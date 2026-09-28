Θλίψη στον ελληνικό κινηματογράφο: Πέθανε η Ελένη Προκοπίου σε ηλικία 87 ετών

Η αποχώρηση από τα φώτα της δημοσιότητας

Το 1965 πρωταγωνίστησε στις ταινίες «Το πρόσωπο της ημέρας» και «Ραντεβού στον αέρα», όπου συνδύασε την παρουσία της ως ηθοποιός και χορεύτρια, γεγονός που την οδήγησε να γίνει μέλος της οικογένειας της Φίνος Φιλμ. Στη συνέχεια ακολούθησε η ταινία «Και οι…14 ήταν υπέροχοι».Το 1966 ήταν μία από τις πιο παραγωγικές χρονιές της, καθώς είχε πρωταγωνιστικούς ρόλους σε πέντε ταινίες: «Παράνομοι πόθοι» (Φίνος Φιλμ), «Το συρτάκι της αμαρτίας», «Πέντε χιλιάδες ψέματα» (Φίνος Φιλμ), «Οι κυρίες της αυλής» και «Αγάπη που δεν σβήνει ο χρόνος».Τα επόμενα χρόνια συμμετείχε κυρίως σε ταινίες χαμηλότερου προϋπολογισμού, στις οποίες συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα του ελληνικού κινηματογράφου, όπως οι Νίκος Σταυρίδης, Τάσος Γιαννόπουλος, Φραγκίσκος Μανέλλης, Τζένη Ρουσσέα, Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Αλέκος Τζανετάκος, Νίκος Δαδινόπουλος, Νίκος Ρίζος και Σωτήρης Μουστάκας.Η Ελένη Προκοπίου είχε παράλληλη παρουσία και στο θέατρο. Το πρώτο της βήμα στο θεατρικό σανίδι το έκανε σε ηλικία μόλις 14 ετών, ως χορεύτρια στο θέατρο «Ολύμπια» Πειραιώς, όπου εμφανίστηκε ως παρτενέρ του διάσημου χορευτή της εποχής Δημήτρη Ιβάνωφ.Στις αρχές της δεκαετίας του ’70, μετά τον γάμο της με τον επιχειρηματία στον χώρο του επίπλου Αντώνη Συρίγο, αποχώρησε οριστικά από τα καλλιτεχνικά δρώμενα. Οι δυο τους είχαν γνωριστεί κατά τη διάρκεια γυρισμάτων ταινιών.Από τον γάμο τους απέκτησαν μία κόρη, την Ειρήνη.