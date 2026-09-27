Γάμος εκατομμυρίων δολαρίων στη Νέα Υόρκη: Η πρώην δικηγόρος του Τραμπ παντρεύτηκε Τούρκο επιχειρηματία

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Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό ξενοδοχείο Waldorf Astoria στο Μανχάταν, σε μια εντυπωσιακή αίθουσα στον τέταρτο όροφο, η οποία είχε διακοσμηθεί με ανθισμένες κερασιές και εκατοντάδες κόκκινα τριαντάφυλλα
Σύμφωνα με τη New York Post, η τελετή πραγματοποιήθηκε στο εμβληματικό ξενοδοχείο Waldorf Astoria στο Μανχάταν, σε μια εντυπωσιακή αίθουσα στον τέταρτο όροφο, η οποία είχε διακοσμηθεί με ανθισμένες κερασιές καθώς και εκατοντάδες κόκκινα τριαντάφυλλα.
Σύμφωνα με κορυφαίο διοργανωτή εκδηλώσεων, μόνο η ενοικίαση της αίθουσας, η μουσική και η διακόσμηση θα μπορούσαν να ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο δολάρια, χωρίς να υπολογίζονται τα έξοδα για δωμάτια φιλοξενίας ή επιπλέον χώρους του ξενοδοχείου.
Το ζευγάρι φέρεται να οργάνωσε τον γάμο μέσα σε μόλις τρεις μήνες, συνεργαζόμενο με δύο κορυφαίους wedding planners από το Παλμ Μπιτς. Αρχικός στόχος τους ήταν να πραγματοποιήσουν την τελετή στο ιστορικό Plaza Hotel, όμως δεν υπήρχε διαθέσιμη ημερομηνία.
Çorum FK’nin Asbaşkanı Turhan Mildon, ABD Başkanı Trump’ın eski kişisel avukatı Alina Habba ile New York’ta evlendi.— Halk TV (@halktvcomtr) September 27, 2026
Düğüne katılanlar arasında FBI Direktörü Kash Patel ve dünyaca tanınan eski profesyonel boksör Mike Tyson gibi ünlü isimler de yer aldı.https://t.co/SGwkwJfC8p pic.twitter.com/TsSR7dwq2c
Στους καλεσμένους της λαμπερής βραδιάς βρέθηκαν στελέχη της κυβέρνησης Τραμπ και πρόσωπα με επιρροή στην Ουάσινγκτον. Μεταξύ αυτών ήταν η Μάργκο Μάρτιν, ειδική βοηθός και σύμβουλος επικοινωνίας του Αμερικανού προέδρου, ο διευθυντής του FBI Κας Πατέλ και ο υπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ Τοντ Μπλανς.
Παρόντας ήταν επίσης ο θρύλος της πυγμαχίας Μάικ Τάισον. Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν παρέστη στη γαμήλια δεξίωση, καθώς βρισκόταν στο Νόξβιλ του Τενεσί για αγώνα κολεγιακού αμερικανικού ποδοσφαίρου.
Çorum FK Asbaşkanı Turhan Mildon ile Donald Trump’ın eski kıdemli danışmanı Alina Habba, New York’taki Waldorf Astoria’da evlendi.— Gençlik Gazetesi (@genclikgastesi) September 27, 2026
• Düğüne Trump katılmadı.
• Davetlilere Kraliyet Ossetra havyarı, ıstakozlu risotto veya bonfile ve çeşitli dondurmalar ikram edildi; gece… pic.twitter.com/V2SxIqa0A6
Η σχέση της 42χρονης Χάμπα και του 29χρονου Μίλντον έγινε γνωστή τον Απρίλιο, όταν εμφανίστηκαν μαζί στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου. Αργότερα εθεάθησαν μαζί σε εκδήλωση ιδιωτικού κλαμπ στην Ουάσινγκτον για την εθνική εορτή της 4ης Ιουλίου.
Love is in the air ❤️❤️ Congrats 🍾 to our amazing @AlinaHabba & @turhanmildon 🪬🪬🪬 pic.twitter.com/uIMyyvUiqS— Sigal Chattah (@Chattah4Nevada) September 27, 2026
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