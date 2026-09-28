Οι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Εντζάι σε ρόλο γευσιγνώστη: Η αντίδρασή τους σε μουσακά, παστίτσιο και γίγαντες, δείτε βίντεο

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και ο Εμπάι Εντζάι δεν περιορίστηκαν μόνο στο παρκέ, αλλά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και μια διαφορετική πλευρά της Ελλάδας.



Οι δύο νέες προσθήκες του Ολυμπιακού συμμετείχαν σε ένα ξεχωριστό βίντεο της EuroLeague, όπου κλήθηκαν να δοκιμάσουν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας.

Στο μενού βρέθηκαν το παστίτσιο, ο μουσακάς και οι γίγαντες, με τους δύο παίκτες να δοκιμάζουν τις ελληνικές γεύσεις και να μοιράζονται τις εντυπώσεις τους.