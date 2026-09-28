Μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, «περάσαμε από τις φλόγες» λένε ένοικοι, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Νέα Ιωνία Φωτιά Καφετέρια Πολυκατοικία

Μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, «περάσαμε από τις φλόγες» λένε ένοικοι, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο πριν τη  φωτιά -  Το 2023 στην καφετέρια είχε σημειωθεί επεισόδιο με πυροβολισμούς από τους οποίους έπεσε νεκρός ένας 37χρονος που δεν είχε σχέση με το περιστατικό

Μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, «περάσαμε από τις φλόγες» λένε ένοικοι, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Κώστας Στάμου
UPD: 114 ΣΧΟΛΙΑ
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε καφετέρια που βρίσκεται σε ισόγειο πολυκατοικίας στη Νέα Ιωνία.

Η φωτιά στην καφετέρια στην οδό Κασταμονής πήρε διαστάσεις και επεκτάθηκε στους 3 ορόφους από πάνω της.




«Κοιμόμουν όταν ξέσπασε η φωτιά, με τον άνδρα μου βγήκαμε στο μπαλκόνι. Ενημέρωσα τους ενοίκους και βγήκαμε από την είσοδο. Είχε φωτιά αριστερά, περάσαμε μέσα από τις φλόγες» περιέγραψε μια ένοικος του κτηρίου που, σύμφωνα με την ίδια, έχει 15 διαμερίσματα. «Εϊναι τραγικό, αγχώθηκα αλλά ήμουν με τον άνδρα μου» κατέληξε η γυναίκα.

Κλείσιμο


Σύμφωνα με μαρτυρίες, πριν να εκδηλωθεί η φωτιά ακούστηκε έκρηξη από το ισόγειο του κτηρίου με τα στελέχη της πυροσβεστικής να ερευνούν αν αυτή προκλήθηκε από κάποια φιάλη υγραερίου ή από εμπρησμό.




Οι 18 πυροσβέστες που έσπευσαν με 5 οχήματα και ειδικό κλιμακοφόρο-βραχιονοφόρο όχημα, χρειάστηκε να απεγκλωβίσουν αρκετά άτομα από το κτήριο.

Μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, «περάσαμε από τις φλόγες» λένε ένοικοι, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, «περάσαμε από τις φλόγες» λένε ένοικοι, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, «περάσαμε από τις φλόγες» λένε ένοικοι, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, «περάσαμε από τις φλόγες» λένε ένοικοι, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Μεγάλη φωτιά σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία επεκτάθηκε σε πολυκατοικία, «περάσαμε από τις φλόγες» λένε ένοικοι, δείτε φωτογραφίες και βίντεο


Σημειώνεται ότι στην καφετέρια στην οποία εκδηλώθηκε φωτιά, είχε σημειωθεί αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς και έναν νεκρό τον Φεβρουάριο του 2023.

Τότε είχε πέσει νεκρός ένας άνδρας 37 ετών, Αλβανικής καταγωγής, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα από πυροβολισμούς που έριξε ομοεθνής του μετά από διαπληκτισμό με άλλους Αλβανούς.
Κώστας Στάμου
UPD: 114 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Nova more: Η πρόταση της Nova που κερδίζει τους καταναλωτές

Η εποχή της ταχύτητας και της συνδεσιμότητας, φέρνει την ανάγκη για πολλά περισσότερα από απλώς μια καλή τιμή. Το Nova more έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την ανάγκη: Η ολοκληρωμένη πρόταση της Nova, ενώνει Internet, σταθερή και κινητή τηλεφωνία, προσθέτοντας, παράλληλα, υπηρεσίες και δυνατότητες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης