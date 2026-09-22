Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λαμία, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Λαμία

Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λαμία, δείτε φωτογραφίες

Η οδηγός απεγκλωβίστηκε και μεταφέρθηκε για προληπτικούς ελέγχους

Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λαμία, δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας - Λάρισας, όταν ΙΧ αυτοκίνητο με οδηγό μία γυναίκα εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με τις συνθήκες ολισθηρότητας του οδοστρώματος να δυσχεραίνουν την κυκλοφορία στο σημείο.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν από τις 09:00, στην πρώτη μεγάλη στροφή της παλαιάς εθνικής οδού Λαμίας - Λάρισας, λίγα μέτρα πάνω από τη διασταύρωση για το Νοσοκομείο Λαμίας, στο ρεύμα προς Δομοκό.

Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λαμία, δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λαμία, δείτε φωτογραφίες


Το ψιλόβροχο που είχε προηγηθεί στην πόλη και την ευρύτερη περιοχή είχε αυξήσει την ολισθηρότητα σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου, δημιουργώντας επικίνδυνες συνθήκες για τους οδηγούς.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρο και αστυνομικές δυνάμεις, έπειτα από ενημέρωση διερχόμενης οδηγού που σταμάτησε για να βοηθήσει. Οι διασώστες παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στην οδηγό, η οποία φαινόταν σοκαρισμένη αλλά σε καλή κατάσταση, και στη συνέχεια τη μετέφεραν στα Επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας για προληπτικούς ελέγχους.

Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λαμία, δείτε φωτογραφίες
Τροχαίο με ανατροπή αυτοκινήτου έξω από τη Λαμία, δείτε φωτογραφίες


Κλείσιμο
Οι αστυνομικοί της Τροχαίας Λαμίας που έφτασαν στο σημείο με δύο οχήματα προχώρησαν στη σήμανση του δρόμου, προκειμένου να αποφευχθεί νέο ατύχημα.

Πηγή: lamiareport

Thema Insights

IdEF: Το Γαλλικό Κολλέγιο που φέρνει τη δημόσια γαλλική εκπαίδευση στην Ελλάδα

Με πάνω από 30 χρόνια συνεχή και συνεπή παρουσία στην εκπαίδευση, το IdEF φέρνει την ακαδημαϊκή εμπειρία ενός δημόσιου γαλλικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα, χωρίς να χρειάζεται κανείς να μετακομίσει στο εξωτερικό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης