Μουρίνιο - Εθνική Πορτογαλίας: Το μεγάλο δίλημμα και ο παράγοντας Ρονάλντο που άλλαξε τα δεδομένα

Ο έμπειρος προπονητής φέρεται να απέρριψε την πρόταση της πορτογαλικής Ομοσπονδίας, λόγω της παρουσίας του Κριστιάνο Ρονάλντο





Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε δεχθεί προσέγγιση από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας του για να αναλάβει την





‼️ PORTUGAL QUERÍA A MOURINHO



La Selección de Portugal quería al técnico como sustituto de ROBERTO MARTÍNEZ



Sin embargo, la irrupción del REAL MADRID hizo que se decantara por el cuadro blanco



vía @jfelixdiaz pic.twitter.com/e8GvieoGTh — Madrid Sports (@MadridSports_) September 28, 2026

Όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, η πορτογαλική ομοσπονδία είχε ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Μουρίνιο αρκετό καιρό πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο.







Στη συνέχεια, όμως, προέκυψε η πρόταση από τη Μαδρίτη. Η Ρεάλ αναζητούσε λύση για τον πάγκο της και ο Φλορεντίνο Πέρεθ στράφηκε σε έναν άνθρωπο που γνώριζε καλά και με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν.



Η επιστροφή στη Ρεάλ αποτέλεσε τελικά την επιλογή του Μουρίνιο. Η σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια με τον Φλορεντίνο Πέρεθ φαίνεται πως έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή του.



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Μουρίνιο και Ρονάλντο γνωρίζονται πολύ καλά, έχοντας συνεργαστεί στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η κοινή τους πορεία περιλάμβανε σημαντικές επιτυχίες, αλλά παράλληλα και στιγμές έντασης.



Οι δύο Πορτογάλοι είχαν κατά καιρούς διαφορετικές απόψεις για αγωνιστικά ζητήματα, με τη σχέση τους να έχει περάσει από αρκετές δοκιμασίες.



Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες έρχεται από την περίοδο της συνεργασίας τους στη Μαδρίτη και έχει περιγραφεί από τον Αϊτόρ Καράνκα, τότε συνεργάτη του Μουρίνιο.



Μια σημαντική επιλογή στην προπονητική του πορεία φέρεται να έκανε ο Ζοσέ Μουρίνιο , όταν βρέθηκε μπροστά σε ένα δίλημμα που αφορούσε τόσο την πατρίδα του όσο και τη Ρεάλ Μαδρίτης.Ο Πορτογάλος τεχνικός είχε δεχθεί προσέγγιση από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας του για να αναλάβει την εθνική ομάδα . Ωστόσο, η προοπτική της επιστροφής του στη Μαδρίτη άλλαξε τα δεδομένα και τελικά ο «Special One» επέλεξε τη «βασίλισσα».Όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου, η πορτογαλική ομοσπονδία είχε ανοίξει δίαυλο επικοινωνίας με τον Μουρίνιο αρκετό καιρό πριν από το Παγκόσμιο Κύπελλο.Οι δύο πλευρές φέρεται να συζήτησαν αναλυτικά τις απαιτήσεις και τις ιδιαιτερότητες της δουλειάς του ομοσπονδιακού προπονητή. Η προοπτική να αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας του ήταν ασφαλώς ιδιαίτερη για τον Μουρίνιο και οι επαφές έδειχναν να βρίσκονται σε καλό δρόμο.Στη συνέχεια, όμως, προέκυψε η πρόταση από τη Μαδρίτη. Η Ρεάλ αναζητούσε λύση για τον πάγκο της και ο Φλορεντίνο Πέρεθ στράφηκε σε έναν άνθρωπο που γνώριζε καλά και με τον οποίο είχε συνεργαστεί στο παρελθόν.Η επιστροφή στη Ρεάλ αποτέλεσε τελικά την επιλογή του Μουρίνιο. Η σχέση εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί όλα αυτά τα χρόνια με τον Φλορεντίνο Πέρεθ φαίνεται πως έπαιξε σημαντικό ρόλο στην απόφασή του.Έτσι, η Πορτογαλία χρειάστηκε να αναζητήσει διαφορετική λύση για την τεχνική της ηγεσία, ενώ ο Μουρίνιο πήρε ξανά τον δρόμο για τη Μαδρίτη. Η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για έναν ακόμη λόγο. Την παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική ομάδα.Μουρίνιο και Ρονάλντο γνωρίζονται πολύ καλά, έχοντας συνεργαστεί στη Ρεάλ Μαδρίτης. Η κοινή τους πορεία περιλάμβανε σημαντικές επιτυχίες, αλλά παράλληλα και στιγμές έντασης.Οι δύο Πορτογάλοι είχαν κατά καιρούς διαφορετικές απόψεις για αγωνιστικά ζητήματα, με τη σχέση τους να έχει περάσει από αρκετές δοκιμασίες.Μία από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορίες έρχεται από την περίοδο της συνεργασίας τους στη Μαδρίτη και έχει περιγραφεί από τον Αϊτόρ Καράνκα, τότε συνεργάτη του Μουρίνιο.

Σύμφωνα με την αφήγησή του, μετά από αγώνα με τη Βαλένθια για το Copa del Rey, ο Μουρίνιο έκανε έντονες παρατηρήσεις στον Ρονάλντο για την παρουσία του στον αγωνιστικό χώρο.



Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ αντέδρασε και η κατάσταση πήρε διαφορετική τροπή από αυτή που θα περίμενε κανείς. Ο Καράνκα έχει περιγράψει τον Ρονάλντο ως εμφανώς φορτισμένο, σε μια στιγμή που έφτασε μέχρι και τα δάκρυα.



Αν ο Μουρίνιο είχε επιλέξει την εθνική Πορτογαλίας, θα είχε την ευκαιρία να συνεργαστεί ξανά με τον Ρονάλντο, αυτή τη φορά σε εντελώς διαφορετικό περιβάλλον.



Αντί για τη Ρεάλ, θα υπήρχε η εθνική ομάδα και ένα διαφορετικό πλαίσιο συνεργασίας, με τις προσδοκίες ενός ολόκληρου ποδοσφαιρικού έθνους.



Το συγκεκριμένο σενάριο, ωστόσο, δεν προχώρησε. Ο Μουρίνιο επέλεξε τη Ρεάλ και η Πορτογαλία στράφηκε σε άλλη λύση για τον πάγκο της.



Μια απόφαση που, πέρα από το καθαρά αγωνιστικό κομμάτι, επαναφέρει στο προσκήνιο και μία από τις πιο ενδιαφέρουσες σχέσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου, εκείνη ανάμεσα στον Ζοσέ Μουρίνιο και τον Κριστιάνο Ρονάλντο.