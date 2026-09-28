DJ Teddy-O: Η αναφορά στον Αργυρό που ξεχώρισε στη μεγάλη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας, δείτε βίντεο
DJ Teddy-O: Η αναφορά στον Αργυρό που ξεχώρισε στη μεγάλη νίκη της Ελλάδας επί της Γερμανίας, δείτε βίντεο
Ο ταλαντούχος DJ έκανε ακόμα πιο ξεχωριστή τη βραδιά της μεγάλης εκτός έδρας νίκης της Ελλάδας επί της Γερμανίας
Ιδιαίτερο χαρακτήρα είχε για τον DJ Teddy-O η αναμέτρηση της Ελλάδας με τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, καθώς η ελληνική καταγωγή του έκανε τη συγκεκριμένη βραδιά ακόμη πιο ξεχωριστή.
Ο γνωστός DJ είχε αναλάβει τη μουσική της αναμέτρησης και δεν έκρυψε τα συναισθήματά του για την επικράτηση της Εθνικής Ελλάδας. Μετά το τέλος του αγώνα, μάλιστα, θέλησε να μοιραστεί τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους, κάνοντας σχετική ανάρτηση στα social media.
Η επιλογή του τραγουδιού δεν πέρασε απαρατήρητη, προσθέτοντας ακόμη μία ελληνική πινελιά σε μια βραδιά που είχε ήδη ξεχωριστή σημασία για τον ίδιο. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο DJ Teddy-O εξέφρασε δημόσια τον ενθουσιασμό του για το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία ιδιαίτερα σημαντική για τον ίδιο.
Παράλληλα, θέλησε να βάλει και τους followers του στο κλίμα της αναμέτρησης, ζητώντας τους να αποκαλύψουν ποια από τις δύο εθνικές ομάδες υποστήριξαν στο παιχνίδι.
Ο γνωστός DJ είχε αναλάβει τη μουσική της αναμέτρησης και δεν έκρυψε τα συναισθήματά του για την επικράτηση της Εθνικής Ελλάδας. Μετά το τέλος του αγώνα, μάλιστα, θέλησε να μοιραστεί τη χαρά του με τους διαδικτυακούς του φίλους, κάνοντας σχετική ανάρτηση στα social media.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο DJ Teddy-O φρόντισε να βάλει και έντονο ελληνικό στοιχείο στη μουσική που ακούστηκε στο γήπεδο. Μεταξύ των τραγουδιών που επέλεξε ήταν και το «Ελπίδα» του Κωνσταντίνου Αργυρού, με τον DJ να αναφέρεται στον δημοφιλή Έλληνα τραγουδιστή με ιδιαίτερα θερμό τρόπο, αποκαλώντας τον «αδερφό» του.Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η επιλογή του τραγουδιού δεν πέρασε απαρατήρητη, προσθέτοντας ακόμη μία ελληνική πινελιά σε μια βραδιά που είχε ήδη ξεχωριστή σημασία για τον ίδιο. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, ο DJ Teddy-O εξέφρασε δημόσια τον ενθουσιασμό του για το αποτέλεσμα, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία ιδιαίτερα σημαντική για τον ίδιο.
Παράλληλα, θέλησε να βάλει και τους followers του στο κλίμα της αναμέτρησης, ζητώντας τους να αποκαλύψουν ποια από τις δύο εθνικές ομάδες υποστήριξαν στο παιχνίδι.
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