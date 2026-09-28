Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Οι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Εντζάι σε ρόλο γευσιγνώστη: Η αντίδρασή τους σε μουσακά, παστίτσιο και γίγαντες, δείτε βίντεο
Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάσημα φαγητά της ελληνικής κουζίνας
Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και ο Εμπάι Εντζάι δεν περιορίστηκαν μόνο στο παρκέ, αλλά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και μια διαφορετική πλευρά της Ελλάδας.
Οι δύο νέες προσθήκες του Ολυμπιακού συμμετείχαν σε ένα ξεχωριστό βίντεο της EuroLeague, όπου κλήθηκαν να δοκιμάσουν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας.
Στο μενού βρέθηκαν το παστίτσιο, ο μουσακάς και οι γίγαντες, με τους δύο παίκτες να δοκιμάζουν τις ελληνικές γεύσεις και να μοιράζονται τις εντυπώσεις τους.
The videos you loved are back 🥙🍴— EuroLeague (@EuroLeague) September 28, 2026
Spreading the Greek culture to @CodiTyree0 & Mbaye Ndiaye this time! pic.twitter.com/WpyrqeXUEB
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