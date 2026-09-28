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Μπαντής για Κουρμπέλη: Με τα πρώτα του χρήματα βοήθησε την οικογένειά του
Μπαντής για Κουρμπέλη: Με τα πρώτα του χρήματα βοήθησε την οικογένειά του
Στο ήθος του Δημήτρη Κουρμπέλη στάθηκε ο Γιώργος Μπαντής με ανάρτηση του στα social media και αναφέρθηκε στο πως διαχειρίστηκε τα πρώτα χρήματα που έβγαλε από το ποδόσφαιρο
Ο Γιώργος Μπαντής, πρόεδρος του ΠΣΑΠΠ με ποστάρισμα του στα social media αποθέωσε τον Δημήτρη Κουρμπέλη, «χρυσό» σκόρερ της Ελλάδας στη νίκη επί της Γερμανίας. Στην ανάρτηση του στέκεται στο ήθος του ποδοσφαιριστή επισημαίνοντας πως με τα πρώτα του χρήματα προτίμησε να βοηθήσει την οικογένεια του αντί να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο.
Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Μπαντή:
«Δημήτρης Κουρμπέλης
Όταν το καλοκαίρι του 2011 πήγα στον Αστέρα, εκείνος βίωνε την πρώτη του επαγγελματική προετοιμασία. Από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν και άλλαξαν πολλά, χωρίς να αλλοιώσουν τίποτα από τον χαρακτήρα του.
Επιτρέψτε μου να τον εκτιμώ για ένα εκατομμύριο λόγους. Ένας, όμως, μου έμεινε από τότε.
Όταν κέρδισε τα πρώτα του χρήματα από το ποδόσφαιρο, αντί να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο, ο Δημήτρης επέλεξε να βοηθήσει την οικογένειά του στο χωριό.
Ο χαρακτήρας και το ήθος του αυτό θεώρησαν φυσιολογικό, κι εγώ, απ’ την πλευρά μου, φουσκώνω από χαρά όταν παιδιά σαν εκείνον παίρνουν ό,τι αξίζουν».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Γιώργου Μπαντή:
«Δημήτρης Κουρμπέλης
Όταν το καλοκαίρι του 2011 πήγα στον Αστέρα, εκείνος βίωνε την πρώτη του επαγγελματική προετοιμασία. Από τότε μέχρι σήμερα πέρασαν και άλλαξαν πολλά, χωρίς να αλλοιώσουν τίποτα από τον χαρακτήρα του.
Επιτρέψτε μου να τον εκτιμώ για ένα εκατομμύριο λόγους. Ένας, όμως, μου έμεινε από τότε.
Όταν κέρδισε τα πρώτα του χρήματα από το ποδόσφαιρο, αντί να αγοράσει καινούριο αυτοκίνητο, ο Δημήτρης επέλεξε να βοηθήσει την οικογένειά του στο χωριό.
Ο χαρακτήρας και το ήθος του αυτό θεώρησαν φυσιολογικό, κι εγώ, απ’ την πλευρά μου, φουσκώνω από χαρά όταν παιδιά σαν εκείνον παίρνουν ό,τι αξίζουν».
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