Οι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Εντζάι σε ρόλο γευσιγνώστη: Η αντίδρασή τους σε μουσακά, παστίτσιο και γίγαντες, δείτε βίντεο
SPORTS
Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ Εμπάι Εντζάι παστίτσιο γίγαντες Μουσακάς Ολυμπιακός

Οι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Εντζάι σε ρόλο γευσιγνώστη: Η αντίδρασή τους σε μουσακά, παστίτσιο και γίγαντες, δείτε βίντεο

Τα δύο νέα μεταγραφικά αποκτήματα του Ολυμπιακού είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν διάσημα φαγητά της ελληνικής κουζίνας

Οι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και Εντζάι σε ρόλο γευσιγνώστη: Η αντίδρασή τους σε μουσακά, παστίτσιο και γίγαντες, δείτε βίντεο

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ και ο Εμπάι Εντζάι δεν περιορίστηκαν μόνο στο παρκέ, αλλά είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν και μια διαφορετική πλευρά της Ελλάδας.

Οι δύο νέες προσθήκες του Ολυμπιακού συμμετείχαν σε ένα ξεχωριστό βίντεο της EuroLeague, όπου κλήθηκαν να δοκιμάσουν μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά πιάτα της ελληνικής κουζίνας.

Στο μενού βρέθηκαν το παστίτσιο, ο μουσακάς και οι γίγαντες, με τους δύο παίκτες να δοκιμάζουν τις ελληνικές γεύσεις και να μοιράζονται τις εντυπώσεις τους. 

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