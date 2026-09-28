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Άρση της ασυλίας για τον Ούγγρο πρωθυπουργό: Κατηγορείται ότι πέταξε στο ποτάμι κινητό άνδρα που τον βιντεοσκοπούσε
Άρση της ασυλίας για τον Ούγγρο πρωθυπουργό: Κατηγορείται ότι πέταξε στο ποτάμι κινητό άνδρα που τον βιντεοσκοπούσε
Η υπόθεση χρονολογείται από τον Ιούνιο του 2024, λίγο μετά τις ευρωεκλογές - Ο κεντροδεξιός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει έρευνα για υποψία κλοπής
Το κοινοβούλιο της Ουγγαρίας ψήφισε ομόφωνα τη Δευτέρα την άρση της ασυλίας τριών βουλευτών, μεταξύ των οποίων και ο πρωθυπουργός Πέτερ Μάγιαρ.
Ο κεντροδεξιός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει έρευνα για υποψία κλοπής, λόγω καταγγελιών ότι πήρε το κινητό τηλέφωνο ενός άνδρα κατά τη διάρκεια διαμάχης σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και το πέταξε στον ποταμό Δούναβη.
Και τα τρία αιτήματα εγκρίθηκαν με 139 ψήφους υπέρ και 0 κατά, χωρίς αποχές ή αρνητικές ψήφους, αναφέρει το Politico.
Η υπόθεση χρονολογείται από τον Ιούνιο του 2024, λίγο μετά τις ευρωεκλογές, όταν το Tisza του Μάγιαρ ήλθε δεύτερο μετά το Fidesz του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.
Σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Βουδαπέστη, ένας άνδρας βιντεοσκοπούσε τον Μάγιαρ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε και άρπαξε το κινητό του. Οι φύλακες συνόδευσαν τον Μάγιαρ έξω από το κέντρο μετά την αντιπαράθεση, οπότε, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, έριξε ένα μαύρο αντικείμενο στον ποταμό. Το κινητό, αξίας άνω των 100.000 φιορινιών (περίπου 250 ευρώ), ανακτήθηκε και επιστράφηκε σε λειτουργική κατάσταση.
Ο γενικός εισαγγελέας της Ουγγαρίας ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει την ασυλία του Μάγιαρ ως ευρωβουλευτή τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε.
Αφού έληξε η θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέτος τον Μάιο, ο Μάγιαρ εξελέγη μέλος του ουγγρικού κοινοβουλίου και απέκτησε ασυλία. Στη συνέχεια, οι εισαγγελείς επανέλαβαν την έρευνα και ζήτησαν από τους βουλευτές να άρουν την εν λόγω προστασία, ώστε να προχωρήσει η υπόθεση.
«Δεν έχω διαπράξει έγκλημα, αναλαμβάνω την ευθύνη για όλες τις πράξεις μου», δήλωσε ο Μάγιαρ στους βουλευτές πριν από την ψηφοφορία.
Ο Μάγιαρ αρνείται ότι η συμπεριφορά του συνιστούσε κλοπή και χαρακτήρισε την υπόθεση «πολιτική απόπειρα δυσφήμισης, η οποία έχει ήδη αποτύχει αρκετές φορές».
Δεν του έχει απαγγελθεί κατηγορία, όπως δεν απαγγέλθηκε ούτε στους άλλους δύο.
Ο Μάγιαρ κινδυνεύει να χάσει τη θέση του πρωθυπουργού μόνο αν κριθεί ένοχος και του επιβληθεί ποινή φυλάκισης. Αν κριθεί ένοχος και του επιβληθεί ποινή χωρίς στέρηση της ελευθερίας, που είναι το πιθανό σενάριο, θα μπορούσε να διατηρήσει τη θέση του, αλλά κινδυνεύει να χάσει την κομματική και πολιτική υποστήριξη.
Ο κεντροδεξιός πρωθυπουργός αντιμετωπίζει έρευνα για υποψία κλοπής, λόγω καταγγελιών ότι πήρε το κινητό τηλέφωνο ενός άνδρα κατά τη διάρκεια διαμάχης σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης και το πέταξε στον ποταμό Δούναβη.
Και τα τρία αιτήματα εγκρίθηκαν με 139 ψήφους υπέρ και 0 κατά, χωρίς αποχές ή αρνητικές ψήφους, αναφέρει το Politico.
Η υπόθεση χρονολογείται από τον Ιούνιο του 2024, λίγο μετά τις ευρωεκλογές, όταν το Tisza του Μάγιαρ ήλθε δεύτερο μετά το Fidesz του πρώην πρωθυπουργού Βίκτορ Όρμπαν.
Σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Βουδαπέστη, ένας άνδρας βιντεοσκοπούσε τον Μάγιαρ, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε και άρπαξε το κινητό του. Οι φύλακες συνόδευσαν τον Μάγιαρ έξω από το κέντρο μετά την αντιπαράθεση, οπότε, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, έριξε ένα μαύρο αντικείμενο στον ποταμό. Το κινητό, αξίας άνω των 100.000 φιορινιών (περίπου 250 ευρώ), ανακτήθηκε και επιστράφηκε σε λειτουργική κατάσταση.
Ο γενικός εισαγγελέας της Ουγγαρίας ζήτησε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να άρει την ασυλία του Μάγιαρ ως ευρωβουλευτή τον Σεπτέμβριο του 2024, αλλά το αίτημα απορρίφθηκε.
Αφού έληξε η θητεία του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φέτος τον Μάιο, ο Μάγιαρ εξελέγη μέλος του ουγγρικού κοινοβουλίου και απέκτησε ασυλία. Στη συνέχεια, οι εισαγγελείς επανέλαβαν την έρευνα και ζήτησαν από τους βουλευτές να άρουν την εν λόγω προστασία, ώστε να προχωρήσει η υπόθεση.
«Δεν έχω διαπράξει έγκλημα, αναλαμβάνω την ευθύνη για όλες τις πράξεις μου», δήλωσε ο Μάγιαρ στους βουλευτές πριν από την ψηφοφορία.
Ο Μάγιαρ αρνείται ότι η συμπεριφορά του συνιστούσε κλοπή και χαρακτήρισε την υπόθεση «πολιτική απόπειρα δυσφήμισης, η οποία έχει ήδη αποτύχει αρκετές φορές».
Δεν του έχει απαγγελθεί κατηγορία, όπως δεν απαγγέλθηκε ούτε στους άλλους δύο.
Ο Μάγιαρ κινδυνεύει να χάσει τη θέση του πρωθυπουργού μόνο αν κριθεί ένοχος και του επιβληθεί ποινή φυλάκισης. Αν κριθεί ένοχος και του επιβληθεί ποινή χωρίς στέρηση της ελευθερίας, που είναι το πιθανό σενάριο, θα μπορούσε να διατηρήσει τη θέση του, αλλά κινδυνεύει να χάσει την κομματική και πολιτική υποστήριξη.
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