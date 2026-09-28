Συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Μοτεγιούνας, έρχεται και υπογράφει ο παίκτης
SPORTS
Ντονάτας Μοτεγιούνας ΠΑΟΚ

Συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Μοτεγιούνας, έρχεται και υπογράφει ο παίκτης

Δυναμώνει κι άλλο ο ΠΑΟΚ, αφού έχει έρθει σε συμφωνία με τον Ντονάτας Μοτεγιούνας, ο οποίος αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιο του

Συμφωνία του ΠΑΟΚ με τον Μοτεγιούνας, έρχεται και υπογράφει ο παίκτης
11 ΣΧΟΛΙΑ
Ενισχύεται κι άλλο ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο Stoiximan Super Cup έδειξε ότι επανέρχεται στο προσκήνιο του ελληνικού μπάσκετ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης απέκλεισε τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό και στον τελικό πάλεψε μέχρι το τέλος με τον Ολυμπιακό.

Στον Δικέφαλο του βορρά διαπίστωσαν μέσα από τα παιχνίδια πως υπάρχει πρόβλημα στο «5» κι έτσι προχωρούν σε ακόμα μία σημαντική μεταγραφή.

Συγκεκριμένα υπάρχει συμφωνία με τον Ντονάτας Μοτεγιούνας, ο οποίος αναμένεται την Τετάρτη (30/9) ή την Πέμπτη (1/10) να φτάσει στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει το συμβόλαιο του.

Η υπόθεση μοιάζει τελειωμένη με τον Λιθουανό σέντερ να ετοιμάζεται να φορέσει τη φανέλα του ΠΑΟΚ.
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης