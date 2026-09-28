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Ο Χαριστέας προειδοποίησε τους Γερμανούς για το δεύτερο παιχνίδι: Όλοι περιμένουν στη Θεσσαλονίκη
Ο Χαριστέας προειδοποίησε τους Γερμανούς για το δεύτερο παιχνίδι: Όλοι περιμένουν στη Θεσσαλονίκη
Ο Άγγελος Χαριστέας προειδοποίησε τους Γερμανούς για το δεύτερο παιχνίδι με την Ελλάδα που θα διεξαχθεί στις 4 Οκτωβρίου στην Τούμπα
Δεν μπορούν να το χωνέψουν στη Γερμανία πως η εθνική τους ομάδα ηττήθηκε από την Ελλάδα και μάλιστα μέσα στην έδρα τους. Οι δύο ομάδες θα βρεθούν αντιμέτωπες ξανά στις 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο της Τούμπας.
Η «Bild» έχει στρέψει ήδη την προσοχή της στο ματς της 4ης Οκτωβρίου και φιλοξένησε δηλώσεις του Άγγελου Χαριστέα. Ο άλλοτε σπουδαίος διεθνής επιθετικός βρέθηκε στη Γερμανία στο παιχνίδι των θρύλων για τα 100 χρόνια του Weserstadion και αρχικά αναφέρθηκε στο γεγονός ότι συναντήθηκε ξανά με τον Ότο Ρεχάγκελ.
«Είναι μία ξεχωριστή προσωπικότητα και σαν πατέρας για μένα. Έχουμε έναν πολύ ιδιαίτερο δεσμό», είπε ο Χαριστέας και συνέχισε:
«Όλοι περιμένουν στη Θεσσαλονίκη. Το γήπεδο θα είναι sold out. Αυτή τη στιγμή είναι μία πολύ καλή περίοδος για την Εθνική Ελλάδας, ώστε να επιστρέψει ξανά ψηλά», σχολίασε ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004.
Δεν έκρυψε ακόμη την επιθυμία του να επιστρέψει επαγγελματικά στη Γερμανία. «Ζω όλη την ημέρα με το ποδόσφαιρο, βλέπω και παρακολουθώ τα πάντα. Έχω παίξει στο υψηλότερο επίπεδο και γνωρίζω τι χρειάζεται μία ομάδα. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να εργαστώ στη Γερμανία. Αυτό είναι το όνειρό μου», είπε ο Χαριστέας.
Η «Bild» έχει στρέψει ήδη την προσοχή της στο ματς της 4ης Οκτωβρίου και φιλοξένησε δηλώσεις του Άγγελου Χαριστέα. Ο άλλοτε σπουδαίος διεθνής επιθετικός βρέθηκε στη Γερμανία στο παιχνίδι των θρύλων για τα 100 χρόνια του Weserstadion και αρχικά αναφέρθηκε στο γεγονός ότι συναντήθηκε ξανά με τον Ότο Ρεχάγκελ.
«Είναι μία ξεχωριστή προσωπικότητα και σαν πατέρας για μένα. Έχουμε έναν πολύ ιδιαίτερο δεσμό», είπε ο Χαριστέας και συνέχισε:
«Όλοι περιμένουν στη Θεσσαλονίκη. Το γήπεδο θα είναι sold out. Αυτή τη στιγμή είναι μία πολύ καλή περίοδος για την Εθνική Ελλάδας, ώστε να επιστρέψει ξανά ψηλά», σχολίασε ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004.
Δεν έκρυψε ακόμη την επιθυμία του να επιστρέψει επαγγελματικά στη Γερμανία. «Ζω όλη την ημέρα με το ποδόσφαιρο, βλέπω και παρακολουθώ τα πάντα. Έχω παίξει στο υψηλότερο επίπεδο και γνωρίζω τι χρειάζεται μία ομάδα. Ελπίζω κάποια στιγμή να μπορέσω να εργαστώ στη Γερμανία. Αυτό είναι το όνειρό μου», είπε ο Χαριστέας.
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