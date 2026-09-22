«Μια φανέλα για μια ζωή»: Ο Μέσι αποκάλυψε την εμφάνιση της Αργεντινής για τον τελευταίο του αγώνα, δείτε βίντεο
«Μια φανέλα για μια ζωή»: Ο Μέσι αποκάλυψε την εμφάνιση της Αργεντινής για τον τελευταίο του αγώνα, δείτε βίντεο
Ο Λιονέλ Μέσι σταματάει από την εθνική Αργεντινής έπειτα από μια μυθική πορεία με 207 συμμετοχές και 125 γκολ, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και δύο Κόπα Αμέρικα
Η Adidas και η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αργεντινής παρουσίασαν μια ειδική συλλεκτική φανέλα αφιερωμένη στον Λιονέλ Μέσι, για την τελευταία του εμφάνιση με την εθνική ομάδα.
Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από την Αλμπισελέστε, έπειτα από μια μυθική πορεία με 207 συμμετοχές και 125 γκολ, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και δύο Κόπα Αμέρικα ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται να φορέσει τη μοναδική αυτή εμφάνιση στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του απέναντι στο Μπενίν, στο «Εστάδιο Μονουμεντάλ», στις 6 Οκτωβρίου 2026.
Η συλλεκτική φανέλα διαφοροποιείται από το παραδοσιακό σχέδιο της Αργεντινής, καθώς αντί για τις κλασικές κάθετες ρίγες, διαθέτει γαλάζια βάση με μία φαρδιά λευκή λωρίδα στο κέντρο. Στο μπροστινό και πίσω μέρος της εμφάνισης κυριαρχούν ακτίνες εμπνευσμένες από τον «Ήλιο του Μαΐου», το εθνικό σύμβολο της Αργεντινής, που δημιουργούν ένα ιδιαίτερο μοτίβο.
Σε μια ξεχωριστή προσωπική πινελιά, το χαρακτηριστικό λογότυπο «Μ» του Μέσι αντικαθιστά το παραδοσιακό σήμα της Adidas στο δεξί μέρος του στήθους. Το λογότυπο είναι μεταλλικό χρυσό, ενώ στην αριστερή πλευρά βρίσκεται το έμβλημα της Αργεντινής με τα τρία χρυσά αστέρια, που συμβολίζουν τις κατακτήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο γιακάς και οι άκρες στα μανίκια είναι μαύρα, με λεπτομέρειες σε χρυσό χρώμα, δίνοντας στη φανέλα έναν πιο επίσημο και συλλεκτικό χαρακτήρα.
Στην πίσω πλευρά της εμφάνισης δεσπόζει η χρυσή επιγραφή «MESSI 10», πλαισιωμένη από το σχέδιο των ακτίνων του ήλιου, ενώ ακριβώς κάτω από τον πίσω γιακά υπάρχει το σύμβολο του «Ήλιου του Μαΐου».
Ο ίδιος ο Μέσι παρουσίασε τη φανέλα στα social media γράφοντας: «Ένα τελευταίο παιχνίδι... Μια φανέλα για μια ζωή», σε μια συμβολική αναφορά στο τέλος ενός ιστορικού κεφαλαίου με την εθνική Αργεντινής.
Μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από την Αλμπισελέστε, έπειτα από μια μυθική πορεία με 207 συμμετοχές και 125 γκολ, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο και δύο Κόπα Αμέρικα ο Λιονέλ Μέσι αναμένεται να φορέσει τη μοναδική αυτή εμφάνιση στο αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του απέναντι στο Μπενίν, στο «Εστάδιο Μονουμεντάλ», στις 6 Οκτωβρίου 2026.
Messi's kit for his final game in an Argentina jersey 🥹🇦🇷— ESPN FC (@ESPNFC) September 21, 2026
Gold numbers for Leo 🐐
(via leomessi/IG) pic.twitter.com/YPoqFBabjX
Η συλλεκτική φανέλα διαφοροποιείται από το παραδοσιακό σχέδιο της Αργεντινής, καθώς αντί για τις κλασικές κάθετες ρίγες, διαθέτει γαλάζια βάση με μία φαρδιά λευκή λωρίδα στο κέντρο. Στο μπροστινό και πίσω μέρος της εμφάνισης κυριαρχούν ακτίνες εμπνευσμένες από τον «Ήλιο του Μαΐου», το εθνικό σύμβολο της Αργεντινής, που δημιουργούν ένα ιδιαίτερο μοτίβο.
Σε μια ξεχωριστή προσωπική πινελιά, το χαρακτηριστικό λογότυπο «Μ» του Μέσι αντικαθιστά το παραδοσιακό σήμα της Adidas στο δεξί μέρος του στήθους. Το λογότυπο είναι μεταλλικό χρυσό, ενώ στην αριστερή πλευρά βρίσκεται το έμβλημα της Αργεντινής με τα τρία χρυσά αστέρια, που συμβολίζουν τις κατακτήσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Ο γιακάς και οι άκρες στα μανίκια είναι μαύρα, με λεπτομέρειες σε χρυσό χρώμα, δίνοντας στη φανέλα έναν πιο επίσημο και συλλεκτικό χαρακτήρα.
Στην πίσω πλευρά της εμφάνισης δεσπόζει η χρυσή επιγραφή «MESSI 10», πλαισιωμένη από το σχέδιο των ακτίνων του ήλιου, ενώ ακριβώς κάτω από τον πίσω γιακά υπάρχει το σύμβολο του «Ήλιου του Μαΐου».
Ο ίδιος ο Μέσι παρουσίασε τη φανέλα στα social media γράφοντας: «Ένα τελευταίο παιχνίδι... Μια φανέλα για μια ζωή», σε μια συμβολική αναφορά στο τέλος ενός ιστορικού κεφαλαίου με την εθνική Αργεντινής.
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