Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Η επόμενη ημέρα της ιστορικής νίκης της Εθνικής στη Γερμανία και η αναπροσαρμογή των στόχων
SPORTS
Εθνική Ελλάδας Win Win

Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Η επόμενη ημέρα της ιστορικής νίκης της Εθνικής στη Γερμανία και η αναπροσαρμογή των στόχων

«Είναι τόσο μεγάλη έκπληξη η Εθνική Ελλάδος αυτών των παικτών να νικήσει τη Γερμανία αυτών των παικτών;», «oι δύο νίκες στα ισάριθμα πρώτα παιχνίδια του Nations League, κατά πόσο αλλάζουν τη στόχευση της Εθνικής;», ορισμένα από τα ερωτήματα που θέτουν Μιχάλης Τσόχος και Γιαννίκος Δούσκας στο Win Win

Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Η επόμενη ημέρα της ιστορικής νίκης της Εθνικής στη Γερμανία και η αναπροσαρμογή των στόχων
Η ιστορική νίκη της Εθνικής στη Γερμανία, η πλειάδα ποιοτικών επιλογών στη γραμμή κρούσης της ομάδας, ο επαναπροσδιορισμός των στόχων μετά τις δύο νίκες στα ισάριθμα πρώτα παιχνίδια του ομίλου, αλλά και η τιμωρία της Μάντσεστερ Σίτι απασχόλησαν τους Μιχάλη Τσόχο και Γιαννίκο Δούσκα στο τέταρτο επεισόδιο του «Win Win».

To status των παικτών της Εθνικής ομάδας όπως αποτυπώνεται από την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα.

Το «πολυεργαλείο» Τεττέη, που παίζει παντού και υπηρετεί πολλαπλά συστήματα. Η πλειάδα ποιοτικών επιθετικών που οδηγεί σε σύστημα με δύο φορ.

Αφαίρεση τίτλων ή βαθμών θα αποτελούσε δικαιότερη ποινή για τη Μάντσεστερ Σίτι; Ανεξαρτήτως τελικής ετυμηγορίας, η τιμωρία αποτελεί τεράστιο πλήγμα για την υστεροφημία της Premier League.

Τσόχος-Δούσκας στο Win Win: Η επόμενη ημέρα της νίκης της Εθνικής στη Γερμανία & οι νέοι στόχοι

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