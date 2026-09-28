Τα σενάρια που «βασανίζουν» την Premier League μετά την απόφαση για τη Μάντσεστερ Σίτι
Τα σενάρια που «βασανίζουν» την Premier League μετά την απόφαση για τη Μάντσεστερ Σίτι
Στην Premier League εξετάζουν όλα τα σενάρια σχετικά με την τιμωρία της Μάντσεστερ Σίτι και με το πότε θα επιβληθεί η ποινή – Οι μηνύσεις που μπορούν να γίνουν από άλλα κλαμπ στους «πολίτες» και το σενάριο της έφεσης
Το θέμα της Μάντσεστερ Σίτι έχει ταρακουνήσει από τα θεμέλια την Premier League. Πρόκειται για ένα πολύ σοβαρό ζήτημα με τους«πολίτες» να έχουν κριθεί ένοχοι για 114 από τις 115 κατηγορίες. Οι κατηγορίες είναι τόσο σοβαρές που μία μορφή αφαίρεσης βαθμών φαίνεται πλέον να είναι αναπόφευκτη όπως αναφέρει το ρεπορτάζ του BBC. Από την άλλη, όμως, το μεγάλο ζήτημα έχει να κάνει από το πότε και πως θα εφαρμοστεί η τιμωρία της Σίτι. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο που θα είναι πολύ κρίσιμο όχι μόνο για την ομάδα του Μάντσεστερ, αλλά συνολικά για την Premier League. Αυτό που δεν θέλει η διοργανώτρια αρχή είναι να φτάσουν στο σημείο οι ομάδες να μηνύουν τη Σίτι και να ζητούν αποζημίωση.
Το πρώτο σενάριο θέλει να μην ανακοινώνεται καμία τιμωρία κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Σε αυτό είναι να συμφωνήσει και η Σίτι, αλλά κάτι τέτοιο είναι απίθανο να συμβεί με δεδομένο ότι αρνείται πως έχει κάνει παρατυπίες. Φυσικά η πιθανότητα να μην επιβληθεί τιμωρία κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν γεννάει και εύλογα ερωτήματα. Και αν κατακτήσει το πρωτάθλημα η Μάντσεστερ Σίτι τι θα γίνει; Αν για παράδειγμα η Κόβεντρι που είναι 3η από το τέλος υποβιβαστεί τι θα γίνει εάν ανακοινωθεί η ποινή μετά το τέλος της σεζόν; Θα μπορούσε να υπάρχει μία συμφωνία κυρώσεων,αλλά αυτό μπορεί να μην είναι αποδεκτό από τους υπόλοιπους, διότι έτσι δίνει τη δυνατότητα στη Σίτι να διαπραγματευτεί την τιμωρία της.
Το δεύτερο σενάριο θέλει την τιμωρία να επιβάλλεται αυτή τη σεζόν, αλλά τη Σίτι να κάνει έφεση. Θα μπορούσε η ποινή να είναι ένα υπέρογκο πρόστιμο, αλλά κάτι τέτοιο μοιάζει απίθανο. Στο παρελθόν σε άλλους συλλόγους έχουν αφαιρεθεί βαθμοί και φαίνεται δύσκολο να την γλιτώσει η Σίτι. Εάν γίνει αυτό πόσο σύντομα θα κατατεθεί η έφεση και πόσο σύντομα επίσης θα γίνει και η εκδίκαση της.
Οι κανονισμοί της Premier League αναφέρουν ότι ένας σύλλογος μπορεί να ασκήσει έφεση εντός 14 ημερών, αλλά ίσως σε αυτή την υπόθεση να γίνει εξαίρεση. Συνήθως η Λίγκα ζητάει αυτές οι ιστορίες να τρέξουν γρήγορα. Υπάρχει η πιθανότητα η τιμωρία να εφαρμοστεί στον βαθμολογικό πίνακα μόνο μετά την έφεση. Κάτι τέτοιο, ωστόσο θα οδηγήσει σε διαμαρτυρίες από τις ομάδες που επηρεάζονται την τρέχουσα σεζόν.
Στο τρίτο σενάριο θέλει την έφεση ναΜάντσεσ εκδικάζεται γρήγορα και η πλήρης απόφαση να ανακοινώνεται άμεσα. Για ακεραιότητα της Premier League κάτι τέτοιο θα ήταν το ιδανικό. Η Premier League δεν θέλει αυτή η ιστορία να τραβήξει μέχρι το τέλος της σεζόν. Είναι πολύ πιθανό μάλιστα η Σίτι να προσφύγει στο Διαιτητικό Δικαστήριο και αυτό σημαίνει πως η υπόθεση θα πάει πολύ μακριά.
Το τέταρτο σενάριο θέλει την υπόθεση να μην έχει τελειώσει και μετά το κλείσιμο της. Οι κανόνες της Premier League επιτρέπουν στους συλλόγους να κινηθούν νομικά η μία εναντίον της άλλης για αποζημίωση. Συγκεκριμένα Άρσεναλ, Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ και Τότεναμ φέρονται να διατηρούν το δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημίωση. Είναι μία ιστορία που αφορά τις ομάδες που έχασαν την πρόκριση τους στο Champions League ή δεν κατάφεραν να μπουν στην Ευρώπη. Ακόμα και εκείνες που υποβιβάστηκαν μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση.
Το θέμα της αποζημίωσης δεν είναι απλό, διότι θα μπορούσαν να απαιτηθούν πολύ μεγάλα ποσά. Υπήρχαν σεζόν που η είσοδος στο Champions League έδινε 30 εκατ. λίρες και άλλες σεζόν που έγινε 60 ή 70 εκατ. λίρες. Ακόμη τα κλαμπ μπορούν να ζητήσουν αποζημιώσεις για απώλειες εισιτηρίων, μπόνους από χορηγούς και γίνεται κατανοητό πως πρόκειται για μία ιστορία που δεν πρόκειται να επιλυθεί σύντομα.
Το πρώτο σενάριο θέλει να μην ανακοινώνεται καμία τιμωρία κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν. Σε αυτό είναι να συμφωνήσει και η Σίτι, αλλά κάτι τέτοιο είναι απίθανο να συμβεί με δεδομένο ότι αρνείται πως έχει κάνει παρατυπίες. Φυσικά η πιθανότητα να μην επιβληθεί τιμωρία κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν γεννάει και εύλογα ερωτήματα. Και αν κατακτήσει το πρωτάθλημα η Μάντσεστερ Σίτι τι θα γίνει; Αν για παράδειγμα η Κόβεντρι που είναι 3η από το τέλος υποβιβαστεί τι θα γίνει εάν ανακοινωθεί η ποινή μετά το τέλος της σεζόν; Θα μπορούσε να υπάρχει μία συμφωνία κυρώσεων,αλλά αυτό μπορεί να μην είναι αποδεκτό από τους υπόλοιπους, διότι έτσι δίνει τη δυνατότητα στη Σίτι να διαπραγματευτεί την τιμωρία της.
Το δεύτερο σενάριο θέλει την τιμωρία να επιβάλλεται αυτή τη σεζόν, αλλά τη Σίτι να κάνει έφεση. Θα μπορούσε η ποινή να είναι ένα υπέρογκο πρόστιμο, αλλά κάτι τέτοιο μοιάζει απίθανο. Στο παρελθόν σε άλλους συλλόγους έχουν αφαιρεθεί βαθμοί και φαίνεται δύσκολο να την γλιτώσει η Σίτι. Εάν γίνει αυτό πόσο σύντομα θα κατατεθεί η έφεση και πόσο σύντομα επίσης θα γίνει και η εκδίκαση της.
Οι κανονισμοί της Premier League αναφέρουν ότι ένας σύλλογος μπορεί να ασκήσει έφεση εντός 14 ημερών, αλλά ίσως σε αυτή την υπόθεση να γίνει εξαίρεση. Συνήθως η Λίγκα ζητάει αυτές οι ιστορίες να τρέξουν γρήγορα. Υπάρχει η πιθανότητα η τιμωρία να εφαρμοστεί στον βαθμολογικό πίνακα μόνο μετά την έφεση. Κάτι τέτοιο, ωστόσο θα οδηγήσει σε διαμαρτυρίες από τις ομάδες που επηρεάζονται την τρέχουσα σεζόν.
Στο τρίτο σενάριο θέλει την έφεση ναΜάντσεσ εκδικάζεται γρήγορα και η πλήρης απόφαση να ανακοινώνεται άμεσα. Για ακεραιότητα της Premier League κάτι τέτοιο θα ήταν το ιδανικό. Η Premier League δεν θέλει αυτή η ιστορία να τραβήξει μέχρι το τέλος της σεζόν. Είναι πολύ πιθανό μάλιστα η Σίτι να προσφύγει στο Διαιτητικό Δικαστήριο και αυτό σημαίνει πως η υπόθεση θα πάει πολύ μακριά.
Το τέταρτο σενάριο θέλει την υπόθεση να μην έχει τελειώσει και μετά το κλείσιμο της. Οι κανόνες της Premier League επιτρέπουν στους συλλόγους να κινηθούν νομικά η μία εναντίον της άλλης για αποζημίωση. Συγκεκριμένα Άρσεναλ, Γιουνάιτεντ, Λίβερπουλ και Τότεναμ φέρονται να διατηρούν το δικαίωμα να διεκδικήσουν αποζημίωση. Είναι μία ιστορία που αφορά τις ομάδες που έχασαν την πρόκριση τους στο Champions League ή δεν κατάφεραν να μπουν στην Ευρώπη. Ακόμα και εκείνες που υποβιβάστηκαν μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση.
Το θέμα της αποζημίωσης δεν είναι απλό, διότι θα μπορούσαν να απαιτηθούν πολύ μεγάλα ποσά. Υπήρχαν σεζόν που η είσοδος στο Champions League έδινε 30 εκατ. λίρες και άλλες σεζόν που έγινε 60 ή 70 εκατ. λίρες. Ακόμη τα κλαμπ μπορούν να ζητήσουν αποζημιώσεις για απώλειες εισιτηρίων, μπόνους από χορηγούς και γίνεται κατανοητό πως πρόκειται για μία ιστορία που δεν πρόκειται να επιλυθεί σύντομα.
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