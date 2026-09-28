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Σιγουριά Αντετοκούνμπο ότι ακόμα είναι ο καλύτερος στον κόσμο
Σιγουριά Αντετοκούνμπο ότι ακόμα είναι ο καλύτερος στον κόσμο
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο εμφανίστηκε σίγουρος πως παραμένει ο κορυφαίος παίκτης στον κόσμο, ενώ ετοιμάζει για την πρώτη του σεζόν στο Μαϊάμι Χιτ
Την πρώτη του σεζόν στο Μαϊάμι θα κάνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και αυτή είναι η πρώτη του μακριά από το Μιλγουόκι και 14η συνολικά στο ΝΒΑ.
Στη media day των Χιτ ο Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε αν είναι αισθάνεται ότι παραμένει ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο και ο ίδιος έβγαλε μεγάλη αυτοπεποίθηση και πίστη στον εαυτό του.
Αναλυτικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε:
«Είμαι στα καλύτερά μου όταν είμαι συγκεντρωμένος, όταν το κορμί μου είναι καλά, τότε ναι, πραγματικά πιστεύω ότι μπορώ να κυριαρχήσω και στις δύο πλευρές του παρκέ, επιθετικά κι αμυντικά. Το έχω αποδείξει στη διάρκεια των χρόνων, ακόμη και πέρυσι που δεν ήμουν στα καλύτερά μου, κατάφερνα να επηρεάζω το παιχνίδι με κάποιον τρόπο.
Είναι δύσκολο για τον κόσμο που δεν το καταλαβαίνει, όμως όταν είσαι στους πέντε, στους τέσσερις, στους τρεις, στους δύο, στους δέκα κορυφαίους, ο καλύτερος όλων είναι αυτός που βοηθάει την ομάδα του να φτάσει βαθιά στα playoffs και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Για εμένα, αυτός είναι. Οπότε αυτή τη στιγμή, η καλύτερη ομάδα είναι οι Νικς και ο Τζέιλεν Μπράνσον ένας από τους κορυφαίους παίκτες»
Στη media day των Χιτ ο Αντετοκούνμπο ρωτήθηκε αν είναι αισθάνεται ότι παραμένει ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο και ο ίδιος έβγαλε μεγάλη αυτοπεποίθηση και πίστη στον εαυτό του.
Αναλυτικά ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δήλωσε:
«Είμαι στα καλύτερά μου όταν είμαι συγκεντρωμένος, όταν το κορμί μου είναι καλά, τότε ναι, πραγματικά πιστεύω ότι μπορώ να κυριαρχήσω και στις δύο πλευρές του παρκέ, επιθετικά κι αμυντικά. Το έχω αποδείξει στη διάρκεια των χρόνων, ακόμη και πέρυσι που δεν ήμουν στα καλύτερά μου, κατάφερνα να επηρεάζω το παιχνίδι με κάποιον τρόπο.
Είναι δύσκολο για τον κόσμο που δεν το καταλαβαίνει, όμως όταν είσαι στους πέντε, στους τέσσερις, στους τρεις, στους δύο, στους δέκα κορυφαίους, ο καλύτερος όλων είναι αυτός που βοηθάει την ομάδα του να φτάσει βαθιά στα playoffs και να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Για εμένα, αυτός είναι. Οπότε αυτή τη στιγμή, η καλύτερη ομάδα είναι οι Νικς και ο Τζέιλεν Μπράνσον ένας από τους κορυφαίους παίκτες»
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