Οριστικά χωρίς Χάκπο, η Ολλανδία κόντρα στην Ελλάδα

Ο Κόντι Χάκπο δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του για το παιχνίδι της 1ης Οκτωβρίου με την Ελλάδα στο γήπεδο της Τούμπας