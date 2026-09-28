Η τέχνη δεν ξεχνιέται: Ο Ζιντάν συνεχίζει να μαγεύει με τη μπάλα, δείτε βίντεο
SPORTS
Ζινεντίν Ζιντάν Εθνική Γαλλίας

Η τέχνη δεν ξεχνιέται: Ο Ζιντάν συνεχίζει να μαγεύει με τη μπάλα, δείτε βίντεο

Κατά τη διάρκεια της προπόνησης της εθνικής Γαλλίας ο Ζινεντίν Ζιντάν ξεδίπλωσε γι' ακόμα μία φορά το ταλέντο του

Η τέχνη δεν ξεχνιέται: Ο Ζιντάν συνεχίζει να μαγεύει με τη μπάλα, δείτε βίντεο

Ο Ζινεντίν Ζιντάν μπορεί πλέον να βρίσκεται στην άκρη του πάγκου, όμως η σχέση του με την μπάλα παραμένει ξεχωριστή. Σε νέο πλάνο από την πρώτη του προετοιμασία ως προπονητής της εθνικής Γαλλίας, ο θρυλικός Γάλλος δείχνει πως η τεχνική του δεν έχει χάσει τίποτα από τη λάμψη του παρελθόντος.

Με μερικές απλές αλλά άκρως εντυπωσιακές κινήσεις, ο Ζιντάν χειρίζεται την μπάλα με την άνεση που τον χαρακτήριζε ως ποδοσφαιριστή. Ένα σύντομο στιγμιότυπο, αρκετό για να θυμίσει στους φίλους του ποδοσφαίρου γιατί το όνομα «Ζιζού» έχει συνδεθεί όσο λίγα με την ποδοσφαιρική φινέτσα.

Δείτε το σχετικό βίντεο: 

Thema Insights

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Να πώς πρέπει να είναι το leasing αυτοκινήτου!

Με την ασυναγώνιστη εμπειρία της, η Avis έχει καταφέρει να δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που καθιστά το leasing μια πανεύκολη, ταχύτατη και απολαυστική εμπειρία που δίνει στους οδηγούς ολοένα περισσότερα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης