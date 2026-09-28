Τα σενάρια που «βασανίζουν» την Premier League μετά την απόφαση για τη Μάντσεστερ Σίτι

Στην Premier League εξετάζουν όλα τα σενάρια σχετικά με την τιμωρία της Μάντσεστερ Σίτι και με το πότε θα επιβληθεί η ποινή – Οι μηνύσεις που μπορούν να γίνουν από άλλα κλαμπ στους «πολίτες» και το σενάριο της έφεσης