Γέμισε η Τούμπα: Ανακοινώθηκε το sold out για τα ματς της Εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία
Γέμισε η Τούμπα: Ανακοινώθηκε το sold out για τα ματς της Εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία
Μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα δύο παιχνίδια της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Θεσσαλονίκη
Λίγες ώρες έμειναν στον αέρα τα εισιτήρια για τα παιχνίδια της Εθνικής με την Ολλανδία και τη Γερμανία στην Τούμπα για το Nations League.
Όπως ανακοινώθηκε από τον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στα social media, έγινε το sold out και για τις δύο αναμετρήσεις.
Η Ελλάδα υποδέχεται την Πέμπτη (1/10) την Ολλανδία στις 21:45 και την ίδια ώρα και πάλι στην Τούμπα τη Γερμανία την Κυριακή (4/10).
Τις προηγούμενες ώρες, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι βρίσκονταν στη λίστα αναμονής προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για τους αγώνες αυτούς.
Όπως είναι λογικό, υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία για να δει από κοντά ο κόσμος την ομάδα του Γιοβάνοβιτς μετά τις σπουδαίες νίκες στη Γερμανία και τη Σερβία.
Όπως ανακοινώθηκε από τον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στα social media, έγινε το sold out και για τις δύο αναμετρήσεις.
Η Ελλάδα υποδέχεται την Πέμπτη (1/10) την Ολλανδία στις 21:45 και την ίδια ώρα και πάλι στην Τούμπα τη Γερμανία την Κυριακή (4/10).
Τις προηγούμενες ώρες, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι βρίσκονταν στη λίστα αναμονής προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για τους αγώνες αυτούς.
Όπως είναι λογικό, υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία για να δει από κοντά ο κόσμος την ομάδα του Γιοβάνοβιτς μετά τις σπουδαίες νίκες στη Γερμανία και τη Σερβία.
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