Η πιο σημαντική ρουτίνα δεν είναι αυτή που οδηγεί στον ύπνο. Είναι εκείνη που κάνει ένα παιδί να νιώθει ασφαλές.
Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λαμία, δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λαμία, δείτε φωτογραφίες
Η οδηγός απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε για προληπτικούς ελέγχους
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας - Λάρισας, όταν ΙΧ αυτοκίνητο με οδηγό μία γυναίκα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με τις συνθήκες ολισθηρότητας του οδοστρώματος να δυσχεραίνουν την κυκλοφορία στο σημείο.
Το ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 09:00, στην πρώτη μεγάλη στροφή της παλαιάς εθνικής οδού Λαμίας - Λάρισας, λίγα μέτρα πάνω από τη διασταύρωση για το Νοσοκομείο Λαμίας, στο ρεύμα προς Δομοκό.
Το ψιλόβροχο που είχε προηγηθεί στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή είχε αυξήσει την ολισθηρότητα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους οδηγούς.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και αστυνομικές δυνάμεις, έπειτα από ενημέρωση διερχόμενης οδηγού που σταμάτησε για να βοηθήσει. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην οδηγό, η οποία φαινόταν σοκαρισμένη αλλά σε καλή κατάσταση, και στη συνέχεια τη μετέφεραν στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας για προληπτικούς ελέγχους.
Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας που έφτασαν στο σημείο με δύο οχήματα προχώρησαν στη σήμανση του δρόμου, προκειμένου να αποφευχθεί νέο ατύχημα.
Πηγή: lamiareport
Το ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 09:00, στην πρώτη μεγάλη στροφή της παλαιάς εθνικής οδού Λαμίας - Λάρισας, λίγα μέτρα πάνω από τη διασταύρωση για το Νοσοκομείο Λαμίας, στο ρεύμα προς Δομοκό.
Το ψιλόβροχο που είχε προηγηθεί στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή είχε αυξήσει την ολισθηρότητα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους οδηγούς.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και αστυνομικές δυνάμεις, έπειτα από ενημέρωση διερχόμενης οδηγού που σταμάτησε για να βοηθήσει. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην οδηγό, η οποία φαινόταν σοκαρισμένη αλλά σε καλή κατάσταση, και στη συνέχεια τη μετέφεραν στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας για προληπτικούς ελέγχους.
Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας που έφτασαν στο σημείο με δύο οχήματα προχώρησαν στη σήμανση του δρόμου, προκειμένου να αποφευχθεί νέο ατύχημα.
Πηγή: lamiareport
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