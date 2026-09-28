Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Μοτεγιούνας, έρχεται και υπογράφει ο παίκτης
Συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Μοτεγιούνας, έρχεται και υπογράφει ο παίκτης
Δυναμώνει κι άλλο ο ΠΑΟΚ, αφού έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ντονάτας Μοτεγιούνας, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιο του
Ενισχύεται κι άλλο ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο Stoiximan Super Cup έδειξε ότι επανέρχεται στο προσκήνιο του ελληνικού μπάσκετ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό και στον τελικό πάλεψε μέχρι το τέλος με τον Ολυμπιακό.
Στον Δικέφαλο του βορρά διαπίστωσαν μέσα από τα παιχνίδια πως υπάρχει πρόβλημα στο «5» κι έτσι προχωρούν σε ακόμα μία σημαντική μεταγραφή.
Συγκεκριμένα υπάρχει συμφωνία με τον Ντονάτας Μοτεγιούνας, ο οποίος αναμένεται την Τετάρτη (30/9) ή την Πέμπτη (1/10) να φτάσει στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιο του.
Η υπόθεση μοιάζει τελειωμένη με τον Λιθουανό σέντερ να ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
Στον Δικέφαλο του βορρά διαπίστωσαν μέσα από τα παιχνίδια πως υπάρχει πρόβλημα στο «5» κι έτσι προχωρούν σε ακόμα μία σημαντική μεταγραφή.
Συγκεκριμένα υπάρχει συμφωνία με τον Ντονάτας Μοτεγιούνας, ο οποίος αναμένεται την Τετάρτη (30/9) ή την Πέμπτη (1/10) να φτάσει στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιο του.
Η υπόθεση μοιάζει τελειωμένη με τον Λιθουανό σέντερ να ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
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