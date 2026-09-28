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Σοβαρός τραυματισμός, στο κεφάλι, για τον Κουεγιάρ της Μαγιόρκα
Σοβαρός τραυματισμός, στο κεφάλι, για τον Κουεγιάρ της Μαγιόρκα
Μέρος της διακόσμησης του προπονητικού κέντρου της Μαγιόρκα έπεσε πάνω στον Ιβάν Κουεγιάρ με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά στο κεφάλι
Σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι υπέστη ο τερματοφύλακας της Μαγιόρκα, Ιβάν «Πίτσου» Κουέγιαρ, όταν τη Δευτέρα (28/9) κατέρρευσε πάνω του μέρος της διακόσμησης στην αίθουσα εστίασης του προπονητικού κέντρου της ομάδας!
Ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι ο Κουέγιαρ διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στο Ciutat Esportiva Antonio Asensio, γνωστό και ως «Son Bibiloni», πριν από την προγραμματισμένη προπόνηση της ομάδας υπό τις οδηγίες του προπονητή Λουίς Γκαρσία, ενόψει της κυριακάτικης (4/11) αναμέτρησης της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας με τη Χιρόνα.
Παρά την αναστάτωση που προκάλεσε το ατύχημα, η Μαγιόρκα ανέφερε ότι ο τερματοφύλακας αναρρώνει καλά, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν την κατάστασή του και έχουν αποκλείσει περαιτέρω επιπλοκές.
«Σήμερα το πρωί, ο Ιβάν “ Πίτσου” Κουέγιαρ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, όταν μία μεγάλη κατασκευή, η οποία αποτελούσε μέρος της διακόσμησης στην αίθουσα εστίασης του Ciutat Esportiva, κατέρρευσε», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του. «Ο ποδοσφαιριστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να λάβει θεραπεία και θα παραμείνει υπό παρακολούθηση για τις επόμενες 24 ώρες».
Ο τραυματισμός του Κουέγιαρ αφήνει τον Γκαρσία με περιορισμένες επιλογές στη θέση του τερματοφύλακα, καθώς ο Λούκας Μπέργκστρομ βρίσκεται με την εθνική ομάδα της Φινλανδίας, με αποτέλεσμα ο Αρνάου Τένας να είναι ο μοναδικός διαθέσιμος τερματοφύλακας της πρώτης ομάδας.
Πηγή: ΑΠΕ
Ο σύλλογος ανακοίνωσε ότι ο Κουέγιαρ διακομίστηκε στο νοσοκομείο μετά το περιστατικό που σημειώθηκε στο Ciutat Esportiva Antonio Asensio, γνωστό και ως «Son Bibiloni», πριν από την προγραμματισμένη προπόνηση της ομάδας υπό τις οδηγίες του προπονητή Λουίς Γκαρσία, ενόψει της κυριακάτικης (4/11) αναμέτρησης της δεύτερης κατηγορίας της Ισπανίας με τη Χιρόνα.
Παρά την αναστάτωση που προκάλεσε το ατύχημα, η Μαγιόρκα ανέφερε ότι ο τερματοφύλακας αναρρώνει καλά, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν την κατάστασή του και έχουν αποκλείσει περαιτέρω επιπλοκές.
«Σήμερα το πρωί, ο Ιβάν “ Πίτσου” Κουέγιαρ υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο κεφάλι, όταν μία μεγάλη κατασκευή, η οποία αποτελούσε μέρος της διακόσμησης στην αίθουσα εστίασης του Ciutat Esportiva, κατέρρευσε», ανέφερε ο σύλλογος σε ανακοίνωσή του. «Ο ποδοσφαιριστής διακομίστηκε στο νοσοκομείο για να λάβει θεραπεία και θα παραμείνει υπό παρακολούθηση για τις επόμενες 24 ώρες».
Ο τραυματισμός του Κουέγιαρ αφήνει τον Γκαρσία με περιορισμένες επιλογές στη θέση του τερματοφύλακα, καθώς ο Λούκας Μπέργκστρομ βρίσκεται με την εθνική ομάδα της Φινλανδίας, με αποτέλεσμα ο Αρνάου Τένας να είναι ο μοναδικός διαθέσιμος τερματοφύλακας της πρώτης ομάδας.
Πηγή: ΑΠΕ
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