Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Η επόμενη ημέρα της ιστορικής νίκης της Εθνικής στη Γερμανία και η αναπροσαρμογή των στόχων
Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Η επόμενη ημέρα της ιστορικής νίκης της Εθνικής στη Γερμανία και η αναπροσαρμογή των στόχων
«Είναι τόσο μεγάλη έκπληξη η Εθνική Ελλάδος αυτών των παικτών να νικήσει τη Γερμανία αυτών των παικτών;», «oι δύο νίκες στα ισάριθμα πρώτα παιχνίδια του Nations League, κατά πόσο αλλάζουν τη στόχευση της Εθνικής;», ορισμένα από τα ερωτήματα που θέτουν Μιχάλης Τσόχος και Γιαννίκος Δούσκας στο Win Win
Η ιστορική νίκη της Εθνικής στη Γερμανία, η πλειάδα ποιοτικών επιλογών στη γραμμή κρούσης της ομάδας, ο επαναπροσδιορισμός των στόχων μετά τις δύο νίκες στα ισάριθμα πρώτα παιχνίδια του ομίλου, αλλά και η τιμωρία της Μάντσεστερ Σίτι απασχόλησαν τους Μιχάλη Τσόχο και Γιαννίκο Δούσκα στο τέταρτο επεισόδιο του «Win Win».
To status των παικτών της Εθνικής ομάδας όπως αποτυπώνεται από την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα.
Το «πολυεργαλείο» Τεττέη, που παίζει παντού και υπηρετεί πολλαπλά συστήματα. Η πλειάδα ποιοτικών επιθετικών που οδηγεί σε σύστημα με δύο φορ.
Αφαίρεση τίτλων ή βαθμών θα αποτελούσε δικαιότερη ποινή για τη Μάντσεστερ Σίτι; Ανεξαρτήτως τελικής ετυμηγορίας, η τιμωρία αποτελεί τεράστιο πλήγμα για την υστεροφημία της Premier League.
To status των παικτών της Εθνικής ομάδας όπως αποτυπώνεται από την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα.
Το «πολυεργαλείο» Τεττέη, που παίζει παντού και υπηρετεί πολλαπλά συστήματα. Η πλειάδα ποιοτικών επιθετικών που οδηγεί σε σύστημα με δύο φορ.
Αφαίρεση τίτλων ή βαθμών θα αποτελούσε δικαιότερη ποινή για τη Μάντσεστερ Σίτι; Ανεξαρτήτως τελικής ετυμηγορίας, η τιμωρία αποτελεί τεράστιο πλήγμα για την υστεροφημία της Premier League.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα