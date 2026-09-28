Συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Μοτεγιούνας, έρχεται και υπογράφει ο παίκτης

Δυναμώνει κι άλλο ο ΠΑΟΚ, αφού έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ντονάτας Μοτεγιούνας, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιο του