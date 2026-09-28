Ο προπονητής των Καβαλίερς «πάγωσε» την Ευρώπη με τις δηλώσεις για Χεζόνια: Θα ταιριάξει στο σύστημα μας
SPORTS
Μάριο Χεζόνια

Ο προπονητής των Καβαλίερς «πάγωσε» την Ευρώπη με τις δηλώσεις για Χεζόνια: Θα ταιριάξει στο σύστημα μας

Ο προπονητής των Καβαλίερες, Κένι Άτκινσον μίλησε για τον Μάριο Χεζόνια και επί της ουσίας έδειξε ότι θέλει να τον κρατήσει στο ρόστερ του

Ο προπονητής των Καβαλίερς «πάγωσε» την Ευρώπη με τις δηλώσεις για Χεζόνια: Θα ταιριάξει στο σύστημα μας
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Ο Μάριο Χεζόνια μπορεί να αποχώρησε από την Ευρώπη για το ΝΒΑ, αλλά το όνομα του συνεχίζει να απασχολεί τα ρεπορτάζ των μεγάλων κλαμπ της Ηπείρου. Είναι κοινό μυστικό πως αρκετές ομάδες περιμένουν ότι θα αποδεσμευτεί από το Κλίβελαντ και θα κάνουν κίνηση για να τον αποκτήσουν.

Είναι αρκετά τα κλαμπ που καραδοκούν για τον Μάριο Χεζόνια, αλλά ο προπονητής του Κλίβελαντ, Κένι Άτκινσον τους προσγείωσε όλους με τις δηλώσεις που έκανε. Από τα λόγια του προκύπτει πως οι Καβαλίερς θέλουν να τον κρατήσουν στο ρόστερ τους και είναι δεδομένο πως τα λόγια του δεν ήχησαν και πολύ καλά στα αφτιά των ευρωπαϊκών ομάδων.

«Είχε επιλογές να μείνει στην Ευρώπη. Πιστεύω πως έψαχνε μία κατάσταση, όπου θα μπορούσε να κερδίζει και ένα σύστημα που θα ενίσχυε και θα βελτίωνε τις ικανότητές του. Ο Χεζόνια ταιριάζει στο στυλ παιχνιδιού μας, αυτό είναι σημαντικό. Μου αρέσει που πήρε αυτό το ρίσκο», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια τόνισε πως θα ταιριάξει στο σύστημα της ομάδας του και πως είναι χαρούμενος που υπάρχει στο ρόστερ των Καβαλίερς. «Ουσιαστικά είναι ένας θρύλος στην Ευρώπη, είχε πέντε εκπληκτικές χρονιές με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αναμφισβήτητα την καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που τον έχουμε στο ρόστερ, θα ταιριάξει πολύ καλά στο σύστημά μας», είπε χαρακτηριστικά.
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