Εξερράγη το Starship της Space X κατά τη προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό Ωκεανό, εκτόξευσε 26 δορυφόρους Starlink, δείτε βίντεο

Starship has begun deploying its payload of 26 @Starlink V3 satellites. This deployment sequence will take ~30 minutes pic.twitter.com/ycIdAx5Lbe — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Payload deploy complete. All 26 @Starlink V3 satellites are in orbit pic.twitter.com/foUrHHvxcc — SpaceX (@SpaceX) September 28, 2026

Σύμφωνα με την SpaceX, οι δορυφόροι Starlink V3 της αποστολής της Δευτέρας μπορούν να διαχειριστούν, τους μίνι-δορυφόρους V2, τους οποίους η εταιρεία εκτοξεύει 20 ή 30 κάθε φορά με τους πυραύλους Falcon 9, που αποτελούν το βασικό της μέσο. Επιδιώκοντας να αναπτύξει τον δορυφορικό του στόλο ευρυζωνικής πρόσβασης με ταχύτερο ρυθμό, ο Μασκ επιθυμεί να εκτοξεύει τους V3 μεγαλύτερης χωρητικότητας σε παρτίδες των 60 ανά εκτόξευση, μόλις το Starship τεθεί σε τακτική λειτουργία — ένας στόχος που πλέον επιδιώκει να επιτύχει στα τέλη του τρέχοντος έτους.Επίσης, το προγραμματισμένο τροχιακό ντεμπούτο του Starship έρχεται τρεις μήνες αφότου η SpaceX εισήχθη στο χρηματιστήριο με μια IPO (Αρχική Δημόσια Προσφορά) που έσπασε κάθε ρεκόρ τον Ιούνιο, η οποία την κατέστησε την έκτη μεγαλύτερη εταιρεία των ΗΠΑ σε αξία και μετέτρεψε τον Μασκ, ο οποίος ίδρυσε την εταιρεία το 2002, στον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στον κόσμο. Μεγάλο μέρος της αγοραίας αξίας της SpaceX και της συνεχιζόμενης εμπιστοσύνης των επενδυτών στην εταιρεία — η οποία αποτιμήθηκε στα 2 τρισ. δολάρια κατά το κλείσιμο της Παρασκευής — εξαρτάται από την επιτυχία του Starship, το οποίο σχεδιάστηκε ως το πρώτο πλήρως επαναχρησιμοποιήσιμο διαστημικό σκάφος στον κόσμο.Ο ασημί πύραυλος με τα πολλά πτερύγια έπαιξε σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των φιλοδοξιών του Μασκ να μειώσει δραστικά το κόστος εκτόξευσης, να επεκτείνει σημαντικά την επιχείρηση Starlink του και να αναπτύξει χιλιάδες τροχιακά κέντρα δεδομένων τεχνητής νοημοσύνης στο διάστημα.Παράλληλα, το Starship διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στο πρόγραμμα «Άρτεμις» της NASA, το οποίο στοχεύει στην επιστροφή αστροναυτών στην επιφάνεια της Σελήνης για πρώτη φορά από το 1972 και στην εδραίωση μιας μακροπρόθεσμης παρουσίας στη Σελήνη ως σκαλοπάτι για την τελική εξερεύνηση του Άρη από τον άνθρωπο.