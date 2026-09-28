Νοσηλεύτρια περιέγραψε όσα συνέβησαν στο ιατρείο όταν πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ο Θεοδωρόπουλος μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»
Νοσηλεύτρια περιέγραψε όσα συνέβησαν στο ιατρείο όταν πέθανε ο Μαζωνάκης: «Ο Θεοδωρόπουλος μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»
Η 61χρονη επιβάρυνε τη θέση των κατηγορουμένων γιατρών, αλλάζοντας τα όσα η ίδια είχε καταθέσει προανακριτικά - Υποστήριξε πως η Ιωάννα Γάκα φώναξε όλες τις εργαζόμενες στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο τραγουδιστής
Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη με μια ακόμη εργαζόμενη στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, να περνάει σήμερα (28/9) το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου και με την κατάθεση της να εισφέρει, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, σημαντικά στοιχεία στην έρευνα.
Συγκεκριμένα, στον 32ο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, κατέθεσε σήμερα μία νοσηλεύτρια, 61 ετών, συνταξιούχος, η οποία δούλευε ημιαπασχόληση στο ιατρείο των δυο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η μάρτυρας «κάρφωσε» το ζευγάρι των κατηγορουμένων γιατρών αλλάζοντας μάλιστα τα όσα η ίδια είχε καταθέσει προανακριτικά.
Κατά τις πληροφορίες, η 61χρονη ανέφερε στον ανακριτή ότι ήταν στο ιατρείο της Καρνεάδου και πως δεν είχε φύγει στις 16:15 όπως είχε καταθέσει προανακριτικά. Η ίδια φέρεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο, υποστηρίζοντας πως η προφυλακισμένη γιατρός φώναξε όλες τις εργαζόμενες στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Ωστόσο, όπως φέρεται να υποστήριξε, δεν μίλησε ποτέ με την γιατρό μετά, για την οποία ανέφερε ότι δεν δεχόταν κριτική. Ακόμη,σε ό,τι αφορά στον 58χρονο γιατρό, η εν λόγω μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε πως είπε σε όλες τις εργαζόμενες μετά το θάνατο του τραγουδιστή πως «είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».
Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν πως οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν καταγγελθεί ακόμα και βρίσκονται στον «αέρα». Δεν αποκλείεται μάλιστα εργαζόμενοι να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.
Συγκεκριμένα, στον 32ο ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, κατέθεσε σήμερα μία νοσηλεύτρια, 61 ετών, συνταξιούχος, η οποία δούλευε ημιαπασχόληση στο ιατρείο των δυο προφυλακισμένων γιατρών, Ιωάννας Γάκα και Ηλία Θεοδωρόπουλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της η μάρτυρας «κάρφωσε» το ζευγάρι των κατηγορουμένων γιατρών αλλάζοντας μάλιστα τα όσα η ίδια είχε καταθέσει προανακριτικά.
Κατά τις πληροφορίες, η 61χρονη ανέφερε στον ανακριτή ότι ήταν στο ιατρείο της Καρνεάδου και πως δεν είχε φύγει στις 16:15 όπως είχε καταθέσει προανακριτικά. Η ίδια φέρεται να περιέγραψε τον πανικό που επικράτησε εκείνη την ώρα στο ιατρείο, υποστηρίζοντας πως η προφυλακισμένη γιατρός φώναξε όλες τις εργαζόμενες στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης.
Ωστόσο, όπως φέρεται να υποστήριξε, δεν μίλησε ποτέ με την γιατρό μετά, για την οποία ανέφερε ότι δεν δεχόταν κριτική. Ακόμη,σε ό,τι αφορά στον 58χρονο γιατρό, η εν λόγω μάρτυρας φέρεται να κατέθεσε πως είπε σε όλες τις εργαζόμενες μετά το θάνατο του τραγουδιστή πως «είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».
«Eίμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»
Τέλος, πληροφορίες αναφέρουν πως οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν καταγγελθεί ακόμα και βρίσκονται στον «αέρα». Δεν αποκλείεται μάλιστα εργαζόμενοι να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα