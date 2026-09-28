Στο στόχαστρο ο Τραμπ για σποτ που πλήρωσε η αμερικανική κυβέρνηση: «Αυτή είναι η τελευταία μάχη»

Η προβολή αυτού του βίντεο, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις ΗΠΑ, επικρίθηκε σφόδρα από την αντιπολίτευση που αναφέρει ότι χρησιμοποίησε χρήματα των φορολογουμένων





Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε σε ένα σύντομο μαυρόασπρο κλιπάκι, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, την Κυριακή, το οποίο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια αγώνων του αμερικανικού ποδοσφαίρου.







Στο τέλος του βίντεο, το οποίο διαρκεί 30 δευτερόλεπτα και ξεκινά με τη φράση «Αυτή είναι η τελευταία μάχη», εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η φράση: «Πληρωμένο από την αμερικανική κυβέρνηση».





Ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος είχε ήδη δημοσιεύσει αυτό το βίντεο το 2023 στο δίκτυό του Truth Social, όμως αναφέροντας αυτήν τη φορά ότι είχε χρηματοδοτηθεί από πόρους της προεκλογικής εκστρατείας του.



Η προβολή αυτού του βίντεο, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις ΗΠΑ, επικρίθηκε σφόδρα από την αντιπολίτευση.



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«Είναι προπαγάνδα. Είναι παράνομο», κατήγγειλε ο Τζον Χίκενλουπερ, γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος, σε ένα μήνυμα στην ίδια πλατφόρμα.



Ο Λευκός Οίκος έκρινε πως δεν πρόκειται για μια πολιτική διαφήμιση, η χρηματοδότηση της οποίας υπάγεται σε πολύ αυστηρούς κανόνες, αλλά για μια «ανακοίνωση που εξυπηρετεί κοινωνικούς σκοπούς», όπως η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να προβάλει.



Το βίντεο έχει «εκπαιδευτικό και πατριωτικό χαρακτήρα», ανέφερε η κυβέρνηση σε ένα δελτίο Τύπου. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος συμπλήρωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι «ο ίδιος υποψήφιος» στις βουλευτικές εκλογές του φθινοπώρου και έκρινε πως το βίντεο «δεν καλεί σε κάποια συγκεκριμένη δράση».



Ντόναλντ Τραμπ κατηγορήθηκε σήμερα από την αντιπολίτευση πως κάνει παράνομη «προπαγάνδα» μετά την προβολή χθες ενός τηλεοπτικού σποτ όπου πλεκόταν το εγκώμιό του, το οποίο πλήρωσε η κυβέρνηση, λίγες εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές Ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίστηκε σε ένα σύντομο μαυρόασπρο κλιπάκι, όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, την Κυριακή, το οποίο προβλήθηκε κατά τη διάρκεια αγώνων του αμερικανικού ποδοσφαίρου.Με αυστηρό ύφος, περπατά σιωπηλός σε έναν διάδρομο, κοιτάζοντας την κάμερα, ενώ στο βάθος ακούγονται αποσπάσματα από ομιλίες του, στις οποίες καταφέρεται εναντίον των «πολεμοχαρών», των «κομμουνιστών» και των «υπέρμαχων μιας παγκοσμιοποιημένης τάξης πραγμάτων».Στο τέλος του βίντεο, το οποίο διαρκεί 30 δευτερόλεπτα και ξεκινά με τη φράση «Αυτή είναι η τελευταία μάχη», εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η φράση: «Πληρωμένο από την αμερικανική κυβέρνηση».Ο Ρεπουμπλικανός δισεκατομμυριούχος είχε ήδη δημοσιεύσει αυτό το βίντεο το 2023 στο δίκτυό του Truth Social, όμως αναφέροντας αυτήν τη φορά ότι είχε χρηματοδοτηθεί από πόρους της προεκλογικής εκστρατείας του.Η προβολή αυτού του βίντεο, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις ΗΠΑ, επικρίθηκε σφόδρα από την αντιπολίτευση.«Είναι παράνομο η κυβέρνηση να χρησιμοποιεί χρήματα των Αμερικανών φορολογουμένων για να χρηματοδοτεί πολιτικές διαφημίσεις. (…) Πρόκειται για προπαγάνδα και εσείς πληρώνετε τον λογαριασμό», δήλωσε ο Δημοκρατικός βουλευτής Μάικ Λέβιν σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμά του που ανήρτησε σήμερα στο Χ.«Είναι προπαγάνδα. Είναι παράνομο», κατήγγειλε ο Τζον Χίκενλουπερ, γερουσιαστής του Δημοκρατικού Κόμματος, σε ένα μήνυμα στην ίδια πλατφόρμα.Ο Λευκός Οίκος έκρινε πως δεν πρόκειται για μια πολιτική διαφήμιση, η χρηματοδότηση της οποίας υπάγεται σε πολύ αυστηρούς κανόνες, αλλά για μια «ανακοίνωση που εξυπηρετεί κοινωνικούς σκοπούς», όπως η κυβέρνηση έχει το δικαίωμα να προβάλει.Το βίντεο έχει «εκπαιδευτικό και πατριωτικό χαρακτήρα», ανέφερε η κυβέρνηση σε ένα δελτίο Τύπου. Ένας Αμερικανός αξιωματούχος συμπλήρωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι «ο ίδιος υποψήφιος» στις βουλευτικές εκλογές του φθινοπώρου και έκρινε πως το βίντεο «δεν καλεί σε κάποια συγκεκριμένη δράση».

Ο δισεκατομμυριούχος, ηλικίας 80 ετών, κάλεσε πρόσφατα τους ψηφοφόρους να πράξουν «σαν εκείνος» να ήταν και ο ίδιος υποψήφιος σε αυτές τις «ενδιάμεσες» εκλογές, που θα μπορούσαν να του στοιχίσουν τον έλεγχο του Κογκρέσου.



Την προηγούμενη εβδομάδα, ένα άλλο διαφημιστικό σποτ που εξήρε τον απολογισμό του προέδρου κυκλοφόρησε επίσης, με την ίδια αναφορά «Πληρώθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση». Σε αυτό επαναλαμβανόταν το σύνθημα «η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ μια κομμουνιστική χώρα», ενώ στο βάθος ακουγόταν ένα τραγούδι με επανάληψη του στίχου "Love me" (Αγάπησέ με).