευκη έκανε το «μπαμ» επί της Γερμανίας με το τελικό 1-0 και την λύγισε για πρώτη φορά στην ιστορία ώστε να διατηρηθεί στην κορυφή του ομίλου στο Nations League.
Και τη στιγμή που στην Ελλάδα κυριαρχούν τα χαμόγελα και ο ενθουσιασμός, οι Γερμανοί έχουν κυριευτεί από αμηχανία. Αυτό αποτυπώνεται καλύτερα και από τον τίτλο που επέλεξε η γερμανική BILD για να περιγράψει τη νίκη-έκπληξη της γαλανόλευκης, η οποία δεν είχε καμία όρεξη για να μας... αποθεώσει. Τουναντίον, επέλεξε μια ιδιαίτερα προκλητική ατάκα.
«Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ» έγραψε συγκεκριμένα η BILD, η οποία υπενθύμισε πως η Ελλάδα δεν ήταν καν παρούσα στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Λιγότερο... σκωπτική, από την άλλη, ήταν η περιγραφή του γερμανικού Sky Sports, το οποίο ανέφερε πως «Η Ελλάδα νικάει για πρώτη φορά την γερμανική ομάδα! Το ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ στο γήπεδο δεν τελειώνει δυστυχώς με νίκη».
Πάντως η ήττα της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου της Γερμανίας από το ελληνικό συγκρότημα καλύπτεται ευρέως και από τα γερμανικά ΜΜΕ.
«Η Ελλάδα χαλάει το ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ στην έδρα του», αναφέρει ρεπορτάζ του ιδιωτικού ειδησεογραφικού δικτύου n-tv περιγράφοντας τη χθεσινή ήττα ως «το χειρότερο ξεκίνημα για έναν ομοσπονδιακό τεχνικό στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου» και ως την «πρώτη απογοήτευση για τον παγκοσμίως σεβαστό σωτήρα» Γιούργκεν Κλοπ. «Ο αντίπαλος με τα βαθιά και πολύ πειθαρχημένα όπλα» προκάλεσε «άσχημο λάθος» για την ομάδα του Κλοπ: «Αυτή ήταν κακή τύχη. Η Γερμανία, παίζοντας μπροστά σε 28.945 θεατές, είχε επίσης ευκαιρίες να αποφύγει την πρώτη της ήττα από την Ελλάδα. Αλλά συνολικά, το επιθετικό της παιχνίδι ήταν εξαιρετικά νωθρό», επισημαίνεται στο σχόλιο του καναλιού.
To πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, στην εκπομπή του Sportschau σημειώνει ότι «η θαυματουργή θεραπεία αναβλήθηκε, καθώς η Ελλάδα τιμώρησε το λάθος της Γερμανίας». «Δεν είμαστε πια κορυφαία ομάδα, έχουμε βολευτεί στη μετριότητα», τόνισε ο παλαίμαχος μέσος, σχολιαστής πλέον του καναλιού, Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ.
«Φρένο στην ευφορία Κλοπ», είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel, το οποίο αναφέρει επίσης ότι αν και οι Έλληνες φίλαθλοι ήταν λιγότεροι στο γήπεδο του Άουγκσμπουργκ, «ακούγονταν πιο συχνά και πιο δυνατά, ειδικά με σφυρίγματα εναντίον των Γερμανών και με πανηγυρισμούς στις κατοχές της μπάλας». Οι διαχειριστές του σταδίου αντάμειψαν τους Έλληνες με το γνωστό γερμανικό τραγούδι « Griechischer Wein» (Ελληνικό κρασί).
«Η Ελλάδα σταματάει τον Κλοπ», συνόψισε η Süddeutsche Zeitung σχολιάζοντας ότι το «οργανωμένο χάος» του Γιούργκεν Κλοπ έγινε «καθαρό χάος» κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ειδικά μάλιστα για τον Γιόσουα Κίμιχ, έκρινε ότι «μοιάζει με αρχηγό χωρίς ομάδα».
«Το εντός έδρας ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ ήταν αποτυχία», αναφέρει στην κριτική του το περιοδικό Kicker προσθέτοντας: «Η γερμανική ομάδα δεν είχε ιδέες στην επίθεση, ενώ για τους Έλληνες, εκτός από τον σκόρερ του νικητήριου γκολ, ένας παίκτης της Ντόρτμουντ (σ.σ. ενν. τον Κωνσταντίνο Καρέτσα) εντυπωσίασε ιδιαίτερα».
Και τη στιγμή που στην Ελλάδα κυριαρχούν τα χαμόγελα και ο ενθουσιασμός, οι Γερμανοί έχουν κυριευτεί από αμηχανία. Αυτό αποτυπώνεται καλύτερα και από τον τίτλο που επέλεξε η γερμανική BILD για να περιγράψει τη νίκη-έκπληξη της γαλανόλευκης, η οποία δεν είχε καμία όρεξη για να μας... αποθεώσει. Τουναντίον, επέλεξε μια ιδιαίτερα προκλητική ατάκα.
«Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ» έγραψε συγκεκριμένα η BILD, η οποία υπενθύμισε πως η Ελλάδα δεν ήταν καν παρούσα στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026.
Λιγότερο... σκωπτική, από την άλλη, ήταν η περιγραφή του γερμανικού Sky Sports, το οποίο ανέφερε πως «Η Ελλάδα νικάει για πρώτη φορά την γερμανική ομάδα! Το ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ στο γήπεδο δεν τελειώνει δυστυχώς με νίκη».
Griechenland schlägt zum ersten Mal die deutsche Mannschaft! Das Heimdebüt von Jürgen Klopp endet leider nicht mit einem Sieg. pic.twitter.com/jDKjDU863x— Sky Sport (@SkySportDE) September 27, 2026
«Η Ελλάδα χαλάει το ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ στην έδρα του», αναφέρει ρεπορτάζ του ιδιωτικού ειδησεογραφικού δικτύου n-tv περιγράφοντας τη χθεσινή ήττα ως «το χειρότερο ξεκίνημα για έναν ομοσπονδιακό τεχνικό στην ιστορία του γερμανικού ποδοσφαίρου» και ως την «πρώτη απογοήτευση για τον παγκοσμίως σεβαστό σωτήρα» Γιούργκεν Κλοπ. «Ο αντίπαλος με τα βαθιά και πολύ πειθαρχημένα όπλα» προκάλεσε «άσχημο λάθος» για την ομάδα του Κλοπ: «Αυτή ήταν κακή τύχη. Η Γερμανία, παίζοντας μπροστά σε 28.945 θεατές, είχε επίσης ευκαιρίες να αποφύγει την πρώτη της ήττα από την Ελλάδα. Αλλά συνολικά, το επιθετικό της παιχνίδι ήταν εξαιρετικά νωθρό», επισημαίνεται στο σχόλιο του καναλιού.
To πρώτο κανάλι της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, στην εκπομπή του Sportschau σημειώνει ότι «η θαυματουργή θεραπεία αναβλήθηκε, καθώς η Ελλάδα τιμώρησε το λάθος της Γερμανίας». «Δεν είμαστε πια κορυφαία ομάδα, έχουμε βολευτεί στη μετριότητα», τόνισε ο παλαίμαχος μέσος, σχολιαστής πλέον του καναλιού, Μπάστιαν Σβάινσταϊγκερ.
«Φρένο στην ευφορία Κλοπ», είναι ο τίτλος ρεπορτάζ του περιοδικού Der Spiegel, το οποίο αναφέρει επίσης ότι αν και οι Έλληνες φίλαθλοι ήταν λιγότεροι στο γήπεδο του Άουγκσμπουργκ, «ακούγονταν πιο συχνά και πιο δυνατά, ειδικά με σφυρίγματα εναντίον των Γερμανών και με πανηγυρισμούς στις κατοχές της μπάλας». Οι διαχειριστές του σταδίου αντάμειψαν τους Έλληνες με το γνωστό γερμανικό τραγούδι « Griechischer Wein» (Ελληνικό κρασί).
«Η Ελλάδα σταματάει τον Κλοπ», συνόψισε η Süddeutsche Zeitung σχολιάζοντας ότι το «οργανωμένο χάος» του Γιούργκεν Κλοπ έγινε «καθαρό χάος» κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ειδικά μάλιστα για τον Γιόσουα Κίμιχ, έκρινε ότι «μοιάζει με αρχηγό χωρίς ομάδα».
«Το εντός έδρας ντεμπούτο του Γιούργκεν Κλοπ ήταν αποτυχία», αναφέρει στην κριτική του το περιοδικό Kicker προσθέτοντας: «Η γερμανική ομάδα δεν είχε ιδέες στην επίθεση, ενώ για τους Έλληνες, εκτός από τον σκόρερ του νικητήριου γκολ, ένας παίκτης της Ντόρτμουντ (σ.σ. ενν. τον Κωνσταντίνο Καρέτσα) εντυπωσίασε ιδιαίτερα».
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