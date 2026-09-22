Μητσοτάκης στη Silicon Valley: Συναντήσεις με Tesla, Nvidia και Sequoia για τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στη συνάντηση, με οικοδεσπότες τους Konstantine Buhler και Doug Leone, Partners στη Sequoia Capital, συμμετείχαν κορυφαίοι επενδυτές, ερευνητές από μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και ερευνητικά εργαστήρια, καθώς και ιδρυτές και στελέχη εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αιχμή των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στις νέες εφαρμογές της AI σε τομείς όπως η ιατρική, η εκπαίδευση, η αυτοματοποίηση και η ρομποτική, αλλά και στις δυνατότητες ανάπτυξης καινοτόμων τεχνολογικών οικοσυστημάτων.Δείτε φωτογραφίες