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Η τέχνη δεν ξεχνιέται: Ο Ζιντάν συνεχίζει να μαγεύει με τη μπάλα, δείτε βίντεο
Κατά τη διάρκεια της προπόνησης της εθνικής Γαλλίας ο Ζινεντίν Ζιντάν ξεδίπλωσε γι' ακόμα μία φορά το ταλέντο του
Ο Ζινεντίν Ζιντάν μπορεί πλέον να βρίσκεται στην άκρη του πάγκου, όμως η σχέση του με την μπάλα παραμένει ξεχωριστή. Σε νέο πλάνο από την πρώτη του προετοιμασία ως προπονητής της εθνικής Γαλλίας, ο θρυλικός Γάλλος δείχνει πως η τεχνική του δεν έχει χάσει τίποτα από τη λάμψη του παρελθόντος.
Με μερικές απλές αλλά άκρως εντυπωσιακές κινήσεις, ο Ζιντάν χειρίζεται την μπάλα με την άνεση που τον χαρακτήριζε ως ποδοσφαιριστή. Ένα σύντομο στιγμιότυπο, αρκετό για να θυμίσει στους φίλους του ποδοσφαίρου γιατί το όνομα «Ζιζού» έχει συνδεθεί όσο λίγα με την ποδοσφαιρική φινέτσα.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Zinedine Zidane at 54-years-old. 🇫🇷— Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) September 28, 2026
Football, it never leaves you. 🩵 pic.twitter.com/vgefqNyHT7
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