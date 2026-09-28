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Σπανούλης: Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλω
Σπανούλης: Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλω
Ο Βασίλης Σπανούλης μίλησε για την έναρξη της νέας σεζόν και για το επίπεδο στο οποίο βρίσκεται ο Άρης
Οι επίσημες υποχρεώσεις του Άρη ξεκινούν την Τρίτη (29/9) από τη Γαλλία όπου θα αντιμετωπίσει τη Λε Μαν για την 1η αγωνιστική του Euro Cup. Οι «κίτρινοι» μερικές ημέρες αργότερα θα κάνουν την πρεμιέρα τους και στην Stoiximan GBL με την εκτός έδρας αναμέτρηση κόντρα στην Καρδίτσα που είναι προγραμματισμένη να διεξαχθεί το Σάββατο (3/10).
Ο προπονητής του Άρη, Βασίλης Σπανούλης μίλησε στην επίσημη σελίδα του ΕΣΑΚΕ ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος και τόνισε πως η ομάδα του έχει αρκετό δρόμο μπροστά της.
Αναλυτικά ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε:
«Εύχομαι καλή χρονιά και υγεία και στον Άρη και σε όλες τις ομάδες. Εύχομαι να δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πλέον, έχουν δυναμώσει όλες οι ομάδες. Έχουν εκτοξευθεί τα μπάτζετ πολλών ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
Όλες οι ομάδες, ακόμα και οι πιο μικρές θεωρητικά, έχουν πάρα πολύ καλές ομάδες με πολύ καλά μπάτζετ. Έχουμε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μπάσκετ στην Ελλάδα.
Εύχομαι η ομάδα μου να έχει υγεία. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ, έχουμε 11 καινούργιους παίκτες. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλω, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη δουλειά των παικτών μέχρι στιγμής και εύχομαι φέτος να πετύχουμε τον στόχο μας».
Ο προπονητής του Άρη, Βασίλης Σπανούλης μίλησε στην επίσημη σελίδα του ΕΣΑΚΕ ενόψει της έναρξης του πρωταθλήματος και τόνισε πως η ομάδα του έχει αρκετό δρόμο μπροστά της.
Αναλυτικά ο Βασίλης Σπανούλης δήλωσε:
«Εύχομαι καλή χρονιά και υγεία και στον Άρη και σε όλες τις ομάδες. Εύχομαι να δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πλέον, έχουν δυναμώσει όλες οι ομάδες. Έχουν εκτοξευθεί τα μπάτζετ πολλών ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.
Όλες οι ομάδες, ακόμα και οι πιο μικρές θεωρητικά, έχουν πάρα πολύ καλές ομάδες με πολύ καλά μπάτζετ. Έχουμε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μπάσκετ στην Ελλάδα.
Εύχομαι η ομάδα μου να έχει υγεία. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ, έχουμε 11 καινούργιους παίκτες. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλω, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη δουλειά των παικτών μέχρι στιγμής και εύχομαι φέτος να πετύχουμε τον στόχο μας».
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