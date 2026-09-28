Superbet League 2: Πρώτη η Μαρκό με πέναλτι του Ελ Αραμπί στην εκπνοή - Νίκη για την Athens Kallithea, δείτε τα γκολ

Χάρη σε πέναλτι που κέρδισε και αξιοποίησε ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί στην εκπνοή της αναμέτρησης, η Μαρκό νίκησε 2-1 στην Καισαριανή τον Πανθρακικό και παραμένει μόνη στην κορυφή της Superbet League 2, με το απόλυτο των 12 βαθμών στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές.



Το συγκρότημα του Σούλη Παπαδόπουλου προηγήθηκε στο 20΄ με τον Μίλερ, αλλά η ομάδα της Κομοτηνής -στον πάγκο της οποίας έκανε ντεμπούτο ο Γιάννης Αποστολίδης- ισοφάρισε στο 50΄ με τον Αναστασόπουλο. Στο 8ο λεπτό των καθυστερήσεων, ο βετεράνος επιθετικός ευστόχησε από την άσπρη βούλα και χάρισε ακόμη ένα «τρίποντο» στη Μαρκό, υποχρεώνοντας παράλληλα τους φιλοξενούμενους στην πρώτη ήττα τους στο πρωτάθλημα.



Στην τέταρτη θέση της κατάταξης ανέβηκε η Athens Kallithea, η οποία επικράτησε 2-0 στο «Ελ Πάσο» του Αστέρα Τρίπολης Β΄, παρότι αγωνιζόταν με δέκα παίκτες από το 41΄, λόγω αποβολής του Πρεκατέ. Ο Τσιριγώτης στο 52΄ και ο Προβυδάκης στο 83΄ σκόραραν για την αθηναϊκή ομάδα, που διατήρησε το απόλυτο νικών στην έδρα της.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής:

Απόλλων Καλαμαριάς-Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ Β΄ 1-0

Νίκη Βόλου-Νέστος Χρυσούπολης 2-0

Πανιώνιος-Ζάκυνθος 1-0

Ελλάς Σύρου-Πύργος 0-0

Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός Β΄ 4-1

Athens Kallithea-Αστέρας Τρίπολης Β΄ 2-0

Μαρκό-Πανθρακικός 2-1



ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Σε 4 αγώνες)

1. Μαρκό 12

2. ΑΕΛ 10

3. Πανιώνιος 10

4. Athens Kallithea 9

5. Ελλάς Σύρου 8

6. Πανθρακικός 7

7. Πανσερραϊκός 6

8. ΠΑΟΚ Β΄ 4

9. Απόλλων Καλαμαριάς 4

10. Νέστος Χρυσούπολης 4

11. Ολυμπιακός Β΄ 4

12. Νίκη Βόλου 3

13. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 3

14. Αναγέννηση Καρδίτσας 2

15. Πύργος 2

16. Ζάκυνθος 1



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ