Γέμισε η Τούμπα: Ανακοινώθηκε το sold out για τα ματς της Εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία
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Εθνική Ελλάδας Nations League Ιβάν Γιοβάνοβιτς

Γέμισε η Τούμπα: Ανακοινώθηκε το sold out για τα ματς της Εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία

Μέσα σε λίγες ώρες εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τα δύο παιχνίδια της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη Θεσσαλονίκη

Γέμισε η Τούμπα: Ανακοινώθηκε το sold out για τα ματς της Εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία
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Λίγες ώρες έμειναν στον αέρα τα εισιτήρια για τα παιχνίδια της Εθνικής με την Ολλανδία και τη Γερμανία στην Τούμπα για το Nations League. 

Όπως ανακοινώθηκε από τον επίσημο λογαριασμό της ομάδας στα social media, έγινε το sold out και για τις δύο αναμετρήσεις.

Η Ελλάδα υποδέχεται την Πέμπτη (1/10) την Ολλανδία στις 21:45 και την ίδια ώρα και πάλι στην Τούμπα τη Γερμανία την Κυριακή (4/10). 

Τις προηγούμενες ώρες, περισσότεροι από 100.000 άνθρωποι βρίσκονταν στη λίστα αναμονής προκειμένου να εξασφαλίσουν ένα εισιτήριο για τους αγώνες αυτούς. 

Όπως είναι λογικό, υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία για να δει από κοντά ο κόσμος την ομάδα του Γιοβάνοβιτς μετά τις σπουδαίες νίκες στη Γερμανία και τη Σερβία. 

Γέμισε η Τούμπα: Ανακοινώθηκε το sold out για τα ματς της Εθνικής με Ολλανδία και Γερμανία
15 ΣΧΟΛΙΑ

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