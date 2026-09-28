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Μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, «περάσαμε από τις φλόγες» λένε ένοικοι, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, «περάσαμε από τις φλόγες» λένε ένοικοι, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο πριν τη φωτιά - Το 2023 στην καφετέρια είχε σημειωθεί επεισόδιο με πυροβολισμούς από τους οποίους έπεσε νεκρός ένας 37χρονος που δεν είχε σχέση με το περιστατικό
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια που βρίσκεται σε ισόγειο πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία.
Η φωτιά στην καφετέρια στην οδό Κασταμονής πήρε διαστάσεις και επεκτάθηκε στους 3 ορόφους από πάνω της.
«Κοιμόμουν όταν ξέσπασε η φωτιά, με τον άνδρα μου βγήκαμε στο μπαλκόνι. Ενημέρωσα τους ενοίκους και βγήκαμε από την είσοδο. Είχε φωτιά αριστερά, περάσαμε μέσα από τις φλόγες» περιέγραψε μια ένοικος του κτηρίου που, σύμφωνα με την ίδια, έχει 15 διαμερίσματα. «Εϊναι τραγικό, αγχώθηκα αλλά ήμουν με τον άνδρα μου» κατέληξε η γυναίκα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν να εκδηλωθεί η φωτιά ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου με τα στελέχη της πυροσβεστικής να ερευνούν αν αυτή προκλήθηκε από κάποια φιάλη υγραερίου ή από εμπρησμό.
Η φωτιά στην καφετέρια στην οδό Κασταμονής πήρε διαστάσεις και επεκτάθηκε στους 3 ορόφους από πάνω της.
«Κοιμόμουν όταν ξέσπασε η φωτιά, με τον άνδρα μου βγήκαμε στο μπαλκόνι. Ενημέρωσα τους ενοίκους και βγήκαμε από την είσοδο. Είχε φωτιά αριστερά, περάσαμε μέσα από τις φλόγες» περιέγραψε μια ένοικος του κτηρίου που, σύμφωνα με την ίδια, έχει 15 διαμερίσματα. «Εϊναι τραγικό, αγχώθηκα αλλά ήμουν με τον άνδρα μου» κατέληξε η γυναίκα.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν να εκδηλωθεί η φωτιά ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου με τα στελέχη της πυροσβεστικής να ερευνούν αν αυτή προκλήθηκε από κάποια φιάλη υγραερίου ή από εμπρησμό.
Οι 18 πυροσβέστες που έσπευσαν με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο-βραχιονοφόρο όχημα, χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν αρκετά άτομα από το κτήριο.
Σημειώνεται ότι στην καφετέρια στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά, είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό τον Φεβρουάριο του 2023.
Τότε είχε πέσει νεκρός ένας άνδρας 37 ετών, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμούς που έριξε ομοεθνής του μετά από διαπληκτισμό με άλλους Αλβανούς.
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