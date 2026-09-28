Superbet League 2: Πρώτη η Μαρκό με πέναλτι του Ελ Αραμπί στην εκπνοή - Νίκη για την Athens Kallithea, δείτε τα γκολ
SPORTS
Γιουσέφ Ελ Αραμπί Μαρκό Super League 2 Πανθρακικός

Superbet League 2: Πρώτη η Μαρκό με πέναλτι του Ελ Αραμπί στην εκπνοή - Νίκη για την Athens Kallithea, δείτε τα γκολ

Η Μαρκό συνεχίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας μετά τη νίκη επί του Πανθρακικού, ενώ τρεις πόντους κατέκτησε και η Αthens Kallithea

Superbet League 2: Πρώτη η Μαρκό με πέναλτι του Ελ Αραμπί στην εκπνοή - Νίκη για την Athens Kallithea, δείτε τα γκολ
1 ΣΧΟΛΙΟ

Χάρη σε πέναλτι που κέρδισε και αξιοποίησε ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί στην εκπνοή της αναμέτρησης, η Μαρκό νίκησε 2-1 στην Καισαριανή τον Πανθρακικό και παραμένει μόνη στην κορυφή της Superbet League 2, με το απόλυτο των 12 βαθμών στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.

Το συγκρότημα του Σούλη Παπαδόπουλου προηγήθηκε στο 20΄ με τον Μίλερ, αλλά η ομάδα της Κομοτηνής -στον πάγκο της οποίας έκανε ντεμπούτο ο Γιάννης Αποστολίδης- ισοφάρισε στο 50΄ με τον Αναστασόπουλο. Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο βετεράνος επιθετικός ευστόχησε από την άσπρη βούλα και χάρισε ακόμη ένα «τρίποντο» στη Μαρκό, υποχρεώνοντας παράλληλα τους φιλοξενούμενους στην πρώτη ήττα τους στο πρωτάθλημα.


Στην τέταρτη θέση της κατάταξης ανέβηκε η Athens Kallithea, η οποία επικράτησε 2-0 στο «Ελ Πάσο» του Αστέρα Τρίπολης Β΄, παρότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 41΄, λόγω αποβολής του Πρεκατέ. Ο Τσιριγώτης στο 52΄ και ο Προβυδάκης στο 83΄ σκόραραν για την αθηναϊκή ομάδα, που διατήρησε το απόλυτο νικών στην έδρα της.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:
Απόλλων Καλαμαριάς-Αναγέννηση Καρδίτσας    1-0
ΑΕΛ-ΠΑΟΚ Β΄                                1-0
Νίκη Βόλου-Νέστος Χρυσούπολης              2-0
Πανιώνιος-Ζάκυνθος                         1-0
Ελλάς Σύρου-Πύργος                         0-0
Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός Β΄                 4-1
Athens Kallithea-Αστέρας Τρίπολης Β΄       2-0
Μαρκό-Πανθρακικός                          2-1


ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 4 αγώνες)

 1. Μαρκό                12
 2. ΑΕΛ                  10
 3. Πανιώνιος            10
 4. Athens Kallithea      9
 5. Ελλάς Σύρου           8
 6. Πανθρακικός           7
 7. Πανσερραϊκός          6
 8. ΠΑΟΚ Β΄               4
 9. Απόλλων Καλαμαριάς    4
 10. Νέστος Χρυσούπολης    4
 11. Ολυμπιακός Β΄         4
12. Νίκη Βόλου            3
 13. Αστέρας Τρίπολης Β΄   3 
14. Αναγέννηση Καρδίτσας  2
 15. Πύργος                2
16. Ζάκυνθος              1

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης