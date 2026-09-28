Δεν αλλάζει η όδευση του καλωδίου Κύπρου-Κρήτης εξαιτίας του τουρκικού θαλάσσιου πάρκου, δείτε χάρτες

Χάρτης με την πορεία του καλωδίου, όπως είχε σχεδιαστεί εξαρχής

Τα όρια των τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, γίνεται σαφές πως το καλώδιο περνά πολύ νοτιότερα

Κλείσιμο

Η περιοχή που η Τουρκία θεωρεί δική της υφαλοκρηπίδα

Τα(GSI), προκειμένου, όπως αναφέρεται, να παρακάμψει το Θαλάσσιο Πάρκο που παράνομα ίδρυσε η Τουρκία νοτίως και περιξ του Καστελόριζου, είναικαι με αγνόηση των πραγματικών δεδομένων που υπάρχουν. Σε μια άλλη εξέλιξη, για πρώτη φορά το Τουρκολυβικό Μνημόνιο μπαίνει στο στόχαστρο τωνΚαθώς εκκρεμεί η τελική απόφαση για την επανέναρξη των εργασιών έρευνας για την πόντιση του καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου, που, η Αθήνα δηλώνει αποφασισμένη να προχωρήσει στην έκδοση NAVTEX μόλις υποβληθεί το σχετικό αίτημα από τον GSI, του οποίου πλέον τη διαχείριση έχει η γαλλική Meridiam.Η Τουρκία δεν έχει αλλάξει στάση,στις εργασίες και να κατοχυρώσει έτσι τις παράνομες διεκδικήσεις της στην περιοχή και την αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων επί της υφαλοκρηπίδας στην Ανατολική Μεσόγειο και να επιβάλει στην πράξη τοΤουρκολυβικό Μνημόνιο.Τα σενάρια αλλαγής όδευσης του καλωδίου είχαν συζητηθεί και στο παρελθόν, αλλά, καθώς θα έδιναν την εντύπωση ότι γίνεται αποδεκτός οτης Τουρκίας, θα έθεταν νέα πρακτικά προβλήματα στην υλοποίηση του GSI και συγχρόνως δεν θα έλυναν το πρόβλημα.Ειδικά μάλιστα το σενάριο ότι η αλλαγή όδευσης ώστε να αποφύγει η πόντιση του καλωδίου το Θαλάσσιο Πάρκο Φετιγιέ, που παράνομα θέσπισε η Τουρκία στην περιοχή νοτίως και πέριξ του Καστελόριζου, είναι, καθώς ήδη από τον πρώτο σχεδιασμό η πόντιση του καλωδίου και οι έρευνες που θα προηγηθούν διέρχονταικαι αρκεί απλώς η παράθεση των δύο χαρτών για να διαπιστωθεί αυτό διά γυμνού οφθαλμού.Εξάλλου, το 2024, όταν προέκυψε η, δεν υπήρχαν καν τα θαλάσσια πάρκα. Ο λόγος που η Τουρκία επιχειρεί να εμποδίσει τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου είναι διότι θεωρεί ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα που γίνεται εντός του Τουρκολυβικού Μνημονίου (και όχι του θαλάσσιου πάρκου, που έχει περιβαλλοντικό χαρακτήρα) θα πρέπει να έχει τη δική της έγκριση και άδεια. Για τον λόγο αυτό η Τουρκία, τον Ιούλιο του 2024, εμπόδισε το Ievoli Relume να πραγματοποιήσει τις έρευνες του, μόλις έξω από τα χωρικά ύδατα των 6 ν.μ. της Κάσου, πολύ μακριά από το Θαλάσσιο Πάρκο που θέσπισε το 2026.Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει όχι μόνο την κατοχύρωση του Τουρκολυβικού Μνημονίου, αλλά και τηνΕνώ ήδη η όδευση του καλωδίου προβλέπεται να γίνεται πολλά μίλια νοτίως του Θαλάσσιου Πάρκου, το πρόβλημα με την Τουρκία παραμένει, καθώς το καλώδιο, ξεκινώντας από την Κάσο, ακόμη έστω και από την Κρήτη, προς ανατολάς θα πρέπει υποχρεωτικά να περάσει. Εξάλλου, ακόμη και τα άλλα σενάρια που είχαν συζητηθεί στο παρελθόν για αλλαγή όδευσης του καλωδίου προς νότο, ώστε να περάσει από την αιγυπτιακή ΑΟΖ, έθεταν μείζον ζήτημα βιωσιμότητας του έργου λόγω της γεωλογικής μορφής του βυθού και του μεγάλου βάθους, καθώς και της μεγάλης αύξησης του μήκους του καλωδίου, και για τον λόγο αυτό είχαν απορριφθεί.