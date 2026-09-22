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Ιρλανδοί αθλητές ζητούν από την εθνική ομάδα να μποϊκοτάρει τα παιχνίδια με το Ισραήλ
Ιρλανδοί αθλητές ζητούν από την εθνική ομάδα να μποϊκοτάρει τα παιχνίδια με το Ισραήλ
Περισσότεροι από 160 αθλητές υπέγραψαν επιστολή καλώντας τους διεθνείς να μην αγωνιστούν στο Nations League
Περισσότεροι από 160 Ιρλανδοί αθλητές υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή προς την εθνική ομάδα ποδοσφαίρου της χώρας, ζητώντας να μποϊκοτάρει τις επερχόμενες αναμετρήσεις με το Ισραήλ για το UEFA Nations League, όπως ανακοίνωσε η Irish Sport for Palestine.
Οι δύο ομάδες είναι προγραμματισμένο να αναμετρηθούν στις 27 Σεπτεμβρίου στην Ουγγαρία και στις 4 Οκτωβρίου στη Σερβία, με τα παιχνίδια να διεξάγονται σε ουδέτερες έδρες και χωρίς παρουσία φιλάθλων, μετά τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι απώλειες Παλαιστίνιων αμάχων κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.
Στο κείμενο της επιστολής οι αθλητές καλούν τους ποδοσφαιριστές της εθνικής Ιρλανδίας να προχωρήσουν σε αποχή από τις αναμετρήσεις, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε μήνυμα μέσω της δύναμης του αθλητισμού.
«Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή και μαζί με αυτή τη στιγμή έχετε την ευκαιρία να κάνετε το σωστό», αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή.
«Το να μην αγωνιστείτε θα ήταν το πιο αθλητικό πράγμα που θα μπορούσατε να κάνετε. Μέσα από την ηγεσία και το θάρρος σας, θα δείχνατε τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει, θα υπενθυμίζατε τις κοινές αξίες που μας συνδέουν όλους και θα είχατε αντίκτυπο πολύ πέρα από το ίδιο το παιχνίδι».
Η Ιρλανδία έχει αποτελέσει μία από τις πιο επικριτικές φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με τις ενέργειες του Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα.
Στα τέλη του 2025, τα μέλη της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιρλανδίας (FAI) ψήφισαν με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της υποβολής αιτήματος από το διοικητικό συμβούλιο προς την UEFA για την άμεση αναστολή της συμμετοχής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ισραήλ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιρλανδίας, Χέιμιρ Χάλγκριμσον, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε συζητήσει ξεχωριστά με τους ποδοσφαιριστές για τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις.
«Κανείς από εμάς δεν αισθάνεται άνετα να αγωνιστεί σε αυτά τα παιχνίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Ιρλανδίας.
Το Reuters ανέφερε ότι επικοινώνησε με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ισραήλ ζητώντας σχόλιο για τις εξελίξεις.
Οι δύο ομάδες είναι προγραμματισμένο να αναμετρηθούν στις 27 Σεπτεμβρίου στην Ουγγαρία και στις 4 Οκτωβρίου στη Σερβία, με τα παιχνίδια να διεξάγονται σε ουδέτερες έδρες και χωρίς παρουσία φιλάθλων, μετά τις αντιδράσεις που έχουν προκαλέσει οι απώλειες Παλαιστίνιων αμάχων κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.
Η επιστολή προς τους Ιρλανδούς διεθνείςΣύμφωνα με την Irish Sport for Palestine, ανάμεσα στους αθλητές που υπέγραψαν την επιστολή βρίσκονται η Ολυμπιονίκης Σιάρα Μίγκιν, η πρώην διεθνής ποδοσφαιρίστρια Λουίζ Κουίν, ο πρώην άσος του ράγκμπι Τόνι Γουόρντ, καθώς και οι πυγμάχοι Τάιρον ΜακΚένα και Έρικ Ντόνοβαν.
Στο κείμενο της επιστολής οι αθλητές καλούν τους ποδοσφαιριστές της εθνικής Ιρλανδίας να προχωρήσουν σε αποχή από τις αναμετρήσεις, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε μήνυμα μέσω της δύναμης του αθλητισμού.
«Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή και μαζί με αυτή τη στιγμή έχετε την ευκαιρία να κάνετε το σωστό», αναφέρει χαρακτηριστικά η επιστολή.
«Το να μην αγωνιστείτε θα ήταν το πιο αθλητικό πράγμα που θα μπορούσατε να κάνετε. Μέσα από την ηγεσία και το θάρρος σας, θα δείχνατε τη δύναμη του αθλητισμού να ενώνει, θα υπενθυμίζατε τις κοινές αξίες που μας συνδέουν όλους και θα είχατε αντίκτυπο πολύ πέρα από το ίδιο το παιχνίδι».
Προηγούμενη εκστρατεία από Ιρλανδούς ποδοσφαιριστέςΗ συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται λίγους μήνες μετά από αντίστοιχη εκστρατεία, τον Μάιο, όταν κορυφαίοι Ιρλανδοί ποδοσφαιριστές είχαν ενώσει τη φωνή τους με προσωπικότητες από άλλους χώρους, ζητώντας από τη χώρα να μποϊκοτάρει τους αγώνες του Nations League απέναντι στο Ισραήλ.
Η Ιρλανδία έχει αποτελέσει μία από τις πιο επικριτικές φωνές στην Ευρωπαϊκή Ένωση αναφορικά με τις ενέργειες του Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα.
Στα τέλη του 2025, τα μέλη της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Ιρλανδίας (FAI) ψήφισαν με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ της υποβολής αιτήματος από το διοικητικό συμβούλιο προς την UEFA για την άμεση αναστολή της συμμετοχής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας του Ισραήλ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.
Η θέση της FAI και οι δηλώσεις ΧάλγκριμσονΠαρά το σχετικό αίτημα, η FAI στη συνέχεια δεσμεύτηκε ότι οι αγώνες με το Ισραήλ θα διεξαχθούν κανονικά, επικαλούμενη το ενδεχόμενο κυρώσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τόσο την εθνική ομάδα όσο και την ίδια την ομοσπονδία.
Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Ιρλανδίας, Χέιμιρ Χάλγκριμσον, δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι είχε συζητήσει ξεχωριστά με τους ποδοσφαιριστές για τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις.
«Κανείς από εμάς δεν αισθάνεται άνετα να αγωνιστεί σε αυτά τα παιχνίδια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο προπονητής της Ιρλανδίας.
Το Reuters ανέφερε ότι επικοινώνησε με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Ισραήλ ζητώντας σχόλιο για τις εξελίξεις.
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