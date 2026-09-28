Τσόχος και Δούσκας στο protothema: Η επόμενη ημέρα της ιστορικής νίκης της Εθνικής στη Γερμανία και η αναπροσαρμογή των στόχων

Η ιστορική νίκη της Εθνικής στη Γερμανία, η πλειάδα ποιοτικών επιλογών στη γραμμή κρούσης της ομάδας, ο επαναπροσδιορισμός των στόχων μετά τις δύο νίκες στα ισάριθμα πρώτα παιχνίδια του ομίλου, αλλά και η τιμωρία της Μάντσεστερ Σίτι απασχόλησαν τους Μιχάλη Τσόχο και Γιαννίκο Δούσκα στο τέταρτο επεισόδιο του «Win Win».To status των παικτών της Εθνικής ομάδας όπως αποτυπώνεται από την παγκόσμια ποδοσφαιρική κοινότητα.Το «πολυεργαλείο» Τεττέη, που παίζει παντού και υπηρετεί πολλαπλά συστήματα. Η πλειάδα ποιοτικών επιθετικών που οδηγεί σε σύστημα με δύο φορ.Αφαίρεση τίτλων ή βαθμών θα αποτελούσε δικαιότερη ποινή για τη Μάντσεστερ Σίτι; Ανεξαρτήτως τελικής ετυμηγορίας, η τιμωρία αποτελεί τεράστιο πλήγμα για την υστεροφημία της Premier League.