Οι ΗΠΑ θα φύγουν από τη Μέση Ανατολή μετά τα χτυπήματα στα στενά του Ορμούζ, λέει ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Δεν θα αργήσει η ημέρα που και η Αραβική Θάλασσα θα απαλλαγεί από την παρουσία των Αμερικανών, δήλωσε ο Ιρανός ηγέτης που δεν έχει εμφανιστεί δημοσίως αφότου διαδέχτηκε τον πατέρα του, τον περασμένο Μάρτιο