Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
ΕuroLeague: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τους ορισμούς των διαιτητών
ΕuroLeague: Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τους ορισμούς των διαιτητών
Η τεχνητή νοημοσύνη περνά πλέον και στη διαιτησία της EuroLeague, καθώς η κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο θα καταρτίζονται οι διαιτητικές τριάδες
Η τεχνολογία κάνει ένα ακόμη σημαντικό βήμα στον χώρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη αποκτά ενεργό ρόλο στη διαδικασία επιλογής των διαιτητών που θα στελεχώνουν τις αναμετρήσεις της EuroLeague.
Το νέο σύστημα αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι ορισμοί, καθώς η επιλογή των τριών διαιτητών κάθε αγώνα θα γίνεται με τη βοήθεια αλγορίθμου, ο οποίος θα εξετάζει συγκεκριμένα δεδομένα και θα εφαρμόζει 14 διαφορετικούς κανόνες πριν καταλήξει στην τελική τριάδα.
Στόχος είναι η διαδικασία να βασίζεται σε όσο το δυνατόν περισσότερα αντικειμενικά στοιχεία, περιορίζοντας παράλληλα την πιθανότητα ανθρώπινων παρεμβάσεων κατά τη διάρκεια των ορισμών. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν έρχεται να αντικαταστήσει τους διαιτητές μέσα στο παρκέ, αλλά να λειτουργήσει ως εργαλείο για την επιλογή τους.
Η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν είναι εντελώς άγνωστη στην Ελλάδα. Η ΕΟΚ έχει ήδη προχωρήσει στη χρήση συστήματος τεχνητής νοημοσύνης για τους ορισμούς διαιτητών στις εθνικές κατηγορίες, έπειτα από περίπου δύο χρόνια προετοιμασίας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα