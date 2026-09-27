Κλιμακώνεται η κόντρα Ισραήλ - Τουρκίας: Ο Νετανιάχου θέλει να στείλει στο Δικαστήριο της Χάγης τον Ερντογάν για τους Κούρδους και τη Χαμάς
ΚΟΣΜΟΣ
Μπένιαμιν Νετανιάχου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Ισραήλ Τουρκία Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης

Κλιμακώνεται η κόντρα Ισραήλ - Τουρκίας: Ο Νετανιάχου θέλει να στείλει στο Δικαστήριο της Χάγης τον Ερντογάν για τους Κούρδους και τη Χαμάς

Το ισραηλινό δίκτυο i24NEWS μετέδωσε ότι ο πρωθυπουργός του Ισραήλ προετοιμάζει την προσφυγή, κλιμακώνοντας την πίεση κατά του Τούρκου προέδρου

Κλιμακώνεται η κόντρα Ισραήλ - Τουρκίας: Ο Νετανιάχου θέλει να στείλει στο Δικαστήριο της Χάγης τον Ερντογάν για τους Κούρδους και τη Χαμάς
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Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου έδωσε εντολή σε ομάδα υπουργών της ισραηλινής κυβέρνησης και άλλους αξιωματούχους να ξεκινήσουν την προετοιμασία της προσφυγής στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο στη Χάγη κατά του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, λόγω της μεταχείρισης των Κούρδων και της χρηματοδότησης της Χαμάς.

Την πληροφορία μετέδωσε σήμερα το ισραηλινό δίκτυο i24NEWS.

Η εντολή, σύμφωνα με πληροφορίες, δόθηκε αφότου ο Ερντογάν ανακοίνωσε ότι είχε απευθυνθεί στην Interpol ζητώντας την έκδοση «ερυθράς αγγελίας» κατά του Νετανιάχου.

Φαίνεται να είναι μία από τις από τις πολλές ενέργειες κλιμάκωσης που οδήγησαν στην προετοιμασία της προσφυγής στο Δικαστήριο.

Η υπόθεση θα επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στις επιθέσεις του Ερντογάν εναντίον των κουρδικών μειονοτήτων στην Τουρκία, αλλά και τη χρηματοδότηση της Χαμάς από την κυβέρνησή του.

Υπάρχει πιθανότητα το Ισραήλ να παραπέμψει την υπόθεση στο ίδιο το ΔΠΔ, αλλά είναι πιο πιθανό να χρησιμοποιήσει μια τρίτη χώρα για να κινήσει τη διαδικασία. Το Ισραήλ δεν αναγνωρίζει την αρμοδιότητα του ΔΠΔ, καθώς δεν έχει υπογράψει το Καταστατικό της Ρώμης, αλλά το ίδιο ισχύει και για την Τουρκία.

Ωστόσο, συνεχίζει το i24NEWS, πηγές αναφέρουν ότι το Ισραήλ ελπίζει ότι δεν θα χρειαστεί τελικά να προχωρήσει στην προσφυγή και ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την ύπαρξη της υπόθεσης ως μέσο πίεσης εναντίον του Ερντογάν, ουσιαστικά για αποτρεπτικούς λόγους.

Το γραφείο του Νετανιάχου αρνήθηκε να σχολιάσει την υπόθεση, όπως έπραξαν και αξιωματούχοι του ισραηλινού υπουργείου Δικαιοσύνης.
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