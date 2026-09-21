Ο Γιώργος Μανούσος αυτοανακηρύχθηκε στην Ολομέλεια εκπρόσωπος του κόμματος που στηρίζει ο Κασιδιάρης, αντιδράσεις από Κατσώτη - Καζαμία

«Τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων» είπε - ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας κατήγγειλαν τις δηλώσεις του





«Τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων« είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής, κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. «Η θέση που εκφράζω ταυτίζονται απόλυτα με κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος», πρόσθεσε.









Αντιδράσεις από Καζαμία και Κατσώτη Έντονες αντιδράσεις υπήρξαν από τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία και τον βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστο Κατσώτη, που βρίσκονταν στην Ολομέλεια.



«Ακούσαμε από τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών να μας λέει ότι ανήκει στο κόμμα που ανακοίνωσε ο Κασισιάρης. Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής που είναι εγκληματική οργάνωση», τόνισε ο Αλέξανδρος Καζαμίας. Στο ίδιο πλαίσιο κάλεσε τους βουλευτές να καταγγείλουν τις δηλώσεις του κ. Μανούσου και να καταδικάσουν τέτοιες πρακτικές, για να μην επιτραπεί η νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής μέσα από «κόμματα - βιτρίνα».



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Σημασία φαίνεται ότι έχει και η γραμμή των δύο ανεξάρτητων βουλευτών, που επέμειναν εκτός μικροφώνου ότι η «Συμμαχία Ελλήνων» δεν ιδρύθηκε τώρα, αλλά πριν ένα χρόνο. Η φράση τους δεν είναι αδιάφορη, καθώς επιχειρούν να αποσυνδέσουν τη σύσταση του κόμματος με τις σημερινές ανακοινώσεις του Ηλία Κασιδιάρη, θέλοντας να ενισχύσουν τον ισχυρισμό ότι ο πολιτικός φορέας προϋπάρχει και δεν αποτελεί «κόμμα βιτρίνα».



Εκπρόσωπος της «Συμμαχίας Ελλήνων» αυτοανακηρύχθηκε ο ανεξάρτητος βουλευτής, εκλεγμένος με τους Σπαρτιάτες Γιώργος Μανούσος, λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Ηλία Κασιδιάρη ότι στηρίζει το κόμμα. Η κίνηση του βουλευτή, κατά τη συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του στην Ολομέλεια , προκάλεσε την έντονη αντίδραση Πλεύσης Ελευθερίας και ΚΚΕ «Τυπικά ανήκω στους ανεξάρτητους βουλευτές, ουσιαστικά όμως εκπροσωπώ τη Συμμαχία Ελλήνων« είπε χαρακτηριστικά ο βουλευτής, κατά τη διάρκεια της δευτερολογίας του σε επίκαιρη ερώτηση προς τον υφυπουργό Παιδείας Νίκο Παπαϊωάννου. «Η θέση που εκφράζω ταυτίζονται απόλυτα με κυβερνητικό πρόγραμμα του κόμματος», πρόσθεσε.Ο κ. Μανούσος έκανε την ανακοίνωση έχοντας δίπλα του τον Γιάννη Δημητροκάλλη, η οποίος εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος του επίμαχου πολιτικού σχηματισμού και που επίσης είναι ανεξάρτητος βουλευτής εκλεγμένος με τους Σπαρτιάτες.Έντονες αντιδράσεις υπήρξαν από τον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρο Καζαμία και τον βουλευτή του ΚΚΕ Χρήστο Κατσώτη, που βρίσκονταν στην Ολομέλεια.«Ακούσαμε από τον πρώην βουλευτή των Σπαρτιατών να μας λέει ότι ανήκει στο κόμμα που ανακοίνωσε ο Κασισιάρης. Το να ανεχόμαστε τέτοιες δηλώσεις εδώ στη Βουλή ισοδυναμεί με νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής που είναι εγκληματική οργάνωση», τόνισε ο Αλέξανδρος Καζαμίας. Στο ίδιο πλαίσιο κάλεσε τους βουλευτές να καταγγείλουν τις δηλώσεις του κ. Μανούσου και να καταδικάσουν τέτοιες πρακτικές, για να μην επιτραπεί η νομιμοποίηση της Χρυσής Αυγής μέσα από «κόμματα - βιτρίνα».Απαράδεκτη και αδιανόητη χαρακτήρισε την κίνηση του κ. Μανούσου ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης, καταγγέλλοντας τα όσα ειπώθηκαν. «Είναι αδιανόητο εγκληματική οργάνωση να εμφανίζεται εδώ και να λέγεται από βουλευτή ότι εκπροσωπεί το νέο κόμμα Κασιδιάρη», είπε, καλώντας τον υφυπουργό Παιδείας να πάρει θέση. «Σήμερα ο Κασιδιάρης ανακοίνωσε τη συμμετοχή του στο κόμμα Συμμαχία Ελλήνων. Οι φασιστές δεν έχουν καμία δουλειά στην ελληνική κοινωνία, οι αγώνες των εργαζόμενων θα τους βάλουν στο χρονοντούλαπο της ιστορίας», ανέφερε.Σημασίαέχει και η γραμμή των δύο ανεξάρτητων βουλευτών, που επέμειναν εκτός μικροφώνου ότι η «Συμμαχία Ελλήνων» δεν ιδρύθηκε τώρα, αλλά πριν ένα χρόνο. Η φράση τους δεν είναι αδιάφορη, καθώς επιχειρούν να αποσυνδέσουν τη σύσταση του κόμματος με τις σημερινές ανακοινώσεις του Ηλία Κασιδιάρη, θέλοντας να ενισχύσουν τον ισχυρισμό ότι ο πολιτικός φορέας προϋπάρχει και δεν αποτελεί «κόμμα βιτρίνα».

Ο κ. Κατσώτης είχε και εκτός μικροφώνου αντιπαράθεση με τον κ. Μανούσο, που ζήτησε να πάρει τον λόγο επί προσωπικού, «Δεν υπάρχει προσωπικό. Οι βουλευτές αντέδρασαν σε μια πολιτική δήλωση σας» του απάντησε ο προεδρεύων Πάρις Κουκουλόπουλος, που πάντως, όπως και ο υφυπουργός Παιδείας, αρνήθηκαν να σχολιάσουν το περιστατικό.



ΣΥΡΙΖΑ: Δεν υπάρχει χώρος στη Βουλή για τους «μπροστινούς» του Κασιδιάρη Παράλληλα ανακοίνωση εξέδωσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία αναφέροντας: Δεν υπάρχει χώρος στη Βουλή για τους «μπροστινούς» του Κασιδιάρη



Το νέο μόρφωμα - βιτρίνα του καταδικασμένου εγκληματία νεοναζί Κασιδιάρη έκανε σήμερα την πρώτη του εμφάνιση και στη Βουλή.



Ο Γιώργος Μανούσος δήλωσε ευθαρσώς από τα έδρανα του κοινοβουλίου ότι εκπροσωπεί τη «Συμμαχία Ελλήνων», δηλαδή το νέο όχημα μέσω του οποίου επέλεξε ο πρώην υπαρχηγός της εγκληματικής συμμορίας της Χρυσής Αυγής να σπείρει το ρατσιστικό του μίσος στην ελληνική κοινωνία.



Παρά τις αντιδράσεις βουλευτών της προοδευτικής αντιπολίτευσης, ο υφυπουργός Παιδείας, Νικόλαος Παπαϊωάννου, απάντησε κανονικά στην Επίκαιρη Ερώτηση ενός βουλευτή που ομολόγησε ότι συντάσσεται με το ηγετικό στέλεχος μίας εγκληματικής οργάνωσης.



Ενός βουλευτή που μέχρι την ανεξαρτητοποίησή του, έπαιζε τον ρόλο του «μπροστινού» του Κασιδιάρη, με τη συμμετοχή του (και την εκλογή του) στους «Σπαρτιάτες».



Κανένας δεν μπορεί να νομιμοποιεί την παρουσία στη Βουλή εκπροσώπων μίας εγκληματικής οργάνωσης που απλά φοράει άλλο κοστούμι.



Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ καλεί όλα τα δημοκρατικά κόμματα και κυρίως την ελληνική κοινωνία να στείλει τους φασίστες εκεί που πραγματικά ανήκουν: στον σκουπιδοτενεκέ της ιστορίας.