Η επένδυση στη γνώση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία όταν συνδέεται με συγκεκριμένους επαγγελματικούς στόχους, νέες δεξιότητες και ουσιαστικά προσόντα.
Οριστικά χωρίς Χάκπο, η Ολλανδία κόντρα στην Ελλάδα
Οριστικά χωρίς Χάκπο, η Ολλανδία κόντρα στην Ελλάδα
Ο Κόντι Χάκπο δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του για το παιχνίδι της 1ης Οκτωβρίου με την Ελλάδα στο γήπεδο της Τούμπας
Αποχώρησε από την αποστολή της Ολλανδίας για τις επόμενες αναμετρήσεις των εθνικών ομάδων για το Nations League ο Κόντι Χάκπο. Αυτό σημαίνει ότι η Ελλάδα δεν θα τον βρει απέναντι της το βράδυ της 1ης Οκτωβρίου στο παιχνίδι που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί στο γήπεδο της Τούμπας.
Ο λόγος που ο επιθετικός της Λίβεπουλ έχει αποχωρήσει από το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα είναι πως τραυματίστηκε στον αριστερό του αστράγαλο στο πρώτο εικοσάλεπτο στο παιχνίδι της Ολλανδίας με τη Σερβία.
Σε εκείνο το παιχνίδι έγινε αναγκαστική αλλαγή και πλέον οριστικά δεν υπολογίζεται για τα επόμενα ματς της Ελλάδας. Η Εθνική μας δεν θα βρει έτσι απέναντι της έναν πολύ επικίνδυνο ποδοσφαιριστή και ευελπιστεί να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα της.
Ο λόγος που ο επιθετικός της Λίβεπουλ έχει αποχωρήσει από το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα είναι πως τραυματίστηκε στον αριστερό του αστράγαλο στο πρώτο εικοσάλεπτο στο παιχνίδι της Ολλανδίας με τη Σερβία.
Σε εκείνο το παιχνίδι έγινε αναγκαστική αλλαγή και πλέον οριστικά δεν υπολογίζεται για τα επόμενα ματς της Ελλάδας. Η Εθνική μας δεν θα βρει έτσι απέναντι της έναν πολύ επικίνδυνο ποδοσφαιριστή και ευελπιστεί να δώσει συνέχεια στα νικηφόρα αποτελέσματα της.
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